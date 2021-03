Lemwerder. Seit Ende Januar ist der Mängelmelder „Sag’s uns einfach“ in Betrieb. Seitdem können die Einwohnerinnen und Einwohner Lemwerders defekte Straßenlaternen, tiefe Schlaglöcher, wild entsorgten Müll und ähnliches online bei der Gemeindeverwaltung melden. Mehr als ein Dutzend Mal sind seither Hinweise und Anliegen, die den Bürgern am Herzen liegen, gemeldet worden.

Und die ersten Mängel wurden auch bereits beseitigt. Beispiel Straßenbeleuchtung: Am sogenannten Schulsicherungsweg von der Hardelstraße an einem Bolzplatz vorbei zum Schulhof der Grundschule Deichshausen sei jede zweite Straßenlaterne ohne Funktion, heißt es in einer Mängelmeldung vom 31. Januar. Der Weg sei dadurch sehr schlecht beleuchtet, und das ausgerechnet in der Zeit, in der der Weg wegen einer Straßenbaustelle als offizielle Umleitung für Radfahrer und Fußgänger ausgewiesen wurde.

Inzwischen ist die Straßenbeleuchtung dort wieder hergestellt, und auch die defekten Laternen an zwei anderen Straßen im Ort wurden nach Hinweisen über den Mängelmelder erneuert. Ein vergessenes Baustellenschild, das noch drei Wochen nach dem Abschluss von Straßen- oder Kanalbauarbeiten an der Detmarstraße auf einen Gefahrenpunkt hinwies, wurde entfernt. Ein verbogenes Verkehrsschild im Ortsteil Ochtum, dass sich aus der Verankerung zu lösen drohte, wurde erneuert.

Der Mängelmelder läuft gut, lautet denn auch eine erste Zwischenbilanz des im Rathaus für Straßen und Bauen zuständigen Fachbereichsleiters Matthias Kwiske. Die Weiterleitung der Meldungen an die richtige Stelle innerhalb der Verwaltung habe sich inzwischen eingespielt. In den meisten Fällen war der Weg allerdings auch nicht weit. Das Gros der bisher eingegangenen Mängelmeldungen bezieht sich auf Verkehrsschilder, Straßenlaternen, Gehwege, Spielplätze, Gullideckel und ähnliches und fiel damit in Kwiskes eigenen Zuständigkeitsbereich.

Bearbeitungsstand sichtbar

Alle gemeldeten Mängel beheben lassen konnte der Fachbereichsleiter allerdings noch nicht. „Man kann nicht immer alles sofort bearbeiten“, sagt Kwiske und nennt als Beispiel das Stichwort Straßenschäden. Oft seien die beklagten Schäden durchaus bekannt, sie zu beseitigen sei allerdings in vielen Fällen mit einem größeren Aufwand verbunden. Als typisches Beispiel nennt er eine Straßenrinne, in der das Regenwasser stehen bleibt. Ist nur der Gulli verstopft, kann vergleichsweise einfach Abhilfe geschaffen werden. Muss die Rinne angepasst werden, ist der Aufwand unter Umständen erheblich größer, weil dabei auch die Gesamtsituation betrachtet werden muss. So wie in der Brennhofstraße, wo ein Gullideckel einer Mängelmeldung zufolge oberhalb des Straßenniveaus liegt.

Werden Straßenschäden gemeldet, die nicht sofort zu beseitigen sind, fließen sie laut Kwiske in das Straßenbau- oder das Rad- und Fußwegeprogramm ein. In beiden Programmen werden jedes Jahr im Vorfeld der Haushaltsberatungen die Schäden in Straßen, Rad- und Fußwegen je nach Dringlichkeit der Reparatur gewichtet und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung vorgeschlagen, um sie anschließend nach und nach abzuarbeiten. In diese Kategorie gehört wohl auch der Mangel, der am 25. Januar aus Altenesch gemeldet wurde und noch mit „In Bearbeitung“ gekennzeichnet ist. „Der rechtsseitige Gehweg zwischen dem Privatweg Auf dem Sandfeld und dem Kirchengemeindehaus hat einige Vertiefungen“, heißt es in der Meldung. „In diesen sammeln sich die Niederschläge. Man muss immer ausweichen und im Winter besteht durch das Überfrieren eine extreme Rutschgefahr.“ Schon bei Nässe spiegelglatt sei das Stück neuer Gehweg vor den neuen Parkplätzen an der Alma-Hoppe-Straße, heißt es in einer anderen Meldung. Bei Frost sei es für die Benutzer noch gefährlicher. In die Kategorie, nicht von heute auf morgen zu beheben, gehört auch ein am 23. Januar gemeldeter Mangel am Spielplatz auf dem Alten Sportplatz: „Es gibt so viele Kinder in Altenesch, leider ist der Spielplatz nicht kinderfreundlich. Es fehlt an allem. Der Spielplatz an der Kirche ist zu weit entfernt und auch nicht so schön.“

Der Mängelmelder nimmt nicht nur Mängelmeldungen entgegen. Er bietet auch die Möglichkeit, den Stand der Bearbeitung zu verfolgen. So soll er helfen, Lemwerder schöner, attraktiver und lebenswerter zu machen, heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Die von den Bürgern eingegebenen Daten werden den weiteren Angaben nach weder veröffentlicht noch an Dritte weitergegeben und nach einem Jahr gelöscht.

Noch „in Bearbeitung“, aber kurz vor dem Abschluss steht übrigens die Beseitigung eines weiteren Mangels, der am 26. Januar im Mängelmelder veröffentlicht wurde. Es geht um die Ladesäule auf dem Platz vor dem Rathaus, die seit Monaten nur von einer Seite nutzbar sein soll. „Es fällt auf, dass die E-Mobilität zunimmt und wir hier in Lemwerder nur zwei Säulen zur Verfügung haben. Es wäre schon schön, wenn dann alle einsatzbereit wären.“ Der Hinweis wurde sofort weitergeleitet, ist der Statusmeldung zu entnehmen. Bis Ende März will der Betreiber die Ladesäule durch eine neue ersetzen.