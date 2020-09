Viel Bewegung, soziale Kontakte und die richtige Ernährung sind die Basis, um bis ins hohe Alter möglichst gesund zu bleiben. Sven Voelpel nennt weitere Bausteine, die seiner Meinung nach lebensverlängernd wirken können. (Christin Klose /dpa-tmn)

Sven Voelpel: Der Begriff Alter ist sehr negativ besetzt. In meinem Buch „Entscheide selbst, wie alt Du bist“ habe ich damit aufgeräumt. Ein fantastisches Beispiel für das Potenzial des Alters ist das Bremer Daimler-Werk. Es gilt als das Produktivste weltweit, hat aber die Belegschaft mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Ich habe über mein erstes Buch viele Vorträge gehalten und die Zuhörer fragten mich immer wieder, wie man es konkret schaffen kann, sich zu verjüngen, lange zu leben und dabei gesund und aktiv zu sein. Daraufhin habe ich für die vielen Menschen und deren Wünsche Ideen, Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt und diese zu der Jungbrunnenformel zusammengefasst.

Ja, das kann es. Die Formel setzt sich aus sieben Faktoren zusammen: innere Einstellung, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Atmung, Entspannung und soziale Kontakte. Wenn man alles zusammennimmt, ergibt sich ein langes Leben in Gesundheit und strahlendem Wohlbefinden.

Es gibt viele Beispiele, wie man lange gesund leben kann. Man kann sich den Zugewinn an Lebensjahren sogar ausrechnen. So gibt es eine Einteilung von Landstrichen nach dem erreichten Lebensalter. Die sogenannten Blauen Zonen umfassen die Regionen mit den Menschen, die am ältesten werden. Hier muss man nach Japan schauen oder auf einzelne griechische Inseln, wo Ü 90 etwas ganz Normales ist. Insbesondere auf diesen Inseln zeigt sich, dass die Menschen dort bis ins hohe Alter komplett in die Gesellschaft integriert sind. Soziale Kontakte, eine positive Einstellung, aktiv am Alltag teilhaben, wie gemeinsam zu singen, Ouzo oder Rotwein trinken, die Nacht durchtanzen, sich gebraucht fühlen… das spielt alles hinein. Eine positive Einstellung kann das Leben nachweislich um 7,5 Jahre verlängern.

Neben der sozialen Komponente spielt natürlich die physische eine entscheidende Rolle. Studien zeigen, dass man sein Leben um rund 18 Jahre verlängert, wenn man nicht raucht und nicht übermäßig Alkohol trinkt. Im Hinblick auf die Ernährung gilt der Ausspruch: Man ist, was man isst. In diesem Bereich kann man sehr viel erreichen. Generell sollte man frisch sowie unverarbeitet essen und gehärtete oder tierische Fette meiden. Perfekt wäre eine vegane Kost. Eine solche Ernährung und ausreichend Bewegung können einem 6,5 Lebensjahre bringen. Neu ist der Aspekt der richtigen, bewussten Atmung. Normalerweise atmet man zehn bis 18 Mal pro Minute. Kranke Menschen atmen dagegen etwa 25 Mal pro Minute, Leistungssportler sechs bis acht Mal und Yogis zwei bis drei Mal.

Wer sich gelegentlich Zeit nimmt, um bewusst und langsam in den Bauch zu atmen, der entspannt sich und fährt dabei den gesamten Stoffwechsel herunter. Auch intermittierendes Fasten, also ein täglicher Stopp der Nahrungsaufnahme über einen bestimmten Zeitraum hinweg, verlangsamt die Stoffwechselvorgänge. Das hilft dem Körper zu regenerieren, Fett abzubauen und zu entschlacken. Das ist quasi wahrer Urlaub für unseren Körper, insbesondere für unser Verdauungssystem, welches in unserer Überflussgesellschaft Schwerstarbeit leistet.

Wissen wirkt Wunder. Meiner Meinung nach ließen sich durch mehr Wissen über eine gesunde Lebensführung 95 Prozent unserer Volkskrankheiten verhindern. Es ist nachgewiesen, dass sich Bluthochdruck, Arteriosklerose, ernährungsbedingte Diabetes und ähnliche Erkrankungen durch bessere Ernährung, Bewegung, genug Schlaf und so fort wieder zurückbilden. Egal, in welchem Alter man sich befindet, man kann wieder fit werden. Jeder kleine Schritt hin zu mehr Gesundheit ist positiv zu bewerten. Es gibt nur zwei Fehler bei der Anwendung der Jungbrunnenformel: Man fängt nicht an oder man hört zu früh wieder auf.

Hat man einmal richtig begonnen, fühlt man allerdings so positive Verbesserungen der Lebensqualität, dass man nicht mehr aufhört. Außerdem geht es bei der richtigen Lebensführung nicht um Askese, sondern um einen goldenen Mittelweg, der zu Wohlbefinden führt. Der Genuss ist wichtig für die Jungbrunnenformel. Statt einer Tafel Schokolade würde ich allerdings eher eine Banane mit Rohkakao und Zimt essen. Das ist nicht nur gesünder, sondern schmeckt auch viel besser.

Ja, ich bin selbst ein Beispiel für die Wirksamkeit. Schon mein Großvater und mein Vater haben sich intensiv mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und einen Betrieb für Heilpflanzen gegründet und aufgebaut. Ich habe seit meiner Kindheit fast jede bekannte Sportart betrieben, intensiv und genussvoll gelebt. Heute habe ich kleine Rituale, mit denen ich für eine gesunde Lebensführung sorge. Ich starte zum Beispiel mit Gedanken von Glück und Dankbarkeit sowie einer ausgepressten Zitrone in den Tag, trinke lieber Ingwertee als Kaffee, würze mein Essen mit vielen antibakteriell wirkenden, wunderbar duftenden Kräutern et cetera. Das schmeckt fantastisch und ich habe dadurch endlos Energie.

In meiner Doktorarbeit habe ich zum Thema emotionale Gründe im Wissensmanagement geforscht. So kam ich in Kontakt mit der Jacobs-Stiftung, die ein Zentrum für lebenslanges Lernen mit einem interdisziplinären Forscherteam ins Leben gerufen hatte. Neun Professoren arbeiteten dort fachübergreifend zum Lernen über alle Lebensspannen mit dem Fokus auf ältere Menschen. Ich übernahm den betriebswirtschaftlichen Part und beschäftigte mich mit dem Feld der Weisheitskreation in Unternehmen. Das Thema demografischer Wandel und Demografiemanagement faszinierte mich.

Seitdem beschäftige ich mich intensiv damit – nicht nur im Rahmen meiner Professur an der Jacobs University. Ich gründete die Wise Demographic Group, in der es unter anderem um Best Practice Sharing geht, also das Sammeln herausragender Praxisbeispiele, die zeigen, welche positiven Potenziale die alternde Gesellschaft birgt. Wir haben Forschungsprojekte für alle großen deutschen Stiftungen durchgeführt. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse aus dieser langjährigen Forschungstätigkeit, Neugierde und eigene Erfahrung sind in meine beiden Bücher eingeflossen.

