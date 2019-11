Ein Mann ist mit einem Auto in die Weser gefahren, er blieb unverletzt. (Christian Kosak)

Ein 23-jähriger Mann ist auf dem Gelände einer Spedition in Bremen-Blumethal mit einem Auto in die Weser gefahren. Er durchbrach aus bisher ungeklärten Umständen eine Kaimauer und stürzte anschließend mehrere Meter tief in den Fluss, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Nach eigenen Angaben hat der Mann einen Schwächeanfall erlitten.

Der Angestellte der Firma konnte sich allein aus dem Wagen befreien und an Land klettern. Er erlitt leichte Verletzungen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste das Auto mit einem Kran bergen. Der Schiffsverkehr wurde am Donnerstag nicht beeinträchtigt. Er beschädigte mit dem Wagen drei geparkte Fahrzeuge.