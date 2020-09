Die Polizei sucht jetzt den Messerstecher. (Monika Skolimowska)

Burg. Ein unbekannter Mann hat am Montagmorgen an der Bremer Heerstraße einem 37-Jährigen ins Gesicht geschnitten. Das meldet die Polizei. Der Angreifer sei anschließend in einem weißen Kastenwagen geflüchtet. Die beiden Männer sind dem Polizeibericht zufolge gegen 8.15 Uhr vor einer Bäckerei in der Nähe des Burger Bahnhofs aufeinandergetroffen. Nachdem der Unbekannte den 37-Jährigen beleidigt habe, griff er ihn mit einem Messer an und stieg anschließend zu einem anderen Mann in einen Transporter. Das Duo flüchtete, das Tatopfer sei ins Krankenhaus gebracht und notoperiert worden.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Der Angreifer und sein Fahrer sollen in einem weißen Kastenwagen – vermutlich ein Renault mit einer Aufschrift, die so ähnlich wie „EKG-Kurve“ gelautet haben könnte – in Richtung Grambke geflüchtet sein. Der Mann wurde als etwa 35 Jahre alt und stämmig beschrieben. Er hatte schwarze Haare und trug dunkle Arbeitskleidung. Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21 / 362 38 88 entgegen.