Der Mann feuerte mit dem Kleinkalibergewehr mehrfach in die Luft. (DPA)

Mit einem Gewehr hat ein 63 Jahre alter Mann am Freitagabend im Parzellengebiet „Im Föhrenbrok“ in Burglesum mehrfach in die Luft geschossen und damit einen SEK-Einsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann gegen 21.20 Uhr zunächst verbal über eine Gruppe Jugendlicher beschwert, die sich auf einem Nachbargrundstück aufhielt. Kurz darauf nahm er das Kleinkalibergewehr, feuerte mehrfach in die Luft und habe auch auf zwei Jugendliche gezielt, so die Polizei weiter. Die rund 20 Jugendlichen riefen die Polizei, flüchteten zunächst hinter das Parzellenhäuschen und wenig später vom Grundstück. Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen den 63-Jährigen kurz darauf in seiner Parzelle fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen und zum Ausnüchtern mit auf die Wache genommen. Das Gewehr sowie die Munition wurden sichergestellt.