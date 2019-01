Ein Fahrgast ging dazwischen und verhinderte Schlimmeres. (Symbolbild) (dpa)

Diese Busfahrt wird eine 33-jährige Frau wohl nicht vergessen. Samstagnacht war sie mit einem Bus in Vegesack unterwegs, als sie ein 35-Jähriger angriff. Dabei stach der Mann ihr mit einem Stift ins Auge. Wie die Polizei berichtet, wurde sie mit einer schweren Augenverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Beide Personen stiegen gegen 0.20 Uhr an der Haltestelle Klinikum Bremen-Nord in den Bus der Linie 90 / N7 in Richtung Gröpelingen ein. Wie Zeugen berichten, sollen sich die Frau und der Mann da bereits heftig gestritten haben. Nach Polizeiangaben nahm der 35-Jährige die Frau im Verlauf der Fahrt in den Schwitzkasten. Anschließend stach er ihr mit dem Stift ins Auge. Ein Fahrgast ging dazwischen und hielt den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. (mmi)