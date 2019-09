Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 362 38 88 entgegen. (dpa)

Ein Räuber hat am Samstag eine Tankstelle überfallen und sich für die Tat entschuldigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, betrat der zwischen 25 und 30 Jahre alte Mann gegen 19.25 Uhr die Tankstelle an der Borchshöher Straße in Bremen-Nord. Mit einem Messer bedrohte er demnach die Mitarbeiterin und stahl das Bargeld aus ihrer Kasse. Hierbei rief er laut Behörde „Entschuldigung“ und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Lerchenstraße. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 362 38 88 entgegen. (bem)