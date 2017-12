Bremen-Nord ist in den vergangenen Monaten gewachsen. (studio b bremen)

Die Leerstände rund um den alten Marktplatz sind ein Makel für Blumenthal. Die neue Optik der Ortseinfahrt mit dem neuen Bahnhofsplatz hingegen ein Hoffnungssignal. Doch ohne solche öffentlichen Investitionen wird sich Blumenthal alleine aus sich heraus nicht positiv entwickeln. Das waren drei von vielen Botschaften beim Blumenthal-Gipfel des Wirtschaftsrats Bremen-Nord und der Handelskammer Bremen jetzt in der Strandlust.

"Krisengipfel Blumenthal“ statt „Dialog-Forum“ – das wäre als Titel vielleicht noch passender gewesen. Rainer Küchen als Vorsitzender des Wirtschafts- und Strukturrates Bremen-Nord (WIR) malte bei seiner Begrüßung ein düsteres Bild des Ortsteils, in dem er selbst seit Jahrzehnten arbeitet. Küchen erinnerte sich an Zeiten, in denen man zur Mittagspause durch Blumenthal von Geschäft zu Geschäft schlenderte, um mit Kollegen schließlich irgendwo Pizza zu essen: „Und heute? Leerstand, Leerstand, Leerstand. Kann sich hier überhaupt noch jemand vorstellen, dass es da je wieder Läden gibt?“ Der Verfall der Immobilien vom Marktplatz an in die Straßen hinein schreite voran: „In der Not musst Du zeigen, was Du kannst. Hier hat die Politik in all den Jahren gar nichts gezeigt.“

Olaf Orb von der Handelskammer Bremen schien sich als Moderator vorgenommen zu haben, eben nicht so sehr Not und Elend im Ortsteil in den Vordergrund zu stellen : Die gute Nachricht sei, dass Blumenthal wachse und sehr viele nette Menschen hier wohnten. Es blieb ein kurzer positiver Impuls. Denn Guido Nischwitz vom Institut Arbeit und Wirtschaft hatte dann in seinem Impulsreferat den Job des Zahlenmanns. 1900 Einwohner habe Blumenthal zwischen 2014 und 2016 dazu gewonnen, so Nischwitz mit Zahlen aus seiner Bremen-Nord-Studie: „Aber es gibt bei genauer Analyse immer noch eine Abwanderung deutscher Staatsbürger. Die Zuwanderung erfolgt aus dem Ausland.“

Gleichzeitig bleibt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs niedrig, die Zahl der Betriebe stagniert. Nischwitz zieht als Fazit in seinem Datenreport: „Armut ist ein großes Problem, insbesondere die Hilfsbedürftigkeit von Kindern. Ein überdurchschnittlicher Förderbedarf trifft auf eine unterdurchschnittliche Ausstattung.“ Die Probleme würden jetzt erst richtig erkannt. Andererseits gebe es keinen Mangel an Konzepten und Gesprächsrunden, kein Erkenntnisdefizit also: „Es geht eher um die Frage: Was setze ich um – und die Lage hat sich verschärft.“

Hoffen auf Bundesprogramme

Blumenthals Ortsamtsleiter Peter Nowack (SPD) schien mit dieser Einschätzung mitzugehen, auch beim Thema Abwanderung. Aber für ihn ist die Entmischung von Arm und Reich, Deutschen und Ausländern vor allem hausgemacht. Als er 2010 gekommen sei, habe er eine ganze Reihe gültiger Bebauungspläne vorgefunden, die einfach nicht umgesetzt worden seien: „Man hat die Abwanderung vieler Blumenthaler in das Umland einfach so hingenommen. Und Schwanewede hat ein Neubaugebiet neben das nächste gesetzt.“

Von der Unterausstattung im Bereich Unterricht und Förderung sei immer gewarnt worden, wirklich erst richtig aufgefallen sei sie mit dem Bevölkerungszuwachs. Andere Warnsignale wurden demnach ebenfalls ignoriert. Nowack: „Das Jobcenter ist weg, die Post, das Meldezentrum ist weg. Das Rathaus leer. Ich bin mit meinen drei Leuten die letzte staatliche Institution aus Sicht der Leute, die dadurch den Eindruck bekommen: Der Staat dreht uns hier den Rücken zu und verschwindet.“

Immer wieder war Peter Nowack in seinen Statements aber auch bemüht, Optimismus und Aufbruchsstimmung zu verbreiten: Auf die Altlast des Tanklagers würde er am liebsten Europas bedeutendste Fabrik für den Bau von Batterien für E-Autos setzen. Er werbe dort mit besten Anbindungen an die Schiene, Straße und sogar die Weser und Strom praktisch frei Haus. Man sollte auch einmal unorthodoxe Ideen für Blumenthal spinnen, sagte der Ortsamtsleiter und bat auch von Seiten der Senatsressorts und der WFB um mehr Kreativität.

Rainer Imholze vom Senator für Bau war offen für jeden Vorschlag und sprach von einer Zeit voller Bundesprogramme, die viel möglich machen könnten. Er kam auf den alten Ortskern zurück und berichtete von Gesprächen mit Immobilienbesitzern vor Ort. Blumenthal könne aus sich selbst heraus nicht die finanzielle Kraft aufbieten, seinen Kern zu regenerieren. Mehrfach sei die Forderung aufgekommen, den alten Ortskern von der Funktion her ganz neu zu denken – mit Wohnungen, auch altengerechten, dort, wo es früher Läden gab.

Aus der Zuhörerschaft meldete sich auch ein Unternehmer mit dem Vorstoß, einfach ein neues Blumenthaler Zentrum in die schicke historische Achse der Backsteinbauten der ehemaligen BWK hinein zu planen. Das wiederum traf bei Stadtplaner Imholze auf Ablehnung. "Das Zentrum muss Zentrum bleiben. Dazu gehört ein Motor, wie ihn das Rathaus wieder in seiner Funktion als öffentliches Gebäude sein kann.“

Der Bremen-Nord-Beauftragte des Senats, Martin Prange, hatte für den Glauben an ein wachsendes Gemeinwesen die richtige Zahl parat: Der Einwohnerstand von Bremen-Nord lag demnach Ende September 2017 bei 100 384, also erstmals über der magischen Grenze von 100 000. „Wir müssen auf diese dynamische Entwicklung natürlich schnell reagieren. In Sachen Schulen haben wir gerade mal vor einem Jahr zusammen gesessen und jetzt gibt es ein Hilfspaket über zwanzig Millionen Euro.“ Von acht neu beschlossenen Ganztagsschulen kämen vier nach Bremen-Nord, weil der Senat das Problem in Bremen-Nord erkannt habe.

Unternehmer Dennis Witthus gehen die Dinge trotzdem nicht schnell genug. „Mir dauert das alles hier viel zu lange. Vor sieben Jahren sind wir vom Bremer Bürgermeister Jens Böhnsen ins Rathaus eingeladen worden – und jetzt sitzen wir hier immer noch wie am Anfang und debattieren darüber, was man mal machen könnte, damit es hier aufwärts geht.“