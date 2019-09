Die Mühle lockt am 3. Oktober mit einem großen Markt. (Maximilian von Lachner)

Aschwarden. Stände mit regionalen Produkten, Handwerker, wie Seiler und Schmiede, die sich über die Schulter schauen lassen – beim 13. Bauern-und Kunsthandwerkermarkt an der Aschwardener Mühle am Feiertag 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) gibt es viel zu sehen und zu erleben. Auch Führungen durch die Mühle werden in der Zeit von 10.30 bis 17 Uhr geboten.

An den Ständen breiten regionale Erzeuger Gemüse, Herbstblüher, hausgemachte Wurstwaren, Honig und Käse an. Die Landfrauen aus Rade und Umgebung verkaufen alles rund um den Kürbis an. Auch selbst hergestellte Liköre, Chutneys, köstliche Marmeladen und Kräuterdips gehören zum Angebot. Für die Gartendekoration dürfen Keramikpilze, Holzfiguren, Pflanzschalen aus Beton und Weidenkränze sowie Nisttkästen und Futterhäuser nicht fehlen. Auch Schmuckkreationen sind zu finden.

Ein Schmied zeigt Schmiedekunst, der Seiler und Netzmacher wird wieder mit der Seilerbahn vor Ort sein und Seile und Stricke anfertigen. Ferner zeigt der Spinnkreis vom Heimatverein Schwanewede, wie Schafswolle wie in alten Zeiten verarbeitet wird. Insgesamt werden gut 50 Stände auf dem Platz vor der Windmühle stehen. In und hinter der Mühle gibt esd gastronomische Angebote.

Der gesamte Erlös des Bauernmarktes wird zum Erhalt der Windmühle verwendet. Demnächst müssen der Belag der Galerie sowie einige Trägerbalken erneuert werden. Mit dem Bauern-und Kunsthandwerkermarkt wird die diesjährige Mühlensaison beendet. Die neue Saison 2020 beginnt wieder am 1. Mai mit dem Mühlenfest.