Die Bewohner der Hochhäuser am Tannenberger Weg müssen unhaltbare Zustände hinnehmen. Das Bauordnungsamt Osterholz hat das Unternehmen bereits auf bestehende Brandschutzmängel hingewiesen. (Maximilian von Lachner)

„Ein bedeutender Anbieter von Wohnungen in Deutschland“ heißt es auf der Homepage der Adler Real Estate AG. Für viele Bewohner der drei Hochhäuser am Tannenberger Weg dürfte der Slogan des Berliner Immobilienkonzerns wie Hohn klingen. Der Fahrstuhl fährt seit September 2018 nicht, die Wohnanlage ist hoffnungslos vermüllt, Feuerwehrlöscher fehlen. Wer jemanden besuchen möchte, sollte sich am besten den Schlüssel hinunterwerfen lassen, denn die Klingelanlage samt Türöffner ist defekt. Schon seit langer Zeit müssen die Bewohner unhaltbare Zustände hinnehmen.

Mit einer im Rathaus eingereichten Unterschriftenliste hat Gudrun Chopin als Sprecherin der Ökumenischen Initiative bereits im vergangenen November versucht, die Lage zu verbessern. Vergeblich. Bei der Berliner Immobilienfirma stoßen auch die Bewohner schon lange auf taube Ohren.

„Da in den Hochhäusern mehrere Familien aus Syrien, dem Irak und Afghanistan wohnen, bin ich öfter dort und wurde von den Mietern angesprochen“, berichtet Gudrun Chopin von den Anfängen ihres Engagements. Da viele Mieter der deutschen Sprache nur ansatzweise mächtig seien, habe sie sich als eine Art Sprachrohr für die Bewohner begriffen.

Keine Reaktion auf Beschwerden

„Zu Anfang wurden meine Mails unverbindlich beantwortet. Doch als ich darauf drängte, dass endlich etwas geschehen solle, bekam ich keine Antwort mehr“, erinnert sich die pensionierte Lehrerin. In ihrem Brief schrieb sie unter anderem: „Die gesamte Wohnanlage macht einen sehr vernachlässigten Eindruck, was sicher mit an einigen Bewohnern liegt, aber auch an mangelnder Instandhaltung der Anlage. Es herrscht aus unserer Sicht unter den Bewohnern ein Gefühl des Aufgebens und der gegenseitigen Schuldzuweisung.“

Eine detaillierte Aufzählung der bestehenden Mängel folgte. Auch Anke Buggel, Leiterin des Kindergartens Worpsweder Straße, hatte etliche Klagen von Kindergartenkindern vernommen, die in den Hochhäusern wohnen. Mitte Februar machten sich Buggel und Chopin im Gespräch mit Mietern vor Ort ein Bild von der Lage. Beide initiierten eine Unterschriftensammlung, die sie im Rathaus Bürgermeister Harald Stehnken überreichten. Der Gemeinde aber sind laut Stehnken weitestgehend die Hände gebunden. „Die Gemeinde ist noch nie Besitzer oder Vermieter der Wohnungen gewesen, das waren immer private Vermieter. Der einzige Hebel, den man ansetzen kann, geht über den Brandschutz, also alles was Fluchtwege, Feuerlöscher und so weiter betrifft“, erläutert Stehnken.

Die Firma Adler sei allerdings auch Besitzer von vier Blöcken am Junkernkamp, die an Senioren vermietet werden. „Da haben wir als Gemeinde ab und an eine Vermittlungsrolle übernommen, damit die Senioren dort schnell einziehen können, die Interesse haben“, erläutert der Bürgermeister. Er könne sich allerdings auch an ein Gespräch erinnern, bei dem ein Vertreter der Berliner Immobilienfirma angedeutet habe, man wolle die Wohnungen nicht lange behalten, sondern so schnell wie möglich gewinnträchtig verkaufen.

Lars Rodig vom zuständigen Bauordnungsamt Osterholz hat das Unternehmen nach eigenen Angaben auf bestehende Brandschutzmängel hingewiesen. Getan hat sich seitdem so gut wie nichts. Angedrohte Fristen ließ man bislang verstreichen. Jana Lindemann, Sprecherin des Landkreises Osterholz, teilt auf Nachfrage mit: „Der Landkreis Osterholz hat die Gebäude überprüft. Aus Brandschutzsicht gibt es Handlungsbedarf im organisatorischen Bereich (Brandschutztüren geschlossen halten, Flure freihalten von Gegenständen) und technischen Bereich (Löschwasserleitung instand setzen, Feuerlöscher überprüfen). Dieser Handlungsbedarf ist den Verantwortlichen bekannt. Wenn die Verantwortlichen die Mängel nicht von sich aus abstellen, wird der Landkreis Osterholz ein sogenanntes Zwangsgeld anordnen und damit die Verantwortlichen zum Handeln zwingen.“

Auch Ratsfrau Dörte Gedat (Grüne), die mit Dominik Vinbruck, Dezernent für Ordnung, Bauen und Umwelt im Landkreis Osterholz, über das Thema gesprochen hat, berichtet, dass das Unternehmen so gut wie nichts getan habe. Lediglich auf den verdreckten Sand im Sandkasten sei notdürftig eine Schicht Sand aufgefüllt und einmal sei das Treppenhaus demonstrativ gereinigt worden. Auch eine Heizung wurde repariert.

Keuchend die Treppe hoch

Wie sehr die Bewohner vor allem wegen der nicht funktionierenden Fahrstühle leiden, zeigt ein Besuch vor Ort. Keuchend schleppt sich eine 80-jährige Frau die Treppen hoch. Die herzkranke Seniorin muss sich angesichts des beschwerlichen Weges genau überlegen, zu welchem Anlass sie ihre Wohnung verlässt. „Wenn ich hier alleine unterwegs bin und gerade niemand helfen kann, hangele ich mich von Stockwerk zu Stockwerk und muss mich jedes Mal ausruhen“ klagt die 80-Jährige.

Seit September 2018, erzählt sie, sei der Fahrstuhl nicht intakt, auch wenn Aufkleber suggerieren, dass sich hier etwas tut. Eine andere Dame, die ebenfalls unter Herz- und Kreislaufproblemen leidet, berichtet von ihrem Transport ins Krankenhaus. „Die Sanitäter mussten mich in einem Stuhl die Treppen hinuntertragen. Mit einer Bahre wären sie nicht um die Ecken gekommen und der Fahrstuhl funktionierte nicht.“ Ihr Mann habe nach einem Herzinfarkt wegen des fehlenden Fahrstuhls erst gar nicht in die Wohnung zurückkehren dürfen, da ihm das Treppensteigen nicht zugemutet werden konnte.

Eine junge Frau muss ihre kleinen Kinder regelmäßig unter den Arm klemmen und mit ihnen eines der höher gelegenen Stockwerke erklimmen. Eine Mitarbeiterin der Schwaneweder Diakonie bestätigt, dass sie für die Versorgung einer Patientin, die sich nur noch im Rollstuhl bewegen könne, tagelang ins oberste Stockwerk laufen musste.

Doch die Fahrstühle sind nicht das einzige Manko in der gut 40 Jahre alten Wohnanlage. Die Klingelanlagen sind in vielen Wohnungen defekt. Wer jemanden besuchen möchte, muss vorher anrufen oder jemand muss den Schlüssel herunterwerfen. Auf den Bänken vor dem Spielplatz fehlen Bretter. An einigen Stellen ragen die blanken Nägel heraus – eine gefährliche Situation nicht nur für spielende Kinder. „Wenn es stark geregnet hat, kann man nur in Gummistiefeln rausgehen“, ergänzt eine Bewohnerin. Die Pflastersteine vor dem Eingang wölben sich hoch, der Regen komme einem quasi entgegen.

Eine Mutter berichtet von einem nicht funktionierenden Licht im Kinderzimmer. „Wenn es dunkel wird, müssen die Kinder im Bett sein, es geht nicht anders", schildert sie die Situation. Andere Bewohner – keiner möchte namentlich genannt werden – erzählen von nicht funktionierenden Stromzählern oder beklagen den herumliegenden Müll im Keller und vor den Briefkästen.

Gudrun Chopin hat bereits bei ihrer ersten Kontaktaufnahme mit der Firma Adler die Mängelliste komplettiert. So ist die Abzäunung beim Spielplatz in der Nähe des EWE-Trafohäuschens kaputt, die Steinumrandung eines Öltankdeckels muss ausgebessert werden. Die stillgelegten Klingelanlagen oberhalb der Briefkästen machen einen ebenso ungepflegten Eindruck wie die verschmutzt wirkenden Eingänge, vor denen Werbung herum flattert. Etliche Flure könnten einen Neuanstrich gebrauchen.

Kontaktieren, so die einhellige Erfahrung der Bewohner, könne man so gut wie nie jemanden bei der Firma Adler. Wenn man zufällig den Hausmeister erblicke, „verdrücke“ sich dieser schnell und verweise darauf, man solle das Unternehmen anrufen, erzählen sie. „Da geht aber nie jemand ran, man hängt immer in einer Warteschleife.“

Auf eine Anfrage der NORDDEUTSCHEN antworte Rolf Dieter Grass, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Adler Real Estate AG, per E-Mail: „Leider kann ich auf Ihre Frage heute keine konkrete Antwort mehr geben, weil ich die Personen, die mir die Information geben könnten, nicht erreichen kann.“ Auf weitere Nachfragen im Abstand von mehreren Tagen kam keine Antwort mehr.

Viele wollen ausziehen

Wegen der defekten Fahrstühle sei vor einigen Monaten ein Einkaufsdienst angeboten worden, berichten die Mieter. Auch diese Nummer sei allerdings kaum erreichbar. Die Firma Adler hatte in einem Schreiben den Bewohnern eine Mietminderung von fünf bis 15 Prozent angeboten – je nach Höhe des Stockwerks, in dem sie leben. „Davon haben die Leute aber nichts, weil die meisten sowieso ihr Geld vom Amt bekommen. Das weiß man bei Adler auch“, wendet Gudrun Chopin ein.

Viele Bewohner hätten längst resigniert, sie würden lieber heute als morgen ausziehen. „Aber wohin sollten sie ziehen? Es ist auch in Schwanewede ein drängendes Problem, bezahlbaren Wohnraum zu finden“, sagt die pensionierte Lehrerin. Gegebenenfalls seien nicht immer alle Bewohner der Häuser an den Umständen gänzlich unschuldig. „Aber wenn nie etwas gemacht wird, wird es immer schlimmer, dann macht sich Resignation breit“, so Chopin. Ganz aktuell befindet sich ein Hinweisschild in einem der Häuser, auf dem eine Reparatur eines Fahrstuhls für September 2019 angekündigt wird. Dann aber wären die Bewohner in dem Haus am Tannenberger Weg genau seit einem Jahr ohne Fahrstuhl.