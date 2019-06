So hübsch wie vor elf Jahren sieht die Wikingerfigur schon lange nicht mehr aus. Seit 2008 hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Jetzt gelten die Skulpturen der Gruppe als nicht mehr reparabel. (Sylvia Wörmke)

Marßel. Die Wikinger hatten es nicht leicht. Seit Mitte der 1990-er Jahre haben die Skulpturen, die am sogenannten Roten Weg (der Verbindung zwischen Stockholmer Straße zum Helsingborger Platz) und vor der Kita Marßel stehen, viel mitgemacht. Die Gruppe erlitt Schwund durch Diebstahl. Oder benötigte Ersatz, weil Wind und Wetter am Holz nagten. Nun ist es wieder soweit. Die Skulpturen sind so marode, dass sie nicht mehr mit kleinen kosmetischen Eingriffen gerettet werden können. Werner Müller, einstiger Chef der SG Marßel, der sich als „Kümmerer“ für Marßel versteht, versucht nun Menschen und Einrichtungen im Ortsteil zu mobilisieren, um das Geld für eine Neuanschaffung aufzutreiben. 8500 Euro werden gebraucht.

Die Skulpturen wurden von Insassen der Jugendvollzugsanstalt Oslebshausen gebaut. Seit vielen Jahren gibt es eine Bildhauer-Werkstatt in dem Gefängnis. Das Thema Wikinger wurde gewählt, weil die Skulpturen Bezug haben sollten zum skandinavischen Viertel in Marßel mit seinen Straßennamen wie Stockholmer Straße, Helsinkistraße, Osloer Straße oder Helsingborger Straße. Zwischen Stockholmer-Straße und Helsingborger Straße am sogenannten Roten Weg sowie bei der Kita Marßel in der Nähe des Schulzentrums Landskronastraße fanden die grimmigen Gesellen 1996 ihren Platz.

Im März 2001 fiel aber erst durch Zufall auf, dass eine 1,50 Meter große Figur aus massivem Eichenholz verschwunden war. Die Diebe, so wurde damals rekonstruiert, müssen den Wikinger fachmännisch vom Sockel genommen und mit einem Anhänger oder Transporter weggefahren haben. Die Figur entschwand für immer. Jahre später hatte der Zahn der Zeit auch den meisten anderen Figuren sehr zugesetzt.

In jungen Leuten vom damaligen Hauptschulprojekt des Beschäftigungsträgers „Bras - Arbeiten für Bremen“ fanden sich Handwerker, die unter Anleitung des Steinmetzes Christoph Bettermann drei neue Skulpturen fertigten. Fast 10 000 Euro wurden aus dem Fördertopf LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke) bereitgestellt. 2008 wurden die neuen Wikinger aufgestellt und einbetoniert, um sie vor Diebstahl zu schützen. Eine Frau Wikinger wurde auch kreiert, „die Beschützerin“, die vor der Kita platziert wurde. Sie durfte allerdings nicht grimmig oder böse gucken. Die Kinder sollten ja keine Angst bekommen. So kamen die Wikinger auf fünf an der Zahl. Einen Stuhl gibt es außerdem noch, auf dem Kinder turnen können.

Nun ist wieder der Zeitpunkt gekommen, an dem etwas gemacht werden muss. Die Holz-Figuren sind angeschlagen. Werner Müller weiß durch Gespräche im Ortsteil, dass die Wikinger vielen ans Herz gewachsen sind. „Eltern erzählten mir, dass sie schon in ihrer Jugend damit gespielt haben“, erzählt er.

Nach Rücksprache mit dem Leiter der Bildhauer-Werkstatt in der JVA, der sich die Skulpturen anschaute, steht nun fest: „Die Figuren sind nicht mehr zu retten.“ Die Kosten für fünf neue Figuren kennt Müller auch schon: pro Skulptur 1700 Euro. Auf welche Weise das Geld zusammenkommen soll und ob überhaupt der Wunsch im Ortsteil besteht, die Skulpturen zu ersetzen, sind nun Themen, die in Marßel diskutiert werden. Zum Beispiel im Quartiersforum. „Vielen waren diese Figuren nicht bekannt“, hielt Quartierskoordinator Frank Oetjen im Protokoll der jüngsten Sitzung fest. Man einigte sich darauf, erst einmal nachzufragen, ob es der Wunsch der Bevölkerung ist, dass die Figuren ersetzt werden. In den nächsten Foren soll das Thema weiter diskutiert werden.

Müller hat sich inzwischen mit diversen Einrichtungen und Personen in Marßel in Verbindung gesetzt, auch mit der Schule an der Landskronastraße und der Kita Marßel, um das Thema breiter zu entwickeln. „Denkbar ist vieles“, sagt er. Er hat einige Ideen, um ein Bewusstsein für das skandinavische Viertel zu entwickeln. Das reicht vom Wikingerfest bis zur eventuellen Partnerschaft mit einer Stadt in Skandinavien. „Ich möchte auch zur Kultur hinführen und ein Wir-Gefühl bewirken“, beschreibt er seine Gedanken.

Die macht er sich auch darüber, wie das Geld für die neuen Skulpturen aufgebracht werden können. Zuerst einmal hat er einen Brief mit den Informationen über die Figuren und das Geldproblem verfasst und an einige Haushalte in Marßel verschickt. Darin ist unter anderem die Rede von einem "Wikinger-Fonds“, der gegründet werden könnte. Auch Ortsamt, die Wohnungsgesellschaften sowie das Kulturressort wurden von ihm informiert. "Es gibt ja nur wenige Kulturstätten in Marßel", begründet er unter anderem seinen Einsatz für die Wikinger.