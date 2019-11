Auf dem Werkstatt-Gelände an der Martinsheide können sich Interessierte am Sonntag den Betrieb zeigen lassen. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm. (Christian Kosak)

Wie sieht der Arbeitsalltag in den Werkstätten des Martinshofs in Bremen-Nord aus? Welche Produkte werden dort hergestellt? Und wie viele Sorten der Bremer Senatskonfitüre gibt es eigentlich? Antworten auf diese Fragen und dazu jede Menge Einblicke, Informationen und ein Kulturprogramm bietet das Martinshof-Team am Sonntag, 10. November, von 11 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen Werkstatt auf dem Areal an der Martinsheide 8.

Der Martinshof der Werkstatt Bremen bietet rund 2200 Mitarbeitern mit Handicaps einen Arbeitsplatz. Davon sind mehr als 300 Menschen mit Behinderungen in zehn Arbeitsbereichen im Hauptstandort des Regionalcenters Bremen-Nord an der Martinsheide und an weiteren Außenstellen im Bremer Norden tätig. Zahlreiche Bremer Unternehmen und Institutionen wie beispielsweise Marinetech, Thyssen-Krupp, Kleine Wolke, Bego und Igel Technology sind Kunden der Werkstätten.

Der Tag der offenen Werkstatt am 10. November ermöglicht es Besuchern, sich umfassend zu informieren. Bei einer Führung durch den Betrieb wird die Arbeit des Martinshofs vorgestellt. Die Besucher bekommen einen Eindruck von der Vielfalt der individuell angepassten Arbeits- und Qualifizierungsangebote und der Produkte, die hier hergestellt werden.

Am Standort in Aumund werden beispielsweise Möbel für Kindertagesstätten und Mülltonnenboxen in der Holzwerkstatt hergestellt. „Erstmals haben unsere Mitarbeiter jetzt auch dekorative Objekte für den Garten gefertigt, Störche und Kraniche, die am Tag der offenen Werkstatt angeboten werden“, kündigt Hubert Schacht, Leiter des Regionalcenters Bremen-Nord, an. In der sogenannten Lohnfertigung arbeiten die Mitarbeiter an diversen Aufträgen unterschiedlicher Firmen. „Darunter ist auch eine Internetapotheke, für die Sets mit Aromen, Ölen und Seifen zusammengepackt werden“, nennt Schacht ein Beispiel. In der Küche bereitet eine Gruppe unter Leitung eines Kochs das Essen für alle Mitarbeiter zum Servieren vor. Außerdem gibt es eine Gruppe, die sich um die Pflege des Martinshof-Geländes in Aumund kümmert.

Gewebte Schals und Tee

Zwei weitere Standorte befinden sich an der Hindenburgstraße und auf dem Friedehorst-Gelände in Lesum. An der Hindenburgstraße werden in einer Textilwerkstatt unter anderem Seidenschals gewebt – „eine ziemlich anspruchsvolle Tätigkeit“, wie Schacht betont. In einer weiteren Abteilung dort füllen die Menschen mit Behinderungen für die Firma Gepa Tee ab und verpacken ihn für Endverbraucher. „Dabei müssen die Vorschriften für Lebensmittelhygiene beachtet werden“, so Schacht.

Auf dem Friedehorst-Gelände gibt es eine weitere Lohnfertigung, die auf Metallverarbeitung und -bearbeitung spezialisiert ist. Diese Abteilung ist entstanden, als vor etwa zweieinhalb Jahren zwei Standorte zusammengelegt wurden, die sich zuvor auf dem Areal der Norddeutschen Steingut AG in Grohn und an den Beruflichen Schulen für Metall- und Elektrotechnik an der Kerschensteinerstraße befunden haben. Auch eine Recycling-Station betreiben die Mitarbeiter mit Handicap in Friedehorst. Sie kümmern sich um die Annahme und Sortierung des Mülls, der in den Abteilungen der Stiftung Friedehorst anfällt.

Eine Garten- und Landschaftsgruppe befasst sich mit der Pflege des Friedehorst-Geländes, zwei weitere Gruppen sind für die Gartenpflege auf dem Areal der Jacobs University zuständig. „Insgesamt arbeiten 330 Beschäftigte mit Handicap an den Standorten in Bremen-Nord. Hinzu kommen 50 Mitarbeiter, die unter anderem für die Betreuung und Anleitung zuständig sind“, erläutert Schacht, der den Standort Bremen-Nord bereits seit 25 Jahren leitet.

Das wird auch so bleiben, betont er. Wie berichtet, gibt es Veränderungen in der Geschäftsführung der Werkstatt Bremen. Geschäftsführer Ahlrich Weiberg wird seinen Posten aufgeben und Prokurist Holger Clausen wurde beurlaubt. Hintergrund sind nach Informationen des WESER-KURIER unter anderem unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung der Werkstatt Bremen, die den Martinshof und den Inklusionsbetrieb Integra Automotive betreibt. Außerdem hatte der städtische Eigenbetrieb das Geschäftsjahr 2018 mit gut einer Million Euro Verlust abgeschlossen. Im aktuellen Jahr liegt das Defizit im hohen sechsstelligen Bereich.

Engere Zusammenarbeit mit der senatorischen Behörde

Im Regionalcenter Bremen-Nord bleibt die Leitung mit Hubert Schacht und den Vertretern Matthias Kaars und Antje Goethe bestehen. Nach Einsparmöglichkeiten wird allerdings auch in den Werkstätten im Bremer Norden gesucht. „Wir streben eine noch engere Zusammenarbeit mit der senatorischen Behörde an und ich bin sicher, dass wir das Minus im kommenden Jahr reduzieren können“, meint Schacht.

Zahlen für Bremen-Nord kann er nach eigenen Angaben nicht nennen. Diese werden seinen Worten nach für die Standorte nicht einzeln ausgewiesen. Die Angebote in Bremen-Nord stehen jedoch wie in ganz Bremen nun auf dem Prüfstand. Es wird nach Einsparpotenzialen gesucht. „Wir gucken uns an, was rentabel ist und ob wir in den einzelnen Bereichen genug Mitarbeiter haben, die dort arbeiten können und wollen“, erläutert Schacht. Eine Möglichkeit für Einsparungen sieht er in der Zusammenlegung von Standorten, „so wie wir es mit der Lohnfertigung für Metallverarbeitung gemacht haben“.

Zur Sache

Die offene Werkstatt

Auf dem Martinshof in Aumund, Regionalcenter Bremen-Nord, gibt es am Tag der offenen Werkstatt am Sonntag, 10. November, ein umfangreiches Rahmenprogramm, das Informationen und Unterhaltung bietet. Um 12 Uhr tritt Viktor, der Zauberer, auf. Um 12.30 Uhr gibt es eine Führung durch die Werkstatt, außerdem tritt um 12.30 Uhr die Trommelgruppe Drums Alive auf. Comedy mit Jeff Hess gibt es um 13 Uhr und um 14.30. Um 14 Uhr präsentiert Abdul Akrobatik mit Rollator und Rollstuhl. Um 14.30 wird die CNC-Maschine in der Holzwerkstatt vorgeführt. Ab 15 Uhr spielt die Sambagruppe Samba da Vida, und um 16 Uhr gibt es Feuerzauber mit der Spice Show.

Den ganzen Tag über können sich die Besucherinnen und Besucher in einer Fotobox und an einer Schminkstation vergnügen. In der Cafeteria können sich die Gäste über das Gesehene unterhalten und es gibt kulinarische Angebote. Außerdem werden Artikel und Produkte aus der Werkstatt verkauft. Einige Spezialitäten aus dem Senats- und Werftküchensortiment können probiert werden. Der Tag der offenen Werkstatt findet am Sonntag, 10. November, von 11 bis 17 Uhr an der Martinsheide 8 statt.