Die ersten 100 selbst genähten Behelfsmasken hat Jasmin Alfs Teamleiter Marco Fürst bereits überreicht. (JUH Stedingen)

Sobald ihre drei kleinen Töchter schlafen, setzt sich Jasmin Alfs an die Nähmaschine. Bis vor kurzem hat die Bernerin an der Sommergarderobe für die Älteste genäht. Wegen der Corona-Pandemie arbeitet sie in diesen Tagen aber an Behelfsmasken für die Johanniter Unfallhilfe Stedingen. „Ich freue mich, wenn ich etwas Gutes tun kann“, begründet die 30-Jährige ihr Engagement.

Jede Mittagspause und viele Nächte, jeden noch so kleinen Zeitraum in dem die Kinder schlafen, nutzt die Bernerin, um die Masken zu nähen. Eine Freundin, die bei den Johannitern arbeitet, hatte Jasmin Alfs erzählt, dass es den Mitarbeitern der Hausnotrufzentrale im Berner Ortsteil Bardenfleth an Behelfsmasken fehle. „Ich hab gesagt: ,Ich kann euch auch ein paar machen‘“, erinnert sich Jasmin Alfs. Bei der gewünschten Stückzahl musste die Dreifachmutter aber erst einmal schlucken. „Ein ,paar‘ waren 100 Stück“, erzählt sie.

Die 100 Gesichtstücher hat die Bernerin längst übergeben. Mittlerweile näht sie die nächsten 20 Stück. „Es hatten nicht alle Disponenten eine Maske abbekommen“, erläutert Jasmin Alfs. Disponent Henning Baum, der zuständig ist für die Qualitätssicherung des Johanniter Hausnotrufs, freut sich über das Geschenk: „Die Masken können wir nun zur Schichtübergabe tragen, denn es geht darum, eine mögliche Infektion und somit einen Totalausfall zu verhindern.“ Die mehr als 30 Disponenten säßen zwar seit mehr als sechs Wochen räumlich getrennt, dennoch brauchten auch sie Masken, falls sie sich zwischendurch auf den Fluren begegneten.

Teamleiter Marco Fürst, der die Masken entgegengenommen hatte, ergänzt: „Auch im technischen Außendienst gehören Masken aktuell zur Standardausrüstung. Nicht dringliche Aufträge werden zwar verschoben, aber wenn ein Hausnotrufgerät ausfällt, muss schleunigst für Ersatz gesorgt werden.„ Kundenkontakt lasse sich nicht gänzlich vermeiden. “Erschwerend kommt hinzu, dass nahezu 100 Prozent unserer Kunden zur Risikogruppe gehören und damit besonderem Schutz bedürfen“, so Fürst weiter.

Begegnung findet auch bei Jasmin Alfs statt – derzeit außer in ihrer Familie allerdings digital. Abends, wenn ihre zehn Monate, zweieinhalb und vier Jahre alten Töchter schlafen und der Ehemann zur Nachtschicht ist, zieht sich die gelernte Bauzeichnerin mit einem Glas Wein in ihr Arbeitszimmer zurück, wählt im Messengerdienst Whatsapp die Videotelefonie-Funktion und „trifft“ sich mit einer Freundin zum Nähen. „Letzte Woche haben wir zwei gemeinsame Nachtschichten eingelegt“, erzählt die Hobbynäherin.

Fast wäre Jasmin Alfs' Tatendrang dabei zum Erliegen gekommen. „Mein bestelltes Wäschegummi ist zu spät geliefert worden.“ Aber auch in diesem Fall konnte Whatsapp helfen. „Ich habe dann in meinem Status gefragt, wer Gummibänder zum Einnähen für mich hat.„ Die Resonanz sei überwältigend gewesen. “Mein Postkasten ist am nächsten Tag fast explodiert.“

Kurze Zeit später traf ihre Lieferung ein: 90 Meter Gummiband. „Die waren nach zweieinhalb Tagen aber auch schon wieder aufgebraucht“, erzählt die Bernerin.

Mittlerweile näht Jasmin Alfs nicht mehr nur für Familie, Freunde und die Johanniter, sondern auch auf Bestellung. Einen festen Preis nimmt sie für ihre Masken nicht. „Jeder gibt, was er meint. Erstens habe ich kein Gewerbe und zweitens möchte ich die Corona-Krise nicht ausnutzen. Die Situation hat sich schließlich niemand ausgesucht.“

Stoffspenden aus Baumwolle und Wäschegummi nimmt sie gerne an. Dann näht Jasmin Alfs auch in den kommenden Wochen weiter Behelfsmasken. „Frau Alfs ist ein schönes Beispiel dafür, wie Menschen trotz Social-Distancing enger zusammenrücken und bereit sind zu helfen“, freut sich Henning Baum.