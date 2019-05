Die Polizei weist darauf hin, dass Zeugen sich und andere nicht in Gefahr bringen, sondern den Notruf wählen sollten. (Björn Hake)

Ein bewaffneter Räuber hat am Donnerstagmittag einen Discounter an der Stader Landstraße in Burglesum überfallen. Der Mann bedrohte die Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld.

Nach Polizeiangaben betrat der Maskierte gegen 12 Uhr den Supermarkt. Er ging zur Kasse, drohte mit einem Messer und forderte Geld. Der Mann griff sich Scheine aus der Lade und war gerade im Begriff den Laden zu verlassen, als ihn der 33 Jahre alte Filialleiter aufhalten wollte. Mit einer Messerstichbewegung in dessen Richtung machte der Räuber sich den Weg frei. Eine Kundin versuchte noch vergeblich, den Räuber mit einem Einkaufswagen zu stoppen.

Der Mann soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Er trug ein dunkelgrünes Halstuch, eine blaue Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Der Räuber sprach mit einem Akzent, der von Zeugen als osteuropäisch eingeschätzt wurde. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 entgegen. Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang den Hinweis, dass Zeugen von Straftaten sich und andere nicht selbst in Gefahr bringen, sondern die Polizei rufen sollten. Der Rat der Polizei lautet: „Bleiben Sie mit dem Notruf in Verbindung und beschreiben Sie, was Sie sehen. Wie sieht der Täter aus? Wie die Umgebung? Wohin flüchtet er?“