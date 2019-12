Die Polizei hatte nach eigenen Angaben die tumultartige Situation schnell unter Kontrolle. (Carsten Rehder)

Vegesack. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen sind am Dienstagnachmittag im Kontor zum Alten Speicher (ehemaliges Haven Höövt) zwei Beteiligte leicht verletzt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die sogenannte Tumultlage unter Kontrolle zu bringen. Nach Angaben von Polizeisprecher Nils Matthiesen war die Polizei um 14.50 Uhr alarmiert worden, weil zwei Gruppen aufeinander losgingen. An der Auseinandersetzung waren laut Matthiesen etwa zehn bis 15 Personen beteiligt. Mehr als ein Dutzend Streifenwagen waren vor Ort, darunter Einsatzkräfte aus Niedersachsen. Die Polizei hatte die Situation nach kurzer Zeit unter Kontrolle, noch am Nachmittag wurden Beteiligte an einer Polizeiwache vorgeführt. Die Hintergründe und Ursache der Auseinandersetzung waren am Dienstagnachmittag noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.