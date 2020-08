Die Berner Molkerei hatte schon kurz nach ihrer Gründung Ende des 19. Jahrhunderts auf internationalen Weltausstellungen in Paris, USA und Moskau Medaillen gewonnen. (Susanne Schlechter, Handwerksmuseum Ovelgönne)

Ovelgönne. Im Handwerksmuseum Ovelgönne geht es ab Sonntag, 13. September, in einer Sonderausstellung unter dem Titel „Milch, Molkerei und Kuh. Die Geschichte der Milch in der Wesermarsch“ um die Historie der Milchindustrie. Gezeigt werden Sammlungsobjekte verschiedener privater Leihgeber und Stücke aus dem Museumsmagazin. Auch Stücke aus Berne sind dabei.

Heute gibt es in jedem Supermarkt eine große Auswahl von Milch verschiedenster Herkunft und Herstellung. Die Ausstellung im Handwerksmuseum geht der Geschichte der Milch aus der Wesermarsch, einer Kulturlandschaft aus Weideland, nach. „Die Ansiedlung und Urbarmachung dieser von – nicht trinkbarem – Salzwasser überfluteten Marschlandschaft war eigentlich nur durch Kühe möglich, denn sie wandelten Gras in trinkbare Milch um“, erläutert Museumsleiterin Susanne Schlechter.

Auf früheren Viehmärkten, zum Beispiel dem in Ovelgönne, sei das ziemlich kleine „Wesermarsch-Rind“ vor 100 Jahren noch oft vertreten gewesen und habe hohe Preise bei internationalen Bullen-Körungen gewonnen. „Heute ist es längst verdrängt von größer gewachsenen Hochleistungsrassen, weil deren Euter mehr Milch produzieren. Ob die Kühe wie früher direkt auf dem Weideland oder wie heute von Melk-Robotern in Ställen gemolken werden, markiert die Spanne einer historischen Entwicklung zu einer industriellen Landwirtschaft.“

Von der Milchkanne bis zum Butterfass

Mit dieser Entwicklung beschäftigt sich die Ausstellung. Aus dem Museumsmagazin werden alte Milchkannen, Melkschemel, Butterfässer zum Drehen und Stampfen, Rahmlöffel und Zentrifugen gezeigt. Ergänzt durch Objekte verschiedener privater Leihgeber ist diese Ausstellung mit zahlreichen Schätzen bestückt. So sind beispielsweise zahlreiche gerahmte Medaillen der alten Berner Molkerei zu sehen, die diese schon kurz nach ihrer Gründung Ende des 19. Jahrhunderts auf internationalen Weltausstellungen in Paris, USA und Moskau gewonnen hatte.

Ein besonderes Objekt ist laut Schlechter auch der von einem Mitarbeiter beim Abriss gerettete Grundstein der Delmenhorster Molkerei in Form eines Milch-Rohrs inklusive Inhalt von 1966. Eine große Landkarte zeigt die vielen Standorte früherer Molkereigenossenschaften in der Wesermarsch. „In den 1960er- bis 80er-Jahren fusionierten sie nach und nach mit den Botterbloom-Milchwerken in Ovelgönne-Strückhausen“, erinnert die Museumsleiterin. Damit begann die internationale Erfolgsgeschichte der Milch- und Eis-Produktion in der Wesermarsch.

„Das Ende des Botterbloom-Konzerns beziehungsweise der Nachfolgefirmen scheint bei den zahlreichen damaligen Angestellten der Molkerei bis heute als Trauma nachzuwirken“, so Schlechter. Noch heute hänge das Herz vieler Menschen an nostalgischen „Botterbloom“-Erinnerungen. In den Vitrinen werden originale „Botterbloom“-Erinnerungsstücke gezeigt: aus den 1990er-Jahren, den 1950er-Jahren sowie aus der Anfangszeit der Strückhauser Molkereigenossenschaft, die um 1884 von Bauern gegründet worden war.

Ein Botterbloom-Film aus den 1980er-Jahren und eine Multimedia-Show, mit denen Schüler aus Rodenkirchen im Jahr 2003 einen europäischen Preis gewonnen haben, gewähren historische Innenansichten in die Botterbloom-Werke. Ebenfalls ausgestellt werden Zeitungsausschnitte, die verschiedene Menschen in verschiedenen Jahrzehnten über die Entwicklung „ihrer“ Molkerei, insbesondere Botterbloom, aufbewahrt haben. Diese Ausschnitte wurden für die Ausstellung chronologisch zusammengeführt, sodass Besucher in einer umfangreichen historischen Pressesammlung von 1949 bis in die Gegenwart blättern können. Außerdem geht es um ein Experiment in heutigen Supermärkten, das anhand der Abfüllcodes auf den Milchpackungen der Frage nachgeht: Welche der vielen Milchsorten kommt heute eigentlich aus der Wesermarsch? Das herauszufinden, sei für Verbraucher nämlich gar nicht so einfach, so die Museumsleiterin.

Die Ausstellung wurde durch Leihgaben von Privatpersonen, aber auch von regionalen Verbänden bestückt: Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen stellte unter anderem eine Kuh aus Holz zur Verfügung, an deren Gummi-Euter die Besucher selbst das Melken mit den Händen ausprobieren und üben können.

Susanne Schlechter betont: „Das Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen hat noch heute seinen Sitz in Ovelgönne. Von hier aus, dem historischen Zentrum der Wesermarsch, wurde 2011 die Pro Weideland-Charta gegründet und wird seit 2017 ein bundesweites Label für Weidemilch vergeben, um die gefährdete Kulturlandschaft mit weidenden Kühen zu erhalten. Es sind viele Facetten, die in der neuen Sonderausstellung zum Tragen kommen.“

Zur Sache

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist von Sonntag, 13. September, bis zum 28. März unter den jeweils aktuellen Corona-Bestimmungen im Handwerksmuseum Ovelgönne, Breite Straße 27, für Besucher geöffnet. Das bedeutet aktuell: Maskenpflicht, Mindestabstände, Einbahnregelung, Adressenerfassung. Führungen sind in Kleinstgruppen möglich. Erstmals nach der coronabedingten Pause wird am 13. September auch die Dauerausstellung geöffnet. Die Öffnungszeiten des Handwerksmuseums Ovelgönne sind sonntags von 14 bis 18 Uhr, werktags auf Anfrage.