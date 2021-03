2020 war das Jahresbudget für die Unterhaltung des Vegesacker Stadtgartens bereits im Juli aufgebraucht. In der Folge standen Gras und Unkraut hoch. Das soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen. 2021 gibt es 47.000 Euro zusätzlich für die Pflege des Stadtgartens. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. In der Corona-Pandemie zieht es immer mehr Bremer nach draußen in die Natur. Selten waren die Parkanlagen so gut besucht. Auch deshalb sollen die öffentlichen Gärten jetzt noch attraktiver gemacht werden. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, werden Wege saniert und verbreitert, Bänke repariert und neu aufgestellt, die Ausstattung von Spielstationen verbessert und zusätzlich Blumen gepflanzt. Auch die Reinigungsintervalle werden erhöht, kündigt Jens Tittmann, Sprecher von Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne), gegenüber unserer Redaktion an. Der Bremen-Fonds macht es möglich. Insgesamt 795.000 Euro zusätzlich stehen in diesem Jahr für die Pflege von Nordbremer Parks und Grünanlagen zur Verfügung.

Das Geld war seit Jahren knapp und das zeigte sich auch am Zustand der Anlagen. Ein Beispiel: 2020 war das Jahresbudget für die Unterhaltung des Vegesacker Stadtgartens bereits im Juli aufgebraucht. In der Folge stand das Wildkraut in den Beeten zum Teil höher als die Pflanzen. Das soll sich nun mit Geld aus dem kreditfinanzierten Bremen-Fonds ändern. Wie berichtet hat der Senat beschlossen, insgesamt 3,166 Millionen Euro für die Aufwertung der öffentlichen Grünanlagen einzusetzen.

In Bremen-Nord profitieren nach Angaben von Kerstin Doty, Sprecherin des Umweltbetriebs, gut 30 Grünanlagen und Grünzüge, wie beispielsweise der Stadtgarten, Knoops Park, Wätjens Park, Blumenthaler Aue und Bahrsplate. 239.000 Euro werden zusätzlich in Blumenthal eingesetzt, 390.000 Euro in Burglesum und 166.000 Euro in Vegesack. „47.000 Euro gibt es zusätzlich für die Pflege von Wätjens Park, 88.000 Euro für Knoops Park und 47.000 Euro für den Stadtgarten“, präzisiert Tittmann die Angaben.

Die Summen ergeben sich aus der jeweiligen Größe der Grünanlagen und der sogenannten Pflegestufe, in die sie eingruppiert sind. Die Pflegestufen richten sich nach Kriterien wie Ausstattung, Bedeutung für das Stadtbild, die Denkmalpflege und den Tourismus sowie den gärtnerischen Pflegeaufwand. Um eine gerechte Verteilung des Geldes aus dem Bremen-Fonds zu garantieren, werden alle Parks und Grünanlage um eine Pflegestufe heraufgesetzt (wir berichteten).

So sollen beispielsweise Grünanlagen in der Pflegestufe 0, in der es bisher 2,70 Euro pro Quadratmeter und Jahr gab, die Pflegestufe 0+ bekommen, bei der das Budget bei 4,50 Euro pro Quadratmeter liegt. Parks in der Pflegestufe 1 (1,74 Euro) rutschen in die Pflegestufe 1+ mit 2,70 Euro pro Quadratmeter. Grünanlagen mit der Pflegestufe 2 (0,98 Cent) bekommen künftig die Eingruppierung 2+ (1,74 Euro), Parks mit der Eingruppierung 3 (0,71 Cent) sind künftig mit 3+ (0,98 Cent) eingruppiert.

Ob für die Pflege der Parks auch langfristig mehr Geld zur Verfügung stehen wird, ist indes noch unklar. Laut Jens Tittmann ist die Anschlussfinanzierung im Haushalt 2022/2023 angemeldet. Derzeit laufen die Haushaltsverhandlungen. Klarheit gibt es erst, wenn der Doppelhaushalt 2022/23 beschlossen ist. „Das dürfte erfahrungsgemäß in der zweiten Hälfte dieses Jahres oder später erfolgen“, so Tittmann.

Das ist auch der Hintergrund, weshalb in diesem Jahr weder mehr Personal beim Umweltbetrieb für die Park- und Grünpflege eingestellt noch größere Projekte, die eine Ausschreibung erfordern würden, geplant werden konnten. „Wir müssen jetzt erst einmal mit externen Firmen arbeiten“, erläutert der Sprecher des Umweltressort. Oberstes Ziel sei es, in der Corona-Pandemie die Naherholungs- und Aufenthaltsqualität zu steigern. „Deshalb gehen wir jetzt erst einmal das Wesentliche an.“