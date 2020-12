An der Eschhofstraße entstehen drei barrierearme Mehrfamilienhäuser mit Miet- und Eigentumswohnungen. (Wohnungsbau Wesermarsch)

900 000 und 110 000 Euro – zum Abschluss der Lemwerderaner Haushaltsberatungen gaben die Kommunalpolitiker in der jüngsten Sitzung des Finanz- und Planungsausschusses noch einmal große Beträge frei. Sie sollen es der Verwaltung ermöglichen, in konkrete Planungen für eine neuen Grundschule sowie für die Sanierung der Umkleidekabinen in der kleinen Halle einzusteigen. Einen Rückzieher gab es hingegen bei den Planungen für das Dorfgemeinschaftshaus Altenesch.

Ursprünglich hatte die Verwaltung 965 000 Euro für Umbaumaßnahmen an der Altenescher Immobilie vorgeschlagen. Nach Gesprächen habe die Dorfgemeinschaft ihren Antrag aber zurückgezogen, berichtete Bürgermeisterin Regina Neuke. „Die große und teure Lösung wäre nicht nachhaltig gewesen.“ So wird die Gemeinde eine kleine Lösung realisieren, die einen zweiten Fluchtweg aus dem Gebäude und eine Investition in den Brandschutz vorsieht.

Da noch nicht ermittelt ist, ob es sich bei der Sanierung der Umkleiden in der kleinen Halle um Unterhaltungsmaßnahmen oder um große Investitionen handeln wird, stellt die Gemeinde vorerst 110 000 Euro für die Planung und das Erstellen von Förderanträgen ein. 2022 sollen Gelder für die unterschiedlichen Gewerke folgen.

Unerwarteter Geldsegen

Die Gemeinde kann im neuen Jahr mit rund 640 000 Euro aus Überschüssen des Landkreises rechnen. Am Vormittag hatte die Kreisverwaltung Regina Neuke informiert, dass sich die Überschussauszahlung gegenüber der Planung verdoppelt habe. Anschließend berichtete die Bürgermeisterin von einer weiteren unerwarteten Geldquelle: Bund und Land haben den Finanzierungsrahmen für die Sanierungen in der Eschhofsiedlung von 8,6 Millionen auf 15,9 Millionen Euro erhöht.

Mit dem ursprünglich aufgestellten Kosten- und Finanzierungsplan hätten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden können, teilte Regina Neuke mit. „Viele Maßnahmen sind im Laufe der Zeit teurer geworden“, begründete die Bürgermeisterin. „Wir haben festgestellt, dass das Geld auf keinen Fall gereicht hätte.“ So stellte die Gemeinde gemeinsam mit ihrer Partnerin, der Wohnungsbau Wesermarsch, den Antrag an Bund und Land, den Finanzierungsrahmen um rund 90 Prozent zu erhöhen. Mit einer Bewilligung in voller Höhe hätten die Antragsteller dabei nicht gerechnet, sagte Neuke.

Bereits zu Beginn der Sitzung kreisten die Gedanken einiger Ausschussmitglieder um die Eschhofsiedlung. Susanne Krebser vom Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen stellte den Kommunalpolitikern eine Wohnungsmarktanalyse vor. Demnach lasse sich der Wohnungsmarkt nur regional betrachten. „Wer eine Wohnung sucht, guckt selten nur in einer Gemeinde“, berichtete Krebser.

Was Wohnungssuchende in vielen der 28 Kommunen vorfinden, die sich im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen zusammengeschlossen haben, seien große Wohneinheiten. Es fehle an kleinen, barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen, betonte die Geschäftsführerin. Wohnungen für Senioren, denen ihre Häuser zu groß werden, für Singles oder junge Leute mit geringem Einkommen seien Mangelware.

Die Hansestadt Bremen und ihr Umland seien gefordert, regionale Infrastrukturen zu schaffen für Menschen, die aus der Stadt aufs Land ziehen. Nachbarschaftlich, im Falle Lemwerders gemeinsam mit der Gemeinde Berne, sollten an einem Runden Tisch Informationen über Bedarfe und Potenziale ausgetauscht werden. Auf der kommunalen Ebene empfahl Susanne Krebser, ein Gemeindeentwicklungskonzept zu erarbeiten und bei Bebauungsplänen zur Schaffung von Baugebieten auf Mindestanteile für bezahlbares Wohnen zu achten. Diese müsse ein Investor entsprechend realisieren. In der Eschhofsiedlung entstehen derzeit barrierefreie Miethäuser mit Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Die Geschäftsführerin verwies auf einen langen Atem: „Die Maßnahmen brauchen lange, bis sie wirken.“

Günter Naujoks (SPD) interessierte, ob der Kommunalverbund in Konkurrenz zu einer Wesermarsch-Gruppe stehe, die sich ihrerseits mit bezahlbarem Wohnraum beschäftige. Dies verneinte Regina Neuke. Da die Wesermarsch eine sehr lange Nord-Süd-Achse aufweise, würden sich die Zuständigkeiten des Kommunalverbunds und des Arbeitskreises Kreisentwicklung kaum überschneiden. Das Gebiet des Kommunalverbunds ende in Berne.