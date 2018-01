Kinder, die in einer großen Gruppe nicht zurecht kommen, sind bei einer Tagesmutter richtig aufgehoben. (Inga Feßler)

Immer mehr Eltern geben ihre kleinen Kinder in die Tagespflege. Den Grund kennt Eva Rhode von der gemeinnützigen Gesellschaft „Pflegekinder in Bremen“ (PiB): „Der Trend, dass beide Elternteile berufstätig sein wollen, hält unvermindert an.“

In einer professionellen ­Kindertagespflege vertrauen Eltern ihre Kleinen einer Tagesmutter oder einem Tagesvater an. Letztere gibt es allerdings weitaus seltener. In der Regel werden die Kinder bei der Tagespflege­person zu Hause betreut, wo sie in deren Familie integriert sind. In einigen Fällen betreuen die Tagesmutter oder der Tagesvater den Nachwuchs allerdings auch im Haus der Eltern, und in einem neueren Modell, das zunehmend gewählt wird, auch in exter­nen kindgerechten Räumen, wie angemieteten Wohnungen oder ehemaligen Läden.

Der zentrale Fachdienst für Kindertagespflege, der im Auftrag der Stadt Bremen arbeitet, ist die gemeinnützige Gesellschaft „Pflegekinder in Bremen“. Dort war für ganz Bremen-Nord die Sozialpädagogin Elke Fischer 15 Jahr lang für die Kindertagespflege zuständig. Sie hat beispielsweise Anfragen von Eltern nach Tagesmüttern und -vätern beantwortet und ihnen die passenden Personen zugewiesen. Zum Jahresende ist Elke Fischer in den Ruhestand gegangen, und an ihrer Stelle geben ab sofort zwei Pädagoginnen Auskunft, wenn Eltern eine Betreuung für ihr Kind suchen.

Der Kita-Ausbau in Bremen-Nord geht weiter. (Jens Büttner, dpa)

„PiB“ als zentrale Anlaufstelle zur Organisation der Tagespflege gibt es in Bremen seit dem Jahr 2002. „Inzwischen hat sich diese Form der Kindertagespflege, die mit dem Kita-Angebot rechtlich gleichgestellt wurde, enorm verändert“, sagt Eva Rhode, die bei PiB für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Seit 2013 hat jedes Kind ab dem ersten Geburtstag Anspruch auf eine bedarfsgerechte Tagesbetreuung, „was dazu geführt hat, dass heute zwei Drittel der Tageskinder unter drei Jahre alt sind. Viele Eltern suchen heute für ihre Kinder eine Betreuung im kleinen Format“, sagt Eva Rhode. Und Elke Fischer, die bis Ende Dezember 2017 für Bremen-Nord zuständig war, ergänzt: „Viele Kinder kommen in Großgruppen nicht zurecht, für sie ist die Tagespflege ideal. Und besonders für Alleinerziehende ist sie eine große Entlastung.“ Auch vom Jugendamt gibt es laut Elke Fischer häufig Anfragen für Kinder mit besonderem Bedarf.

Zahlen fast verdoppelt

Von 647 Kindern, die 2007 in Bremen in der Tagespflege betreut wurden, ist die Zahl auf derzeit etwa 1200 angestiegen, gibt Eva Rhode Auskunft. „Und der Bereich professionalisiert sich immer weiter. Vorher fand eher eine Art Nachbarschaftshilfe statt, bei der sich Freunde, Bekannte oder Verwandte um die Kleinen kümmerten“, sagt sie. „Wer heutzutage Tagesmutter oder -vater werden will, arbeitet in der Regel als Selbstständiger und will damit seinen Lebensunterhalt finanzieren.“

Dazu seien eine Reihe von Voraussetzungen nötig: ein Schulabschluss, ein erweitertes Führungszeugnis und eine Pflegeerlaubnis. „Außerdem nehmen die Tagespflegepersonen eine große Zahl von Bildungsangeboten wahr“, sagt Eva Rhode. „Die Tagesmütter hängen sich heute viel mehr rein als früher“, ergänzt Elke Fischer aus Bremen-Nord, „schließlich nehmen sie 380 Stunden an einer Qualifizierung teil und verbringen davon 80 Stunden im Rahmen eines Praktikums in Krippen und anderen Tagespflege-Einrichtungen.“ Deshalb verfügen Tagesmütter und -väter mittlerweile über hohe Kompetenzen, so die Expertinnen. „Sie kommen aus allen möglichen Berufen und müssen ihre Plätze möglichst den ganzen Tag belegt haben, da sie von ihrem Job leben wollen.“

Zur Professionalisierung gehöre inzwischen auch eine hohe Verlässlichkeit, denn falls die Tagesbetreuungsperson zum Beispiel einmal krank werden sollte, muss eine Vertretung zur Verfügung stehen. „Bremen-Nord verfügt über ein hervorragend funktionierendes Vertretungsmodell, das für ganz Bremen vorbildlich ist“, berichtet Elke Fischer. Zur Ausbildung gehört, dass künftige Tagesmütter und -väter zum Beispiel darin unterrichtet werden, wie Kinder spielen, welche Spiele für welches Alter besonders geeignet sind oder auch, welche Rituale im Leben von kleinen Kindern wichtig sein können.

Wer als Tagespflegeperson arbeitet, kann maximal fünf Kinder aufnehmen. „Für uns ist es wichtig, dass die Kinder einer festen Person zugeordnet sind, denn sie brauchen eine starke emotionale Bindung“, sagt Rhode. „Deshalb haben wir die Zahl der betreuten Kinder stark begrenzt.“

Wer eine Tagesbetreuung sucht, kann bei der Gesellschaft „Pflegekinder in Bremen“ anrufen. Dann wird nach einem Betreuungsplatz möglichst nah am Wohnort gesucht. Die Eltern schauen sich die Räumlichkeiten an und lernen die Betreuer kennen. Wenn sie sich für die Betreuungsperson entscheiden, wird ein Vertrag abgeschlossen, der in der Regel über ein Jahr läuft, aber auch verlängert werden kann. Zwar kommen in der Regel die Kinder ab dem dritten Lebensjahr in die Kita, doch viele Eltern wollen weiterhin eine Betreuung in eher kleineren Gruppen, sodass die Tagespflege fortgesetzt wird. Die Kosten sind dabei die gleichen, wie für einen Kita-Platz.

„Die Betreuungsangebote sind individuell sehr verschieden“, sagt Eva Rhode. „Einige Tagespfleger kochen nur vegetarisch, andere haben Hunde oder Katzen im Haus, sodass die Eltern meist eine große Auswahl haben. Sie stellen dann gegenüber: Was möchte oder braucht das Kind? Und was hat die Tagespflegeperson zu bieten?“ Dabei bestehen laut Elke Fischer erhebliche Unterschiede, was den Bedarf betrifft, „etwa zwischen Marßel und Lesum“. Sie stellt insgesamt fest: „Die Qualität wird immer besser.“

In der Regel geben die Eltern ihre Kinder für den ganzen Tag bei der Tagespflege ab. Im Durchschnitt werden in Bremen derzeit 3,6 Kinder von einer Betreuungsperson betreut. Bisher sei dieser Dienstleistungssektor jedoch eine fast reine Frauendomäne: „Das Verhältnis Tagesmütter zu Tagesvätern ist bis heute sehr unausgewogen: Von 314 Personen sind bisher nur 14 männlich“, sagt Eva Rhode.

Die Tagespflege sei schließlich auch in Bremen immer noch nicht so bekannt, wie es eigentlich sein sollte. Und fortlaufend werden neue Tagesmütter und -väter gesucht.