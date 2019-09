Peter Nowack, Leiter vom Ortsamt in Blumenthal erklärt, dass mit der aktuellen personellen Lage lediglich die allgemeinen Aufgaben eines Ortsamtes abgedeckt werden können. (Sebi Berens)

Die kommunalpolitische Arbeit in den Stadtteilen soll eine wichtige Rolle spielen. So jedenfalls steht es im Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Landesregierung. Die nordbremischen Ortsamtsleiter und Beiratssprecher hoffen nun vor allem auf eine angemessene personelle und technische Ausstattung ihrer „Rathäuser“. Ob es dazu kommt, wird allerdings erst im nächsten Jahr nach den Beratungen der Bremischen Bürgerschaft über den neuen Doppelhaushalt 2020/21 feststehen.

Doch schon jetzt drängen Ortsamtsleiter und Beiratssprecher im Norden der Hansestadt auf eine nachhaltige Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Verständlich, denn die Skepsis sitzt tief. Schon im Februar dieses Jahres hatten alle 17 stadtbremischen Behördenchefs in einem Brandbrief an die Bürgerschaftsfraktionen eine spürbare Aufstockung des Personals in den Ortsämter gefordert. „Wegen der immer neuen Aufgaben, die von der Politik bei ihnen abgeladen würden“, hieß damals in der Begründung.

Heute antworten Peter Nowack (Blumenthal), Heiko Dornstedt (Vegesack) und Florian Boehlke (Burglesum) auf die Frage nach der personellen Lage in den Ortsämter: Die zugewiesenen Stellen seien alle besetzt. Und zwar jeweils mit einer Stadtteilassistenz, einer kommunalen Sachbearbeitung und der Ortsamtsleitung. Damit könnten die allgemeinen Aufgaben eines Ortsamtes abgedeckt werden. Mehr aber auch nicht, dürften die nordbremischen Beiratssprecher, allesamt von der CDU, hinzufügen. Hans-Gerd Thormeier (Blumenthal), Torsten Bullmahn (Vegesack) und Martin Hornhues (Burglesum) verweisen denn auch auf die in den vergangenen Jahren gestiegenen Aufgaben der Ortsämter, die für die Beiräte eine wichtige Ansprechstelle seien und auch von den Bürgern stärker als in der Vergangenheit frequentiert würden.

Personalstand kann Bürgernähe nicht gerecht werden

Dieser begrüßenswerten Bürgernähe könnten die Verwaltungszentralen jedoch nicht mit dem gegenwärtigen Personalstand und schon gar nicht in angemessener Zeit gerecht werden. „Für uns ist es wichtig“, betonen die drei Beiratssprecher, „dass unsere Fragen schnell beantwortet werden und unser Informationsbedürfnis zeitnah durch das Ortsamt gedeckt werden kann.“ Den senatorischen Dienststellen werfen sie vor, sich in der vergangenen Legislaturperiode zu viel Zeit für Antworten auf Anfragen und Beschlüsse der Beiräte gelassen zu haben. Das sei zu einem regelrechten Ärgernis geworden. Zu zeitliche Verzögerungen komme es aber auch wegen der kleinen Teams in den Ortsämtern (drei bis vier Personen), räumen die Stadtteil-Bürgermeister ein. Die personellen Lücken im Krankheitsfall oder aufgrund von Urlaub könnten nicht kompensiert werden. Obwohl Terminsachen prioritär bearbeitet würden, müssten dann weniger dringliche Anliegen zunächst liegen bleiben, unterstreichen Peter Nowack, Heiko Dornstedt und Florian Boehlke.

Für dringend erforderlich halten sie vor allem eine fachliche Betreuung der Jugendbeiräte. Und sie verweisen auf den Koalitionsvertrag, in dem der Ausbau und die Stärkung der offenen Jugendarbeit als bedeutsam eingestuft sowie Mittel und Personal angekündigt werden. Überhaupt, so die Ortsamtsleiter, habe die Bürgerbeteiligung an kommunalen Projekten in den vergangenen Jahren zugenommen, wobei die Ortsämter eine zentrale Rolle spielten. Auch deshalb seien zusätzliche Einstellungen erforderlich.

Davon aber sollen laut Koalitionsvereinbarung erst einmal die größeren Ortsämter mit mehreren Beiräten profitieren. Was aus Sicht der drei nordbremischen Verwaltungschefs vernünftig ist. Danach aber sei der nächste Schritt zu vollziehen, um auch die Ortsämter mit einem Beirat personell besser auszustatten. Allein schon deshalb, weil der Ausfall in einem kleinen Team gravierende Auswirkungen habe. Nowack, Dornstadt und Boehlke: „Der Aufbau eines Springerpools aus qualifizierten Kräften bleibt für uns eine zentrale Forderung, die umgehend realisiert werden muss.“

Diese Position der drei Amtschefs von der SPD wird allerdings von den drei Beiratssprechern der CDU nicht geteilt. Ein Springerpool mache keinen Sinn, erklären sie kategorisch. Grund: Jeder dieser Mitarbeiter müsse nicht nur mit den Themen und Abläufen des Ortsamtes vertraut sein, sondern auch einen Bezug zum Stadtteil haben. Den aber könne man bei den Springern nicht erwarten. Besser sei es, die Ortsämter sofort personell besser auszustatten. Dann könne eine längere Vakanz durch Unterstützung aus dem benachbarten Ortsamt aufgefangen werden, bekräftigen die drei Christdemokraten.

Beirätegesetz soll regelmäßig überprüft werden

Grundsätzlich einig sind sich Ortsamtsleiter und Beiratssprecher im Norden der Hansestadt indes, das Beirätegesetz regelmäßig auf seine Effektivität hin zu überprüfen. Weil die Arbeitsprozesse in den Ortsämtern und die Beteiligungsprozesse in der Kommunalpolitik einer ständigen Veränderung unterliegen, unterstreichen die Stadtteilbürgermeister. Es sei daher sinnvoll auch das Beirätegesetz von Zeit zu Zeit zu evaluieren und dort anzupassen, wo es erforderlich sei.

Nach Ansicht von Torsten Bullmahn, Hans-Gerd Thormeier und Martin Hornhues fehlen immer noch wichtige Entscheidungskompetenzen für die Beiräte bei stadtteilbezogenen Maßnahmen und den Zuweisungen der entsprechenden Budgets. Und wenn dann noch zusätzliches Personal in den Ortsämtern zur Verfügung stehe, könne der Beirat bürgernäher und transparenter Politik für den Stadtteil und darüber hinaus für ganz Bremen-Nord gestalten.