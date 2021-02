Der Harriersand ist eines von 27 Gebieten in Niedersachsen, in denen Wiesenvögel im Rahmen eines neuen EU-Projektes geschützt werden sollen. (Karsten Klama)

Harriersand. Kiebitz, Uferschnepfe und andere Wiesenvögel auf Harriersand sollen verstärkt geschützt werden. Die Weserinsel ist eines von 27 Gebieten in Niedersachsen, die für ein neues EU-Projekt ausgewählt wurden. „Grass Bird Habitats“, so der Titel, hat das Ziel, Lebensräume bedrohter Wiesenvogelarten im Land Niedersachsen und in den Niederlanden zu erhalten, zu verbessern oder wiederherzustellen. Niedersachsen ist Projektträger, mit der Umsetzung ist die staatliche Vogelschutzwarte im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) beauftragt.

Neben dem Harriersand ist laut NLWKN-Sprecher Carsten Lippe mit der Hamme-Niederung ein weiteres Gebiet aus dem Landkreis Osterholz in das Projekt aufgenommen worden. Die geplante Schutzfläche auf der Weserinsel umfasst nach seinen Angaben 2490 Hektar, in der Hammerniederung sind es 6291 Hektar. Hintergrund für das neue Projekt: Der Lebensraum für Wiesenvögel wie Kiebitz, Uferschnepfn, Wachtelkönig und Brachvogel schwindet seit Jahren und damit auch der Bestand vieler Arten. „Selbst dort, wo Wiesen und Weideland noch vorherrschen, fehlen meist die nötigen Voraussetzungen, damit Wiesenvögel erfolgreich brüten können“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des niedersächsischen Umweltministeriums und des NLWKN zum neuen Projekt. Laut NLWKN gibt es mehrere Gründe für den Rückgang der Bestände. „Die Entwässerung und Kultivierung der Moore, die Regulierung von Gewässern, Flurbereinigungen und nicht zuletzt die großflächige Umwandlung von Wiesen und Weiden in intensiv genutzte Äcker haben die Landschaft so verändert, dass Wiesenvögeln immer weniger Rückzugsgebiete erhalten blieben“, informiert der Landesbetrieb auf seinen Internetseiten.

Wiesenvogelland Niedersachsen

In Deutschland sei Niedersachsen das wichtigste Wiesenvogelland. Hohe Anteile der gesamtdeutschen Brutbestände etwa von Kiebitzen und Brachvögeln seien hier zu finden. Das gelte insbesondere auch für die Uferschnepfe, die unter den Wiesenvögeln als Leitart gelte. „Mehr als zwei Drittel der deutschen Brutpopulation der Uferschnepfe leben im westlichen Niedersachsen, ein weiterer großer Bestand brütet in den Niederlanden.“ Zu den Projektpartnern zählen daher auch die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, die Provinz Friesland und die Universität Groningen.

Auf Harriersand, das zum EU-Vogelschutzgebiet Unterweser gehört, konnten in der Vergangenheit unter anderem Brutbestände für Kiebitz, Schafstelze, Rotschenkel und Braunkehlchen und Uferschnepfe nachgewiesen werden. Bereits seit 2014 läuft auf der Weserinsel unter dem Titel „Wiesenzeiten“ ein Modellprojekt zum Gelege- und Kükenschutz. Landkreis, Landwirte, Jäger, NLWKN, Umweltverbände und andere sind beteiligt.

Im Rahmen des EU-Projektes will das Land Niedersachsen den Schutz bedrohter Wiesenvogelarten auf Harriersand und in weiteren 26 Gebieten nun verstärken. Im Mittelpunkt stehen demnach Maßnahmen, die darauf abzielen, die Flächen als geeignete Lebensräume für die geschützten Arten zu entwickeln. So sollen Flächen extensiv bewirtschaft werden, außerdem Wasserstände auf den Flächen optimiert werden. Uferschnepfe, Brachvogel und viele andere Wiesenvögel brauchen zur Brutzeit im Frühjahr feuchte und nasse Flächen.

Laut Markus Nipkow, Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte im NLWKN, knüpft das neue Vorhaben an bisherige landesweite Bemühungen an, sei in seiner Zielsetzung jedoch weitreichender. „Erstmals werden auch Rast- und Überwinterungsgebiete der Wiesenvögel in die Schutzstrategie einbezogen, um den vollständigen Lebenszyklus der Vögel zu betrachten." Zusammen mit niederländischen, südwesteuropäischen und westafrikanischen Partnern sollen Lösungen gefunden werden, um auch auf den Zugwegen der Vögel wichtige Nahrungs- und Rastgebiete etwa Reisfelder im Senegal und in Gambia zu erhalten. Für das Projekt „Grass Bird Habitats“ stehen in den kommenden zehn Jahren insgesamt rund 27 Millionen Euro zur Verfügung. Davon steuert die EU im Rahmen ihres Umweltprogramms LIFE zwölf Millionen an Fördermitteln bei, weitere zwölf Millionen das Land Niedersachsen.

Zur Sache

