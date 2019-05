Wer überlegt, eine Solaranlage auf seinem Haus zu installieren, der kann sich jetzt zu vergünstigten Konditionen beraten lassen. (Daniel Reinhardt)

Bremen-Nord. Auf den Dächern Bremen-Nords befanden sich Ende vergangenen Jahres 402 Solaranlagen, die zusammen ungefähr 5630 Kilowatt Strom erzeugen. Die Zahl der Solaranlagen soll steigen. Deshalb ist jetzt – auf dem Firmengelände der Dietz Kältetechnik GmbH am Steindamm – die Bremer Solarkampagne gestartet. Unter anderem sind Aktionstage in den Stadtteilen geplant.

Leistung und Anzahl der Nordbremer Solaranlagen nehmen seit 1999 beständig zu. Wobei der richtige Boom schon lange zurückliegt, ordentliche Sprünge nach oben gab es in den Jahren 2010 und 2011. In diesem Boomjahr sind allein mehr als 2160 Kilowattstunden zur Bilanz hinzugekommen. Seitdem schwächt sich der Zuwachs ab.

Martin Grocholl, Geschäftsführer von der Energie-Beratungsagentur Energiekonsens hat beim Auftakttermin der Solarkampagne in Burglesum für eine Trendwende geworben: „Sonnenstrom selbst zu verbrauchen, lohnt sich wieder – und zwar nicht nur für große Betriebe oder Einrichtungen, sondern auch für den privaten Hauseigentümer. Die Preise für Fotovoltaikanlagen sind deutlich gesunken, während die Strompreise weiter steigen werden. Wer seinen eigenen Strom nutzt, kann über kurz oder lang finanzielle Gewinne erzielen.“

Geschäftsführerin Helga Dietz berichtete bei diesem Anlass über die Überlegungen des Unternehmens, die dazu geführt haben, eine Fotovoltaikanlage auf dem eigenen Dach in Betrieb zu nehmen. „Mit dieser werden wir bis zu 65 Prozent unseres Energiebedarfs Strom abdecken können. Da wir zusätzlich noch eine Solarthermieanlage und eine Pelletheizung betreiben, erfolgt die energetische Versorgung unseres Firmengrundstücks dann quasi klimaneutral.“ Damit will sie für Klimaschutz werben. „Unsere Geräte verbrauchen Energie, dessen sind wir uns bewusst“, so Dietz. Aber: „Der Strom, den wir verbrauchen, kann aus regenerativer Energie erzeugt werden.“

Aber was macht Bremen mit seinen eigenen Gebäuden in Bremen-Nord? Wenn zum Beispiel das Freizeitbad Vegesack mit einer großen Dachfläche neu gebaut wird, gibt es dann eine Verpflichtung, Solaranlagen zu installieren? „Nein“, sagt ein Vertreter der Umweltbehörde. Seiner Aussage zufolge steht Bremen als Kommune aber nicht schlecht da: Ungefähr 20 Prozent aller Fotovoltaikanlagen im Land befänden sich auf Gebäuden, die im Besitz der öffentlichen Hand seien. „Wir versuchen schon lange, Flächen zu identifizieren und an Dritte zu verpachten, um dort Anlagen aufzustellen. Da sind wir relativ erfolgreich.“ Für Neubauten gebe es zwar keine verbindliche Vorgabe. Zumindest werde aber darauf geachtet, die Häuser statisch so zu konstruieren, dass nachträglich eine Solaranlage hinzugefügt werden könne.

Beispiele für Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden liefert das Internet. Die Karte auf repowermap.org führt zum Beispiel die große Anlage auf dem Dach des Denkorts Bunker Valentin auf, die Anlage auf der Tami-Oelfken-Schule in Lüssum und diejenige, die ein privater Anbieter auf dem Dach der Schule Helsinkistraße betreibt.

Ziel der Solarkampagne ist es, Privathaushalte, Unternehmen und Institutionen zu informieren. Dafür werden in Bremen-Nord kostenlose Solartage stattfinden. Für alle, die Solarenergie nutzen wollen, gibt es geförderte Beratungsangebote zu Fotovoltaik. Wer eines der Angebote bucht, dem geben die Energieberater nach einer Begehung eine Einschätzung dazu, ob eine Anlage für das jeweilige Gebäude sinnvoll ist und welcher Ertrag sich mit ihr voraussichtlich erzielen lässt. Zudem erläutern sie, was bei der Umsetzung zu berücksichtigen ist und welche Fördermöglichkeiten es dafür gibt.

„Die Umstellung der Stromversorgung auf erneuerbare Energien ist eine Herausforderung, der wir uns gemeinschaftlich stellen müssen. Deshalb können wir den Bürgerinnen und Bürgern im Bremer Norden nur empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und die Beratungsangebote wahrzunehmen. Zukünftige Generationen werden es ihnen danken“, sagten Florian Boehlke, Ortsamtsleiter in Burglesum, und Peter Nowack, Ortsamtsleiter in Blumenthal, zum Start der Kampagne in Burgdamm.

Zur Sache

Beratungsangebote

Unternehmen können sich an Energiekonsens wenden: 04 21 / 3 76 6 7 10 oder solar@energiekonsens.de. Das Angebot ist kostenlos.

Privathaushalten hilft die Verbraucherzentrale Bremen: 04 21 / 16 07 77 oder info@vz-hb.de. Der Hausbesuch wird vom Bund gefördert und kostet 30 Euro.

Institutionen wie Vereine sprechen den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr an, die Beratungen werden durchgeführt vom BUND: 04 21 / 7 90 02 43 oder siecke.martin@bund-bremen.net. Das Angebot ist kostenlos.