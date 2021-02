Insbesondere die A 270 in Bremen-Nord hat im vergangenen Jahr zu vermehrten Staumeldungen geführt. (Peter Steffen / dpa)

Die Staubilanz des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC) liest sich für die Hansestadt auf den ersten Blick recht positiv. So soll es im vergangenen Jahr 30 Prozent weniger Staukilometer auf Bremens Autobahnen gegeben haben. Aber nicht immer und überall. So zeigte sich laut ADAC unter anderem im Bremer Norden ein gegensätzlicher Trend. Die meisten Staukilometer wurden in Bremen auf der A 1 erfasst, gefolgt von der A 27 und der A 281. Die staureichsten Wochen auf Bremer Autobahnen gab es zudem in den beiden ersten Monaten des vergangenen Jahres sowie vor den Sommerferien 2020. Zu mehr Staumeldungen kam es laut ADAC durch die Corona-Pandemie darüber hinaus auf den Stadtautobahnen der Hansestadt, hier neben der A 281 insbesondere die A 270 in Bremen-Nord.

Der Allgemeine Deutsche Automobilclub macht für die Szenarien im Übrigen die Corona-Pandemie verantwortlich. Sie schlage sich deutlich in der Staubilanz für das Jahr 2020 und den gesamten Norden nieder. Zwar sank die Länge aller Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein um 43 Prozent auf insgesamt 122.839 Kilometer. Dennoch ergebe sich in den einzelnen Bundesländern ein differenziertes Bild.

Sowohl vor dem ersten Lockdown vom 27. Januar bis 9. Februar 2020 mit in Summe 472 Staukilometern als auch zwischen dem 29. Juni und 12. Juli 2020 vor den Sommerferien mit 481 Staukilometern wurden auf den Bremer Autobahnen die stärksten Stauzeiträume verzeichnet. Darüber hinaus sind laut ADAC zahlreiche Nutzer aus Angst vor einer Ansteckung zu Pandemie-Zeiten von Bus und Bahn auf das Auto umgestiegen, was besonders im Bremer Norden auf der A 270 vermehrt zu Staus geführt habe.

Den geringsten Rückgang an Staukilometern verzeichnete laut ADAC das Bundesland Hamburg. Mit 4600 Kilometern nahmen die Verkehrsbehinderungen dort im Vergleich zu 2019 um 15 Prozent ab. Dem entgegen steht Schleswig-Holstein mit einer Abnahme von 11.340 Kilometern und somit sogar 62 Prozent. Die Bundesländer Bremen (minus 2600 Kilometer Stau entsprechen minus 30 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (minus 3000 Staukilometer, minus 33 Prozent) entwickelten sich ähnlich, während die Autofahrer in Niedersachsen rund 63.600 Kilometer weniger Stau und damit minus 46 Prozent ertragen mussten.