Maritime Meilen gibt es mehrere, aber nur in Vegesack nimmt man es mit dem Längenmaß ganz genau: 1852 Meter beträgt die Strecke an der Wasserkante, was exakt einer Seemeile entspricht. In anderen Hafenstädten ist die Meile für Besucher mal länger, mal kürzer. Was geboten wird, ist oftmals ähnlich – wie viel geboten wird, unterscheidet sich dagegen deutlich. Und damit auch die Zahl der Besucher, die pro Jahr an die Uferzonen kommen. Ein Vergleich der Maritimen Meilen.

Vegesack: In der Stadt gibt es zwar mehrere Uferpromenaden, allerdings nur eine Wasserkante, die als Maritime Meile bezeichnet wird: die Vegesacker. Für die Schlachte in der City hat Maike Bialek einen anderen Namen. Die Sprecherin der Touristikzentrale nennt sie Gastronomie-Meile. Seetaugliche Schiffe wie im Nordbremer Museumshaven machen dort nicht fest. Zur Maritimen Meile gehören acht touristische Anlaufstellen. Dazu zählen unter anderem das Schulschiff, der Alte Speicher, der Museumshaven, der Stadtgarten und die Signalstation. Beworben wird das Weserufer sowohl von der Touristikzentrale als auch vom Vegesack Marketing. Nach Angaben der Wirtschaftsbehörde sind in den vergangenen Jahren rund 800 000 Euro in Projekte und ins Marketing investiert worden. Pro Jahren kommen rund 500 000 Menschen auf die Maritime Meile, inklusive Festbesucher.

Haren: Die Stadt im Emsland hat die vergleichsweise kürzeste Meile: Sie kommt auf 1,6 Kilometer und ist eigentlich ein Rundweg, auf dem Besuchern die Geschichte der Schifferstadt anschaulich gemacht wird. Er führt an zwei Kanälen entlang, vorbei an einem Denkmal, einer Signalstation, einer Schleuse, an acht Traditionsschiffen und einem Museum, das über die Binnen- und Seeschifffahrt informiert. Und über die Pünten, spezielle Lastkähne, die mal von Menschen, mal von Pferden gezogen wurden. Wie viele Besucher im Jahr kommen, kann Ulrich Schepers nicht sagen. Gezählt werden nach Angaben des Chefs des Heimatvereins nur die Museums- und die Püntenfestbesucher. Zusammengerechnet sind das knapp 70 000 Menschen. Unterstützt wird die Meile von einem Förderverein und der Stadt. Die jährliche Investitionssumme lässt Schepers offen.

Wilhelmshaven: Die Maritime Meile der Hafenstadt am Jadebusen ist zwar rund 200 Meter kürzer als die in Vegesack, hat auf dieser Strecke aber mehr Museen. Eines informiert über die Geschichte der deutschen Marine, ein zweites über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Küste, ein drittes über das Wattenmeer. Auch ein Aquarium sowie Schiffsfahrten zählen zu den Angeboten für Besucher. Und die Kaiser-Wilhelm-Brücke, das Wahrzeichen der Stadt. Die Meile erstreckt sich vom Südstrand bis zum Bontekai. Angaben zu den jährlichen Ausgaben kann Janina Onken nicht machen. Besucherzahlen hat die Sprecherin der Wilhelmshavener Touristik GmbH nur für einige Angebote. Nach ihrer Rechnung kam das Wattenmeer-Zentrum im Vorjahr auf 50 000 Gäste, das Küstenmuseum auf 8200 und die Reederei, die Schiffsfahrten anbieten, auf knapp 46 000 Passagiere.

Cuxhaven: Keine Uferzone in diesem Vergleich ist so touristisch geprägt wie die Maritime Meile des Nordseeheilbads. Und keine ist so lang wie sie: 20 Kilometer. Sie erstreckt sich vom historischen Zentrum bis zum Stadtteil Sahlenburg. Besucher kommen am Schloss Ritzebüttel vorbei, an Ausstellungs- und Ausflugsschiffen, an Restaurants, am Fischereimuseum. Eine Marinefestung gehört ebenso zur Meile wie die Kugelbake, ein Kurpark, das Wattenmeer-Besucherzentrum, ein Meerwasserfreibad und ein Wellenbad. Die Strandpromenade ist so lang, dass in der Hauptsaison eine Besucherbahn pendelt. Mehrere Touristikbüros vermarkten die Meile. Laut Anett Bentert von der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH gab es im Vorjahr 335 000 Tagesgäste und knapp vier Millionen Übernachtungen. Ihr zufolge sind in den vergangenen Jahren rund 40 Millionen Euro investiert worden.

Bremerhaven: In der Seestadt gibt es zwar mehrere Besucherangebote und Strecken am Wasser. Doch als Maritime Meile wird keine von ihnen bezeichnet. Die Uferzone beim Auswanderer- und Klimahaus, inklusive Zoo und Schifffahrtsmuseum, fällt bei der Touristikzentrale unter den Begriff Havenwelten. Eine Meile gibt es im Fischereihafen. Doch das Wort maritim wird nicht benutzt, auch wenn es dort maritim zugeht. Die Strecke gilt als Fest- und Gastromeile. Dabei gibt es nicht nur Restaurants, sondern auch Ausstellungen, ein Museumsschiff und ein Science-Center. Nach Angaben von Marco Schilling von der Fischereihafen Werbe- und Veranstaltungsgesellschaft kommen jährlich eine Millionen Besucher. Wie viel Geld pro Jahr in Projekte investiert wird, sagt er nur so ungefähr. Ihm zufolge ist die Summe siebenstellig.