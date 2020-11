Michael Schmidt verlässt Friedehorst. Er wird Diakoniepfarrer des Kirchenkreises Düsseldorf und Vorstandsvorsitzender der Diakonie Düsseldorf. (Christian Kosak)

Lesum. Nach etwas mehr als siebeneinhalb Jahren als theologischer Vorsteher der Stiftung Friedehorst verlässt Pastor Michael Schmidt die diakonische Einrichtung und Bremen-Nord. Das teilt Friedehorst-Sprecherin Gabriele Nottelmann mit. Schmidt wird demnach künftig als Diakoniepfarrer des Kirchenkreises Düsseldorf und Vorstandsvorsitzender der Diakonie Düsseldorf tätig sein. Der Kreissynodalvorstand des evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf habe den 56-jährigen am vergangenen Wochenende einstimmig in dieses Amt gewählt.

Wann genau Schmidt Friedehorst verlassen wird, steht laut Nottelmann noch nicht fest. "Das wird voraussichtlich im März oder April kommenden Jahres sein", sagte die Sprecherin auf Nachfrage. Auch wer Schmidt auf seinen Posten folgen wird, sei noch unklar. „Ich wollte mich gern noch einmal einer neuen beruflichen Herausforderung stellen", wird Michael Schmidt in der Pressemitteilung der Stiftung Friedehorst zitiert. Und weiter: „Ich bin froh und dankbar für die intensive Zeit in Friedehorst; es waren Jahre, die mich durchaus stark geprägt haben. Es gibt eine tiefe Verbundenheit zur Stiftung Friedehorst, den dort lebenden Menschen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich verlasse Friedehorst in der Gewissheit, dass viele große Schritte zur Zukunftssicherung geschafft sind.“

André Grobien, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums, wird mit den Worten zitiert: „Wir bedauern die Entscheidung sehr und danken Michael Schmidt für sein großes Engagement für die Belange der Stiftung Friedehorst und der ihnen anvertrauten Menschen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.“

Nach seinem Theologie-Studium in Bielefeld-Bethel, Kiel und Marburg und einem Vikariat in Paderborn war Michael Schmidt zehn Jahre lang Gemeindepfarrer in Paderborn, bevor er 2005 als Landespfarrer für Diakonie und Geschäftsführer des Diakonischen Werks Bremen in die Hansestadt wechselte. Im Mai 2013 wurde er zum theologischen Vorstand der Stiftung Friedehorst berufen.