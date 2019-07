Sebastian Hinten und Peter Eggers (von links) sind beim Förderverein Bürgerstiftung Blumenthal angestellt. Sie werden die Minigolfanlage betreiben und haben bis zur Eröffnung am 30. Juli noch viel zu tun. (Christian Kosak)

Blumenthal. Die Minigolfanlage an der Straße Kreinsloger wird am Dienstag, 30. Juli, um 14 Uhr eröffnet. Das Projekt des Fördervereins Bürgerstiftung geht nun mit Verzögerungen an den Start. Peter Nowack ist als Vorsitzender des Fördervereins heilfroh, dass es nun endlich losgeht. Finanziell kam der Verein durch die Wartezeit langsam an seine Grenzen. Alle Vorhaben wie der geplante Kiosk werden bis dahin nicht verwirklicht sein. Also wird mit Provisorien gearbeitet. „Es ist aber das Wichtigste, dass wir anfangen können“, zeigt sich Nowack erleichtert.

Bis zum Jahr 2014 gab es eine Minigolfanlage auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Grundstück an der Kreinsloger. Sie wurde von Helga und Friedrich Harms 30 Jahre lang betrieben. Viel Vandalismus, der Brand des Kassenhauses und Altersgründe waren dann die Motive, weshalb das Ehepaar sich schlussendlich zurückzog. Jahrelang lag das Gelände brach und verwilderte. Dann kamen die Mitglieder des Fördervereins auf die Idee, die Anlage wieder zu beleben.

Es wurde das Projekt Minigolfanlage, betrieben von zwei ehemaligen Langzeitarbeitslosen, entwickelt. Die Langzeitarbeitslosen sind beim Verein über ein Beschäftigungsprojekt angestellt. Wie bei den Umweltwächtern ist der Förderverein nun schon seit Dezember 2018 Arbeitgeber von zwei weiteren Angestellten. Sie sollten schon lange im Einsatz sein. Doch dann dauerte es, bis die Genehmigungen für den Betrieb erteilt wurden.

Als das alles geklärt war, gab es eine neue Hiobsbotschaft: Die auf den Bahnen verlegten Platten sollen Asbest enthalten. Immobilien Bremen übernahm die Überprüfung. Das Ergebnis liegt nun vor: Sie enthalten Asbest. „Von den Platten gehen aber keine Gefahren aus, weil die Fasern in Acryl gebunden sind“, gibt Nowack Entwarnung. Erst wenn die Platten massiv bearbeitet werden würden, könnten Fasern freigesetzt werden. Obwohl dem Betriebsstart nun nichts mehr im Wege steht, sollen die Platten nach und nach ausgewechselt werden. Das ist schon geregelt. „Wir haben auch jemanden gefunden, der die Entsorgung der Platten übernimmt.“

Die beiden Angestellten haben seit Dezember keinesfalls Däumchen gedreht, sondern erst einmal den Urwald, der inzwischen auf dem Gelände entstanden war, in den Griff bekommen. „Die Natur hatte sich das Gelände wiedergeholt“, sagt Nowack. Es war ein mühseliger Kampf, das Grundstück nach drei Jahren wieder frei zu bekommen. Es gab auch noch jede Menge anderer Aufgaben, die erledigt werden mussten, um das verwaiste Gelände wieder aufzuhübschen.

Da geplant ist, auch Gastronomie in einem Kiosk anzubieten, wurde auch die Einrichtung vom Kühlschrank bis zur Eismaschine besorgt. „Wir werden Eis selber machen“, erzählt Nowack. Ihm schweben Aktionen wie Eis des Tages oder das Minigolf-Eis vor. Die Einrichtung steht beim Vorsitzenden des Fördervereins im Keller. Dort wird sie auch noch bleiben müssen, bis das Häuschen für den Kiosk steht. Der Bau soll nebenbei erfolgen. Zur Eröffnung und vermutlich in dieser Saison wird laut Peter Nowack ein Pavillon als Ersatz aufgestellt.

„Wir sind ins finanzielle Risiko gegangen, weil wir meinen, dass wir es für Blumenthal und den Bremer Norden machen müssen“, begründet Nowack die bisherigen Investitionen. Der frühere Pächter hat finanzielle Unterstützung zugesagt und auch schon einen Teil gezahlt. Dennoch rechnet Nowack mit einem Betrag um die 25 000 Euro, die insgesamt investiert werden. „Wir brauchen nun unbedingt Einnahmen, um das Vereinsvermögen nicht aufzubrauchen“, sagt er, sonst habe der Verein bald ein Problem.

Geld in die Kasse soll es künftig durch die Nutzung der Minigolfanlage geben. Erwachsene zahlen drei Euro für eine Runde, Kinder zwei Euro. Für Gruppen ab 20 Personen gibt es Ermäßigungen. Die Anlage soll täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet sein. Auch im Winter soll es bei einigermaßen gutem Wetter möglich sein, Minigolf auf den insgesamt 18 angelegten Bahnen zu spielen.