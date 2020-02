Die Event-Agentur ist seit mehr als 20 Jahren in Berne ansässig. Das Büro ist inzwischen in einem Neubau untergebracht. (Timo Lutz/Pommerel Live-Marketing)

Berne. Die Berner Event-Agentur Pommerel schafft mit ungewöhnlichen Veranstaltungen Markenerlebnisse. Event-Marketing beziehungsweise PR für alle Sinne und live von Mensch zu Mensch ist das Motto des sechsköpfigen Teams um Agenturinhaber Reinhard Pommerel. Viele namhafte Kunden hat die Agentur schon betreut. Vor Kurzem erhielt sie einen Branchenpreis für eine Mitarbeiterkampagne samt Seifenkistenrennen rund um das Thema Nachhaltigkeit.

Begonnen hat für die Pommerel Live-Marketing GmbH alles ebenso bescheiden wie originell: „In einem Schafstall – statt in einer Garage wie Bill Gates“, sagt Reinhard Pommerel und lacht. Tatsächlich startete er als Ein-Mann-Unternehmen mit einem Büro in einem umgebauten Stall auf dem Grundstück seiner Mutter am Alfred-Hennings-Weg in Berne – wollige Nachbarn inklusive. „Während des Telefonierens musste ich manchmal die Tür schließen, weil die Schafe auf der Weide zu laut geblökt haben,“ erzählt er.

Dabei war seine Firma am Anfang gar nicht in der Marketingbranche tätig. „Ich hatte eigentlich mit einer Vermittlung für Hotelzimmer und Tagungsräume begonnen“, erzählt Reinhard Pommerel. „Ich hatte im Parkhotel Bremen eine Ausbildung zum Hotel- und Restaurantfachmann absolviert, legte noch den Hotelbetriebswirt nach und war anschließend in bekannten Häusern in ganz Europa tätig“, blickt er zurück.

Aus diesen Erfahrungen heraus startete er im August 1997 sein eigenes Unternehmen. „In den 90er-Jahren herrschte eine Gründereuphorie und ich wollte etwas für mich selbst machen. Ich war der Meinung, mit dem richtigen Spirit kann man Berge versetzen“, erklärt er den Sprung in die Selbstständigkeit. Allmählich nahm die Firma aber eine neue Richtung ein und entwickelte sich zu einer Event-Agentur.

„Den Durchbruch hatten wir mit einer Veranstaltung für die Sparkasse Bremen zur Einführung der Girex-Karte“, schildert Reinhard Pommerel. Das Event mit Promi-Moderator Jörg Wontorra kam bestens an und in der Folge konzentrierte sich Pommerel auf diese Marketing-Sparte.

Mit den Aufträgen wuchs auch das Team weiter und Ehefrau Anja Pommerel stieg ebenfalls in das Unternehmen ein. Sechs kreative Köpfe arbeiten heute an der Live-Kommunikation für namhafte Kunden. „Außerdem haben wir uns damals den ersten Ausbau unserer Räumlichkeiten gegönnt“, sagt der Firmengründer. Der Schafstall war Vergangenheit. Das Büro war nun in einem Neubau untergebracht, blieb aber weiterhin auf dem Gelände des Familiensitzes.

Reinhard Pommerel und sein Team können auf diverse weitere Meilensteine zurückblicken: „Wir haben zum Beispiel das 75-jährige Jubiläum von der EWE begleitet. Damals stand der Konzern vor einem Wechsel vom Energieversorger zum modernen Dienstleister. Diesen Veränderungsprozess haben wir mit einer mobilen Roadshow unterstützt. Wir wollten die Marke hinter der Steckdose zum Vorschein bringen und ich denke, das ist uns gelungen“, erzählt der Berner. „Wir sind mit unseren Events und Kampagnen oft Teil der Veränderungskultur eines Unternehmens. Wir helfen mit, das neue Selbstverständnis den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit zu vermitteln.“ Die sogenannte Live-Kommunikation ist dafür seiner Meinung nach besonders prädestiniert: „Events machen Spaß und sprechen alle fünf Sinne an. Darum können sie eine inhaltliche Aussage besonders gut transportieren und bleiben lange im Gedächtnis haften.“

Reinhard Pommerel nennt weitere Meilensteine aus der Agenturhistorie wie die Organisation der Nationalen Maritimen Konferenz in Wilhelmshaven, bei der auch die Bundeskanzlerin zu Gast war, und die Feier zum 150-jährigen Bestehen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Dabei wurde ein Schiff – ein Seenotrettungskreuzer – auf den Bremer Marktplatz gebracht und getauft.

Auf der Branchenmesse Brand-Ex in Dortmund erhielt das Berner Team nun eine Auszeichnung für eine Mitarbeiterkampagne. Für den Fahrzeugfolierer Intax gestaltete Pommerel eine Workshop-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit für die Mitarbeiter, die in einem Rennen mit selbst gebauten Upcycling-Seifenkisten mündete. „Mein Team und ich sind sehr stolz auf diesen Preis“, freut sich Reinhard Pommerel über den zweiten Platz in dem Kreativwettbewerb Brand-Ex-Award. „Ich sehe den Preis vor allem als Bestätigung für unser Bestreben, mit Live-Kommunikation Veränderungsprozesse in Unternehmen zu unterstützen. Außerdem zeigt er einmal mehr, dass sich eine kleine, agile Agentur wie unsere mit gewitzten Kampagnen und gutem Management auf dem internationalen Event-Markt durchzusetzen weiß.“