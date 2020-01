Claudio Bohórquez und Almut Preuß-Niemeyer unterhielten das Publikum beim Neujahrskonzert schwungvoll und perfekt. (CARMEN JASPERSEN)

St. Magnus. Sie sind klein, aber fein, die Konzerte in der Scheune von Kränholm. Dass man sich dort auf erlesene Programmabfolgen freuen darf, das hat sich längst herumgesprochen. Der Andrang war daher groß bei der diesjährigen Neujahrsmatinee, zumal mit Cello und Klavier eine angenehm ohrenschmeichelnde Klangmischung zu erwarten war, bei der es auch gehörig schwungvoll zugehen durfte.

Das zeigte sich auch gleich bei dem anfangs gespielten Werk „Requiebros“ von Gaspar Cassado, einem spanischen Cellisten, der genau wusste, welche Möglichkeiten das große Streichinstrument zu bieten hat. Mit Claudio Bohórquez, dem in Deutschland geborenen Cellisten peruanisch-uruguayischer Abstammung, stand zudem ein Interpret zur Verfügung, der das saloneske Werk mit Schmackes und Schmacht als feurig-schmissigen Aufwärmer zum Besten gab.

Für den nicht minder quirligen Klavierpart hatte er Almut Preuß-Niemeyer an seiner Seite. Die sympathische Pianistin ist für Kränholm-Konzertbesucher eine immer gern gesehene, weil verlässlich sichere und aufmerksame Gestalterin am Klavier; zudem kann sie bei ihren kenntnisreichen, anekdotisch gewürzten Anmoderationen mit interessanten, auch für Laien verständlichen Informationen aufwarten.

So berichtete sie etwa, dass der französische Romantiker Gabriel Fauré lange die Idee einer Cellosonate mit sich herumgetragen habe. Zunächst habe es jedoch lediglich zu einer „Élégie“ gereicht. Aber was für einer! Mit sanft fließender, gefühlsinniger Melodie, bei der sich fast wie von selbst die Augen schlossen und man sich den ausdrucksvollen Klängen hingab. „Aah, schööön!“, so hauchte eine hingerissene Zuhörerin am Ende des zauberhaften Stückes.

Nadia Boulanger, eine der bedeutendsten Kompositionslehrerinnen des letzten Jahrhunderts, war mit einem gänzlich anders gearteten Werk vertreten. Dessen Tempobezeichnung „Vite et nerveusement rythmé“ („Rasch und hektisch rhythmisiert“) wurde von den beiden Ausführenden genauestens beachtet. Also ging es munter los mit der wilden Hatz über Tasten und Saiten, das die Zuhörer ihre wahre Freude daran hatten. Dass dabei dennoch jeder einzelne Ton exakt getroffen wurde, muss angesichts der ausgezeichneten spieltechnischen Qualitäten der Pianistin und des Cellisten gewiss kaum betont werden.

Immerhin hatte Bohórquez vor Jahren unter anderem auch erfolgreich teilgenommen am renommierten Tschaikowsky-Jugendwettbewerb in Moskau. Peter Tschaikowskys „Pezzo Capriccioso op 62“ gehört dort zu den Pflichtstücken. Was nichts anderes bedeutet, als dass das etwa siebenminütige Werk gespickt ist mit jeder Menge cellistischer Vertracktheiten, darunter spektakulären Läufen im Höchsttempo, die nahezu den gesamten Tonumfang des Instruments beanspruchen. Eine Herausforderung, gewiss. Aber eine, die Bohórquez in Kränholm mit größter Bravour meisterte.

Locker unterhaltsam und so eingängig, dass man die Themenmelodien fast hätte mitpfeifen können, gerieten hingegen die originellen Salonstücke des böhmischen Cellisten David Popper: eine verspielt anmutige Gavotte, eine schwungvoll-forsche Mazurka und eine feurig-leidenschaftliche Tarantella, deren ohnehin rasantes Tempo akzellerierend gesteigert wurde. Und es ging noch mehr: mit einem Paradestück von Niccolò Paganini, dem legendenumwobenen Teufelsgeiger, dem angeblich während eines Konzerts drei Saiten gerissen sein sollen. Was ihn nicht davon abhielt, auf der verbliebenen letzten Saite weiterzuspielen. Seine „Moses-Fantasie“ (nach einem Thema von Rossini), ursprünglich gedacht allein für die tiefe Violinsaite, eignet sich ebenso gut für die hohe Cellosaite. Vorausgesetzt allerdings, dass man die griff- und bogentechnischen Anforderungen beim Spiel in allerhöchsten Lagen samt sauberem Flageolett perfekt beherrscht. Das Ergebnis: ein mit Bravo-Rufen bedachtes finales Schmankerl, dem das versierte Duo als Dank für den überschwänglichen Beifall auch noch zwei wunderschöne Zugaben folgen ließ.