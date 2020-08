Ihre Instrumente klingen zwar wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Flöte oder auch Steeldrum, tatsächlich spielt das Quartett "GalsBlasSing" jedoch mit allem, was der Getränkemarkt so hergibt: Am 30. Oktober sind sie in der Begu Lemwerder zu erleben. (Begu Lemwerder)

Lemwerder. Etwa ein dutzend Veranstaltungen mussten abgesagt werden, Kurse und Gruppentreffen fielen aus: Die Corona-Pandemie, die das öffentliche Leben Mitte März in großen Teilen der Welt lahmlegte, machte auch vor der Begegnungsstätte (Begu) Lemwerder nicht Halt. Inzwischen ist eine „neue Normalität“ in das Kultur- und Begegnungshaus eingekehrt, zu der auch das Begu-Abo-Ticket gehört. Fast so, als wäre nichts gewesen, hat der Verkauf des neuen Herbst-Abos begonnen. Sechs Kulturveranstaltungen voller Musik, Kabarett und einer Kombination aus beidem erwarten das Publikum.

Zum Start des Herbst-Abos dürfen sich Besucher auf ein Kabarettprogramm aus Bayern freuen. Denn am Freitag, 2. Oktober, gastiert das Musikkabarett Mistcapala mit seinem Programm „Wurst statt Käse“ in der Begu. Beginn ist wie bei allen nachfolgend genannten Veranstaltungen um 20 Uhr.

Ihre Musik servieren die vier Herren von Mistcapala als Dreingabe zu einem Kabarettprogramm voller Wortwitz und mit viel komödiantischem Können. Entschlossenheit im Nahkampf mit Briefkästen, Schweizer Grenzkontrolleuren und an Glühweinbecherpfandständen gehören ebenso dazu wie amerikanische Showformate und Urlaubsfreuden in Ferienanlagen. Bei ihrer Musik schöpfen sie aus unterschiedlichen Stilarten und Epochen. Die deutlich modifizierten Texte ihrer Coverversionen etwa von Das Model (Kraftwerk) oder auch Kung Fu Fighting (Carl Douglas) machen einfach Spaß, versprechen die Veranstalter.

Angefangen haben sie auf der Straße, weitergemacht in Fußgängerzonen. Inzwischen sind die Männer der Berliner Formation „GlasBlasSing“ auf Comedy-Bühnen und Festivals zu Hause. Fans schätzen an ihren Texten den Blick für das Außergewöhnliche im Alltäglichen ebenso wie ihre „Flaschenmusik“. Das Besondere: Ihre Instrumente klingen zwar wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Flöte oder auch Steeldrum, tatsächlich spielt das Quartett jedoch auf unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllten und gänzlich leeren Flaschen, mit Wasserkisten und was der Getränkemarkt sonst noch hergibt. Am Freitag, 30. Oktober, ist die Formation in der Begu mit dem Programm „Flaschmob“ zu erleben.

Für Unterhaltung ganz anderer Art sorgt am Donnerstag, 5. November, Kabarettist Arnulf Rating, gilt er doch als Klassiker unter den politischen Kabarettisten, der sein Publikum gleichermaßen zum Lachen und zum Nachdenken bringt. Mit seinen gewohnten Markenzeichen – Anzug, Aktenkoffer, zotteliger Haarkranz und Meckern mit Niveau – widmet sich Arnulf Rating in seinem aktuellen Programm „Zirkus Berlin“ einmal mehr anhand zahlreicher reißerischer Schlagzeilen dem politischen Geschehen in der Bundeshauptstadt.

Als Sohn einer bayerischen Volksschauspielerin und eines Nigerianers bringt Kabarettist Simon Pearce ein gewisses Rüstzeug für den inneren Frieden mit. Leider stört immer irgendetwas seine „innere Ruhe“. Menschen, die auf der Rolltreppe nebeneinander stehen gehören ebenso dazu wie Hausmeister, die um acht Uhr früh mit dem Laubbläser in der Hand ihr Tagwerk beginnen, oder auch die unbehagliche Situation, in einem Flugzeug zu sitzen. Kritiker bescheinigen Simon Pearce ein gewinnendes Lächeln, Gespür fürs Timing sowie die Gabe der Selbstironie. Die nutzt er auch schon mal, um dem Publikum hartnäckige, wenn auch nicht unbedingt bös gemeinte Vorurteile vor Augen zu führen. Am Sonnabend, 14. November, ist er mit seinem Programm „Pearce On Earth“ in der Begu zu Gast.

Weiter geht es am Freitag, 27. November, mit dem ersten Solo-Programm des Kabarettisten Jonas Greiner. Im Jahr 2016 stand er erstmals bei einem Büttenabend in Lauscha im Thüringer Wald auf der Bühne, inzwischen ist er 23 Jahre alt und gilt manchen als „die“ Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Comedy- und Kabarettszene. In seinem Programm „In voller Länge“ nimmt Jonas Greiner das Begu-Publikum mit auf eine Reise von seinem Heimatdorf Lauscha bis in die Hauptstadt Berlin, vom Hier und Jetzt und den Problemen seiner Generation bis hin zur ganz großen Weltgeschichte.

Humor liegt manchmal einfach in der Familie. Zu erleben ist das am Donnerstag, 3. Dezember, bei der neuen Ausgabe der „Nordkurve - Kabarett im Dreierpack“. Darin zu Gast ist David Kebekus, der Bruder von Karolin Kebekus. David Kebekus war jahrelang als Gagschreiber für TV-Comedy-Formate tätig, bevor er 2010 seinen ersten Stand-Up-Auftritt hatte. Inzwischen erzählt er nicht mehr irgendwelche Witzchen, sondern vom eigenen Versagen. Dabei geht es unter anderem um seine Eltern, darum was Karriere bedeutet, um das Leben als Single und wie es ist, in der letzten Liga zu spielen.

Herzlichkeit, einnehmendes Wesen und wacher Verstand. Das sind die Attribute, die der Komikerin Mika Blauensteiner nachgesagt werden. Im Rahmen der „Nordkurve“ zum Abschluss des Herbst-Abo-Programms präsentiert sie Ausschnitte aus ihrem Soloprogramm „Miss Verständnis“ und erzählt mit Witz, Chuzpe und Klugheit Geschichten aus dem ganz alltäglichen Leben.

Dritter Akteur an diesem Abend ist mit Michael Feindler ein Feingeist des politischen Kabaretts, heißt es in der Ankündigung. Denn seine Spezialität sei die sprachliche Verdichtung, mit deren Hilfe er gerade die unschönen Dinge des Lebens besonders schön in Reime und Gedichte verpacke. So wie in „Liebe auf den ersten Blick“, aus der dank reiflicher Überlegung noch vor dem ersten Ansprechen besser doch nichts wird, oder auch in diesem Vierzeiler: „Ein Europäer der an Land; der Insel Lampedusa stand; bemerkte zu der Flüchtlingsnot; wir sitzen nicht im selben Boot.“

Draußen Corona-Krise und drinnen Kabarett? Die Frage, wie das zusammenpasst, stellt sich für das Begu-Team eher nicht. Die Menschen brauchen Kultur, ist das Team überzeugt. „Es wird ein anderes Erlebnis, aber es wird ein besonderes Erlebnis“, glaubt Begu-Leiter Timo von den Berg. Und er ist optimistisch, dass die Zuschauer nach der langen Pause wiederkommen. Gerade die – teils langjährigen – Abonnenten hätten eine enge Verbindung zum Haus. Wie bei einer ersten kleinen Veranstaltungsreihe nach dem Lockdown im Begu-Garten ab Ende Juni für eine begrenzte Zahl an Zuschauern muss sich das Publikum allerdings auch bei den Herbstveranstaltungen in der Begu auf die inzwischen gängigen Abstands- und Hygiene-Regeln einstellen.

Mit einer verkleinerten Bühne, einer Bestuhlung, die ausreichend Platz zwischen den Zuschauern lässt, Markierungen auf dem Fußboden und Maskenpflicht auf dem Weg von und zum Sitzplatz soll für die nötige Sicherheit der Besucher, Künstler und Mitarbeiter gesorgt werden. Ebenso wird den üblichen Menschentrauben vor den Theken beim Warten auf das Pausengetränk vorgebeugt. Begu-Leiter Timo von den Berg beruft sich auf die positiven Erfahrungen bei den Sommerveranstaltungen im Garten und zeigt sich bereit, mit jeder Veranstaltung dazuzulernen und das Sicherheitskonzept bei Bedarf anzupassen. „Zur Not bauen wir eine dritte Theke auf.“