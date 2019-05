Früher waren Kerzen ganz wichtig: Über „Das tollste Ding, das je erfunden wurde“ spricht Thomas Herbrich im Schloss Schönebeck. (FR)

Bremen-Nord. Kultur, Informationen, Unterhaltung – die Lange Nacht der Museen unter dem Leitthema „Überleben“ am Sonnabend, 25. Mai, lädt Kinder und Erwachsene dazu ein, sieben Einrichtungen in Bremen-Nord von einer anderen Seite zu entdecken.

Die Verantwortlichen haben sich eine Menge einfallen lassen, um dem Publikum ab 18 Uhr die kulturellen Einrichtungen vorzustellen: mit Lesungen, mit Konzerten, Projektionen und speziellen Führungen, mit Taschenlampe und Lupe oder mit dem Nachtwächter, der sich auf die Spur des Klabautermannes begibt. Im vergangenen Jahr wurden bei der Langen Nacht in den Museen und Galerien mehr als Tausend Besucher in Bremen-Nord gezählt. Etwa 22 000 Besucher waren es insgesamt in Bremen.

In ganz Bremen sind es 27 kulturelle Einrichtungen, die von 18 bis 1 Uhr geöffnet haben. Mit einem Ticket ist nicht nur der Eintritt abgegolten. Ein Eintrittsband gilt auch als Fahrschein für alle S-Regio-Bahnen, Busse, Sonderbusse und den Shuttle-Verkehr mit den Schiffen, die ab Signalstation zum Bunker Valentin (ab 19.30 Uhr) und zum Martinianlager (ab 16.30) fahren. Darüber hinaus gibt es geführte Radtouren und mit der „Bike Citizen App“ kann man sich zu den Veranstaltungsorten navigieren lassen.

Die Eintrittsbänder sind zu erhalten im Denkort Bunker Valentin, Haus Lesmona, Havengalerie, Museum Schloss Schönebeck, Overbeck-Museum, Stiftung Haus Kränholm, Vegesacker Geschichtenhaus, Info-Point Kito sowie in der Geschäftsstelle der NORDDEUTSCHEN, Reeder-Bischoff-Straße 33. Hier sind auch die Flyer mit allen Informationen und den Abfahrtszeiten der Busse und Schiffe zu erhalten. Weitere Informationen: www.bremen.de/kultur/veranstaltungen/highlights/die-lange-nacht-der-museen.

Das Programm in den beteiligten sieben Einrichtungen in Bremen-Nord:

Overbeck Museum: Die Kinder der 2. Klasse der Grundschule Alt-Aumund haben ein Überraschungsprogramm erarbeitet (ab 18 Uhr); mit der Lupe werden Kinder und Erwachsene durchs Museum geführt (ab 19 Uhr); Hermine Overbeck erscheint im Malerkittel und erzählt aus ihrem Leben (20 Uhr), Hintergrundgeschichten zu den Bildern (ab 21 Uhr); Taschenlampenführung mit der Museumsleiterin und Booky, dem Buchgespenst. Das Café Alma ist geöffnet.

Vegesacker Geschichtenhaus: Spielführungen von 18 bis 20.30 Uhr, je zur halben und volle Stunde; Performance mit der Stelzensippe des Huchtinger Kulturladens zum Thema Auswanderung (19 bis 22.30 Uhr); Führung durch die Ausstellung von Schülern der Malschule Jorns (20 Uhr); die Stelzensippe trägt Lieder und Gedichte über das Auswandern vor (21 Uhr); Schattentheater auf der Fassade des Geschichtenhauses (22 Uhr); Spielführungen mit Laternen und Tranfunzeln (22.30 bis 0.30 Uhr, je zur halben und vollen Stunde).

Schloss Schönebeck: Bastelaktion mit Kindern (18 Uhr); Führungen durch das Schloss (18.15 und 20 Uhr); Vortrag „Das tollste Ding, das je erfunden wurde“ – Thomas Herbrich erzählt auf amüsante Weise, wie wichtig die Erfindung der Kerze für die Kultur war (21 Uhr); Gambenmusik aus Versaille mit dem „Trio in Re“ aus Ritterhude; Ausklang in der Schlossküche (24 bis 1 Uhr).

Haus Kränholm: Kurzführung durch die Ausstellung von Menno Fahl zum Thema Form, Farbe, Raum im Kunstcafé (18 Uhr); Führung durch die Ausstellung „Känozoikum“ von Bernd Schwarting, Malerei auf Papier und Leinwand in der Scheune (18.45 und 21 Uhr); Klangperformance am Tam Tam (20.15 und 22 Uhr); Dunkelführung durch den Skulpturengarten, Treffpunkt Bar Haus Kränholm (23.30 Uhr).

Galerie Waller (Haus Lesmona): Rundgang durch den Skulpturenpark mit Einweihung der Klanginstallation des Künstlers S.O. Stolle (18 Uhr); Führungen durch die Ausstellung des Künstlers Jürgen Waller (19.30 bis 23 Uhr); Vortrag über die Geschichte des Hauses und der Galerie Waller (20.30 Uhr); Enthüllung eines Kunstobjektes der Hamburger Bildhauerin Junie Kuhn bei Fackelschein (von 23 bis 24 Uhr).

Havengalerie: Der Cartoonist Michael Holtschule wird alle halbe Stunde in seiner aktuellen Ausstellung „Tot aber lustig“ lesen, die Pianistin und Sängerin Ella Winkelmann wird den Abend musikalisch begleiten (ab 18 Uhr).

Denkort Bunker Valentin: Der Denkort ist von 18 bis 24 Uhr geöffnet; Vorträge zu jeder Stunde: „Die Häftlingsgesellschaft in Farge –woher kamen die Zwangsarbeiter und warum wurden sie zu Zwangsarbeitern?“ (18 Uhr); „Bilder der Baustelle – was sie zeigen und was nicht. Welche Rolle spielte Albert Speer beim Bunkerbau?“ (19 Uhr); „Das Mahnmal Vernichtung durch Arbeit – wer hat es gestaltet und was bedeutet es heute?“ (20 Uhr); „Die Alliierten und das Ende des Bunkerbaus – wie kam es dazu und was passierte dann?“ (21 Uhr); „Überleben, weiter leben – was mit den Häftlingen nach 1945 geschah“ (22 Uhr).

Zur Sache

Eintrittsband ist auch Fahrschein

Die Teilnahme an der Langen Nacht der Museen kostet zwölf Euro für Erwachsene, ermäßigt neun Euro für Abo-Card-Besitzer des WESER-KURIER, Kinder, Studierende, Arbeitslose, Menschen mit Beeinträchtigungen (freier Eintritt für Begleitperson). Familien zahlen 24 Euro (maximal zwei Erwachsene, drei Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren). Es gibt auch Ermäßigungen für Familien. Das Late-Night-Ticket ab 23 Uhr kostet sechs Euro. Im Vorverkauf werden die Eintrittsbänder bei den beteiligten Museen, in der Geschäftsstelle der NORDDEUTSCHEN, Reeder-Bischoff-Straße 33, in Vegesack, und im Pressehaus des WESER-KURIER, Martinistraße 43, verkauft. Sie gelten auch als Fahrscheine im Tarifgebiet 1 des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen, auf den Schiffen und in den Shuttle-Bussen sowi