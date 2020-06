In der Bücherei Blumenthal ist die Ausleihe wieder eingeschränkt möglich. Besucher müssen Maske tragen. (Christian Kosak)

Blumenthal. „Sie müssen das Buch unter der Plexiglasscheibe durchschieben, damit ich das Etikett scannen kann.“ Der ältere Herr folgt der Anweisung von Beate Axel-Naumann. In der Bücherei Blumenthal, die an diesem Nachmittag nach drei Monaten Corona-Zwangspause wieder ihre Tür öffnet, ist der Rekumer der erste Besucher. Wie alle, die nach der langen Zeit Bücher zurückbringen oder neue ausleihen wollen, muss er eine Maske tragen. So schreibt es ein Hinweisschild an der Eingangstür vor.

Unter Corona-Bedingungen läuft einiges anders in der Bücherei. Der Vorstand des Fördervereins hat Regeln aufgestellt. Dazu gehört, dass sich in der Bücherei nur ein erwachsener Besucher und ein Kind gleichzeitig aufhalten dürfen. „Wir gehen vorsichtig an die Wiedereröffnung heran. Wenn es gut läuft, können wir die Besucherzahl immer noch ausweiten“, begründet die Vereinsvorsitzende Susanne Weidemann. Nutzer müssen sich telefonisch oder per Mail anmelden und bekommen einen Termin. Viele konnten die Öffnung offenbar kaum erwarten. „In der vergangenen Woche kamen laufend Anrufe. Der Anrufbeantworter war immer ganz schnell voll“, erzählt Beate Axel-Naumann vom Team der Ehrenamtlichen, die zusammen mit Ulla Köster an diesem Nachmittag Dienst hat.

Sieben Leser haben sich für den ersten Öffnungstag von 15 bis 18 Uhr angemeldet. „Für jeden Besucher planen wir 20 Minuten Aufenthalt ein“, sagt Ulla Köster. Auch der Rekumer, der namentlich nicht genannt werden möchte, hat einen Termin bekommen. Zwölf Krimis will er zurückgeben. Damit hatte er sich schon vor der Schließung vorsorglich für die Corona-Zeit eingedeckt. Nun braucht er Nachschub. Rückgabe und Ausleihe laufen kontaktlos. „Wir dürfen die Bücher nicht anfassen“, erklärt Beate Axel-Naumann.

Hinter der Trennscheibe scannt sie die Etiketten der Bücher, die ihr die Leser unter der Scheibe durchschieben. Die müssen danach ihre Bücher eigenhändig in einer Rückgabe-Kiste deponieren und sich anschließend die Hände desinfizieren. Erst dann dürfen sie an die Regale. Bei der Ausleihe läuft es wie bei der Rückgabe: Buch unter der Scheibe durchschieben, Etikett scannen. Das Rückgabe-Datum müssen die Leser selbst ins Buch stempeln.

Der Rekumer hat sich für drei Krimis entschieden. Spannende Lektüre will auch Iris Grüne ausleihen. Pünktlich zur vereinbarten Zeit um 15.20 Uhr steht sie mit Maske vor der Tür. „Dass man sich vorher einen Termin holen muss, ist schon ungewohnt, und es ist auch ein merkwürdiges Gefühl, als Besucher allein in der Bücherei zu sein“, meint die Blumenthalerin. Für die Regelungen hat die 71-Jährige allerdings Verständnis. „In die Bücherei kommen viele Nutzer in meinem Alter, wir wollen uns ja nicht anstecken.“

Während Iris Grüne bei den Krimis und Neuerscheinungen stöbert, klingelt das Telefon. Eine Leserin will wissen, ob sie an diesem Tag noch vorbeikommen kann. „Bis 17.40 Uhr haben wir Termine vergeben. Ich müsste Sie irgendwo zwischenschieben, vielleicht müssen Sie ein bisschen warten“, teilt ihr Beate Axel-Naumann mit. Die Ehrenamtlichen gehen flexibel mit der Situation um. „Wenn jemand unangemeldet vor der Tür steht und sich gerade kein anderer Besucher in der Bücherei aufhält, dann lassen wir den Betreffenden schon rein. Wir schicken keinen Leser weg“, sagt Ulla Köster. Wieder klingelt das Telefon. Diesmal ist es eine Leserin, die einen Termin haben möchte. Dienstagnachmittag, 15 Uhr, macht Köster mit ihr fest.

Zwölf Ehrenamtliche gehören zum Team der Bücherei. Wegen der Pandemie sind nicht alle im Einsatz. „Aktuell arbeiten wir mit fünf Ehrenamtlichen“, sagt Beate Axel-Naumann, die nach eigenen Angaben seit vier Jahren die Bücherei unterstützt. Die öffnet derzeit statt an vier an zwei Tagen, dienstags von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Termine sind unter Telefon 04 21 / 52 40 47 83 oder per E-Mail (info@buecherei-blumenthal.de) zu vereinbaren. Rund 400 Leser, die automatisch Mitglied im Förderverein sind, nutzen laut der Vorsitzenden Susanne Weidemann das Medienangebot der Einrichtung an der Mühlenstraße. Einen Mitgliederschwund wegen der dreimonatigen Schließungszeit hat es ihrer Kenntnis nach nicht gegeben.