In Schönebeck und St. Magnus gab es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei Raubüberfälle. (Friso Gentsch)

Bremen-Nord. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist es in Schönebeck und St. Magnus zu zwei Raubüberfällen gekommen. In beiden Fällen wurden jeweils Passanten von einer Gruppe aus drei oder vier Männern bedroht und zur Herausgabe von Wertsachen gezwungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die erste Tat geschah nach Angaben der Beamten am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in Schönebeck. An der Straße Braut Eichen wurden zwei 40 und 41 Jahre alte Männer von drei bisher unbekannten Räubern mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht. Das Trio forderte die beiden Bremer dazu auf, alle Wertsachen auszuhändigen. Danach flüchteten die Tatverdächtigen mitsamt der Beute in Richtung Herbartstraße. Die Räuber wurden als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Kleidung.

Etwa zwei Stunden später ereignete sich im Ortsteil St. Magnus ein ähnlicher Vorfall. Zwei 20 und 22 Jahre alte Männer war gegen 1.25 Uhr auf dem Weg durch die Kastanienallee, als sie von vier bislang unbekannten Männern verfolgt und angesprochen wurden. Unter Vorhalt eines Messers drohten sie den beiden Passanten und forderten die Herausgabe von Mobiltelefonen und Geld. Der 20-Jährige lief weg und verständigte sofort die Polizei. Die Räuber flüchteten mit den Wertsachen des 22-Jährigen in Richtung Knoops Park. Die Täter sollen laut Beschreibung etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Bei der Tat trugen sie dunkle Kleidung und waren mit Sturmhauben und Tüchern maskiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge der beiden Überfälle. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 04 21 / 3 62 38 88 entgegen.