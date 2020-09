Wesermarsch. Landauf, landab wird über die Schülerbeförderung diskutiert. Für Uwe Ritter, bei der Kreisverwaltung Wesermarsch für Schulen zuständiger Fachdienstleiter, liegt die Aufregung in den Regelungen zum Unterricht vor den Ferien begründet. „Zwischen den Oster- und Sommerferien fand der Unterricht online und mit halbierten Lerngruppen statt. Diese Regelung hatte die Schülerströme entzerrt und die Auslastung in den Fahrzeugen reduziert.“

Um eine Beförderungssituation wie vor den Sommerferien wiederherzustellen, müssten jetzt etwa doppelt so viele Busse eingesetzt werden. Doch: Den Busunternehmen fehlt es sowohl personell als auch materiell an entsprechender Kapazität. Allen Beteiligten sei bekannt gewesen, dass die Beförderungskapazitäten begrenzt sind, sagt Ritter. Die Entscheidung, den Schulbetrieb in voller Stärke aufzunehmen, habe deshalb dazu führen müssen, dass der gebotene Abstand von eineinhalb Metern in den Fahrzeugen mitunter unterschritten werde.

Eltern sehen das offenbar kritisch. Schuldezernent Hans Kemmeries hat Verständnis für die Sorgen. „Dass die Wiederaufnahme des Schulregelbetriebes für alle Beteiligten eine Herausforderung darstellen würde, war von vornherein klar." Deshalb hätten Kultusministerium, Wirtschaftsministerium, Landkreistag und Städtetag gemeinsam dazu aufgerufen, in Bussen und Bahnen zwingend den Mund-Nasen-Schutz zu beachten.

Die Kreisverwaltung hat in Abstimmung mit den Schulen für alle Bereiche des Schullebens Hygienekonzepte entwickelt, die Schüler und Lehrer bestmöglich schützen sollen. „Für den Bereich der Schülerbeförderung gilt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen Fahrzeugen. Eine korrekte Anwendung dieser Hygienemaßnahme führt nachweisbar zu einem niedrigeren Infektionsrisiko“, erklärt Matthias Bühnemann, der in der Kreisverwaltung das Thema Schülerbeförderung federführend bearbeitet.

Bühnemann verweist darauf, dass die Missachtung der Hygieneregelungen sanktioniert wird: „Wenn Schüler beim Einstieg ins Fahrzeug keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, können sie nicht befördert werden. Sollten volljährige Fahrgäste während der Fahrt die Mund-Nasen-Bedeckung absetzen, müssen sie an der nächsten Haltestelle aussteigen.„ Sollten minderjährige Schüler die Vorgabe nicht einhalten, nimmt das Fahrpersonal die Daten des Fahrausweises auf. “Das Ticket wird am Folgetag von der Schule eingezogen und die Person von der Schülerbeförderung befristet ausgeschlossen“, so Bühnemann.

Auch die Busunternehmen haben in ihrem Hygienekonzept die tägliche Reinigung der Fahrzeuge erweitert, teilt der Pressesprecher des Landkreises, Martin Bolte, mit. Häufig genutzte Kontaktoberflächen würden mit entsprechenden Mitteln täglich gereinigt.

Auf Elternhilfe angewiesen

An den Haltestellen müsse soweit möglich der Mindestabstand eingehalten werden. „Hier sind wir auf die Mithilfe der Eltern angewiesen, die ihre Kinder auf die Einhaltung der Hygienemaßnahme hinzuweisen haben“, sagt Matthias Bühnemann. Insbesondere an den Haltestellen vor den Schulen müsse darauf geachtet werden, weil dort die Personenzahl besonders hoch sei. Das Schulpersonal ist gehalten, zu überwachen, dass in diesem Bereich alle Kinder und Jugendlichen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Um die Schülerströme zu entzerren, sei es theoretisch auch möglich, die Schulanfangs- und -endzeiten aller Schulen in der Wesermarsch neu zu staffeln. Das Land hat den Schulen mit seiner derzeitigen Erlasslage die zeitliche Staffelung des Unterrichtsbeginns und des Unterrichtsendes bereits ermöglicht. „Bei konsequenter Nutzung der Spielräume durch alle Beteiligten könnten die Schülerströme entzerrt und die Auslastung der Busse reduziert werden“, sagen Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Verkehrsminister Bernd Althusman. Beide Minister bitten die Schüler und Eltern aber auch, aktiv zu helfen, die Auslastung der Busse zu verringern: „Jeder, der freiwillig zu Fuß oder mit dem Rad kommt, schützt nicht nur sich selbst vor einer Infektion; er hilft auch denen, die auf eine Beförderung mit dem Bus angewiesen sind.“

Eine Neustaffelung der Unterrichtszeiten sieht Schuldezernent Hans Kemmeries äußerst kritisch. Sie bedeute einen tiefen Eingriff in die Stundenplangestaltung aller allgemein- und berufsbildenden Schulen. „Eine Einigung mit allen Schulen im Kreisgebiet wäre kaum zu erzielen.“ In einem Flächenlandkreis wie der Wesermarsch hält er zudem eine generelle Anfahrt zur ersten und zur zweiten Unterrichtsstunde aufgrund der langen Wege für nicht umsetzbar.

Kreispressesprecher Bolte plädiert für Selbstdisziplin und die Nutzung der Corona-Warn-App des Bundes. „Die App ist ein bewährtes Mittel, um auf etwaige Kontakte mit positiv getesteten Personen im Öffentlichen Personennahverkehr reagieren zu können.“ Bei dem derzeitigen Szenario eines regulären Schulbetriebs könne eine Infektion – ähnlich wie beim Einkaufen oder beim Restaurantbesuch – nicht ausgeschlossen werden.