Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Björn Hake)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Discounter am Ritterkamp überfallen. Laut Polizeibericht betrat er gegen 20.30 Uhr die Filiale und bedrohte eine Kassiererin sowie die Marktleiterin mit einem Messer. Anschließend griff er in die Kasse und nahm Geld heraus. Ein Kunde schlug schließlich den Täter mit einer Flasche in die Flucht. Der Täter lief über den Parkplatz in Richtung des Neubaugebietes Hohenbuchener Allee. Er soll 20 bis 25 Jahre alt sein und ein schmales Gesicht haben. Bei dem Überfall trug er einen grauen Pulli beziehungsweise eine graue Jacke. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei und sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei schließt nicht aus, dass er den Markt längere Zeit beobachtet hat. Hinweise werden unter 0 47 91 / 30 70 und 0 42 09 / 91 46 90 entgegengenommen.