Burglesum. Insgesamt elf Anträge für Mittel aus dem Bremer Landeshaushalt hat der Beirat Burglesum auf seiner jüngsten Sitzung kurz vor der Bürgerschaftswahl diskutiert und beschlossen. Dabei geht es um Geld aus dem noch aufzustellenden Doppelhaushalt 2020/2021.

Nicht allein das Ortsamt Burglesum, sondern alle stadtbremischen Ortsämter betrifft der Antrag, um Personal aufzustocken. Damit schließt sich der Beirat der Forderung anderer Beiräte an, die eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung der Ortsämter fordern. Hintergrund ist der gestiegene Arbeitsaufwand in den Ortsämtern. In einem Brandbrief hatten sich alle Ortsamtsleiter vor einigen Wochen an die in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen gewandt und auf die personell und finanziell angespannte Situation in den Ortsämtern hingewiesen.

Insbesondere durch die Stärkung der Beiratsrechte haben sich die Aufgaben in den Ortsämtern qualitativ und quantitativ verändert, heißt es in der Antragsbegründung. Als Beispiele werden insbesondere verstärkte Aktivitäten in sozialen Medien, die Beteiligung bestimmter Zielgruppen wie Senioren und Jugendlicher an stadtteilbezogenen Entscheidungen, eine stärkere Bürgerbeteiligung und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements genannt.

Maßnahmen gegen Angstort

Eine bessere finanzielle Ausstattung der offenen Jugendarbeit wünscht sich der Beirat Burglesum ebenfalls. Er beantragt eine bedarfsgerechte Aufstockung des Budgets, mindestens um 3,5 Prozent, „damit die steigenden Personal- und Betriebskosten abgesichert sind“. Ziel des Burglesumer Beirates ist es, jede Einrichtung mit mindestens zwei Vollzeitstellen auszustatten.

Des Weiteren setzt sich der Beirat für die Sanierung der Helsingborger Straße und der Stader Landstraße ein und beantragt entsprechende Mittel. Zum wiederholten Male steht auch der Helsingborger Platz auf der Antragsliste. Schon seit Jahren plädieren Beirat und Anwohner für eine städtebauliche Aufwertung des Platzes, der von Anwohnern als „Angst-Ort“ wahrgenommen wird.

Zuletzt hatte das Stadtteilgremium 30 000 Euro aus dem sogenannten Stadtteilbudget verwendet und Lichtmasten installieren lassen. Die zusätzliche Beleuchtung soll für mehr Sicherheit zu sorgen. Nun versucht es der Beirat erneut und beantragt die Bereitstellung von Planungsmitteln zur Umgestaltung des Helsingborger Platzes. Damit soll gemeinsam mit Bürgern, Beirat und Einrichtungen vor Ort ein städtebauliches Konzept erarbeitet werden, um den Platz zu verschönern.

Auch die Situation an der Bremerhavener, der Bremer und der Burger Heerstraße möchte der Beirat weiter verbessern und fordert die Bereitstellung der dafür erforderlichen Mittel. In Bürgerforen und im Beirat waren in der Vergangenheit Ideen gesammelt und Vorschläge erarbeitet worden (wir berichteten). Damit die Maßnahmen nun auch umgesetzt werden können, beantragt der Beirat Geld. Dazu zählen insbesondere die Bereitstellung von Planungsmitteln für die Umgestaltung des Goldbergplatzes und des Platzes an der Burger Heerstraße.

Unabhängig von Planungsmitteln für den geplanten Ausbau der Oberschule Lesum, beantragt der Beirat zusätzliche Mittel zur Sanierung des Standorts Steinkamp, „um den Schulbetrieb zu sichern“. Hintergrund sind massive Baumängel: Die Fenster sind so marode, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen, die Aula ist so schlecht isoliert, dass sie sich im Winter nicht mehr richtig beheizen lässt. Außerdem ist das Dach undicht und die Beleuchtung in den Fluren mangelhaft.

Geld für die Planung und den Bau einer Schulsporthalle neben der Grundschule an der Grambker Heerstraße, für die Sanierung von Schulsporthallen (vor allem an der Oberschule Helsinkistraße und an der Grundschule St. Magnus) sowie für den Neubau von Schul-Mensen und die Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße beantragt der Beirat ebenfalls.

Das Kommunalparlament setzt sich zudem für den Neubau einer Schwerpunktfeuerwehr „Burglesum“ für die Freiwilligen Feuerwehren Burgdamm, Grambkermoor und Lesumbrok ein und fordert die Bereitstellung der dafür erforderlichen Planungsmittel.

Damit die Anzahl der Kontaktpolizisten allgemein erhöht, freie Stellen unverzüglich nachbesetzt und zudem zusätzlich noch ein Kontaktpolizist für die Bereiche Burg-Grambke, Werderland und den Bremer Industriepark eingesetzt werden kann, beantragt der Beirat Burglesum ebenfalls die notwendigen finanziellen Mittel.