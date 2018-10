Gelbe Säcke, blaue Tonnen: Ladenbesitzer an der Hindenburgstraße sind gezwungen, sie bereits am Sonnabend nach draußen zu stellen, weil die Stadtreinigung ihren Terminplan geändert hat. (von Lachner)

Erst gab es Kritik, dann ein Gespräch, jetzt soll es einen Test als Kompromiss geben. Zumindest für Christa Dohmeyer und Florian Boehlke ist es einer. Die Chefin der Interessengemeinschaft der Burglesumer Einzelhändler und der Ortsamtsleiter haben sich jetzt mit Vertretern der Bremer Stadtreinigung getroffen. Das einzige Thema: die Geschäftsstraßen des Stadtteils und wie es möglich werden könnte, dass sie wieder so aussehen wie sie sollten – sauber.

Das Problem: Weil die Stadtreinigung den Abfuhrtag auf Montag gelegt hat, sind Ladenbesitzer gezwungen, gelbe Säcke sowie blaue und schwarze Tonnen bereits am Freitag beziehungsweise Sonnabend an die Straße zu stellen. Mit der Folge, dass sich über das Wochenende immer wieder Plastik- und Papiermüll auf Bürgersteigen sammelt. So viel, dass die Beiratsfraktionen der Stadtreinigung vorgeschlagen haben, wenigstens die Abholzeit zu verlegen, wenn sie schon nicht den Abfuhrtag verändern kann. Kommen die Müllwagen später, so das Kalkül, können Säcke und Tonnen noch am Montagmorgen nach draußen gestellt werden – und bleiben die Bürgersteige über das Wochenende sauber.

Erfolg ist unklar

Laut Ortsamtsleiter Boehlke will die Stadtreinigung es zumindest versuchen, die Geschäftsstraßen künftig später anzufahren. „Ob ihr das gelingt“, sagt er, „ist aber unklar.“ Deshalb spricht er wie Christa Dohmeyer von der Gemeinschaft der Kaufleute von einem Test. Es ist nicht der einzige. Geprüft werden soll auch, ob Ladenbesitzer bereit sind, vom gelben Sack auf gelbe Tonne umzustellen. Der Vorteil: Sie können nicht aufreißen und verringern somit die Gefahr, dass Plastik auf die Bürgersteige gelangt. Dohmeyer will demnächst mit den Händlern reden. Sie geht davon aus, dass viele mitmachen werden: „Die gelbe Tonne kostet schließlich nichts.“