Berne. Immer wenn Anke Christmann sich aufmacht, einen Showabend mit mehreren Akteuren zu organisieren, können sich die Besucher der Kulturmühle Berne auf einen unterhaltsamen Mix aus Musik, Comedy und Poesie freuen. An diesem Wochenende war es nach längerer Corona-Pause mal wieder soweit. Unter dem Motto „Songs ‚n Slam“ gaben sich vier junge Künstler unter freiem Himmel ein kreatives Stelldichein. „Danke, dass wir das steigen lassen können. Wir haben versucht, die Hygienemaßnahmen umzusetzen“, begrüßt Anke Christmann die rund 35 Gäste. Mit Abstand haben die Zuschauer, zumeist in Vierer- und Fünfergruppen, auf der Terrasse der Kulturmühle Platz genommen. Dann kann es losgehen an diesem lauschigen Abend.

Malin Gebken vom Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kulturbühne übernimmt die Moderation und überbrückt die Zeit des Aufbaus der Mikrofone mit charmantem Lächeln. Jakob Heymann macht den Anfang. Der Songpoet, Liedermacher und Querdenker will mit seiner Stimme die „Herzen öffnen“ und „Tränen lachen“ lassen, heißt es in der Ankündigung. „Alles gut bei euch ? Habt ihr ein Schild mit ,Ja‘ drauf?“ begrüßt der junge Mann mit der Wollmütze das Publikum. Heymann stammt aus Bochum, wohnt seit zehn Jahren in Bremen und wurde von Anke Christmann bei einer Veranstaltung mit mehreren Liedermachern im Kito entdeckt.

Philosophische Texte, subtiler Humor

Heymann will die traurigen Lieder gleich im ersten Set spielen: „Dann haben wir das hinter uns“. Der klassische Liedermacher, erzählt er, habe es nicht leicht, wenn er gebucht werden wolle. „Die meisten denken da an Konstantin Wecker und Reinhard Mey und legen gleich wieder auf.“ Wer den Texten des Sängers und Gitarristen zuhört, könnte diese Reaktion durchaus bedauern. Im „Lied ohne Grenzen“ etwa heißt es: „Es wird immer komplizierter, da steigt keiner mehr durch, mir fehlt der Glaube, fehlt die Vision, Mitmenschlichkeit hält sich in Grenzen.“

Philosophisch wird es, wenn er intoniert: „Sind wir als Menschheit der Wahrheit verpflichtet?“ Mit Deutschpop a la Johannes Oerding hat Heymann so seine Probleme. „Ich bin im Jahr Tausende von Kilometern im Auto unterwegs und höre viel Radio, aber wenn ich Deutschpop höre, wellen sich mir meistens die Fußnägel. Dabei gibt es so viele deutsche Liedermacher, die wirklich etwas zu sagen haben“, sagt der sympathische Newcomer in der Pause. Ironische Zitate von Tim Bendzkos „Ich bin doch keine Maschine“ und „Ein Hoch“ von Andreas Bourani kann er sich dennoch in seinen Songs nicht verkneifen.

Die Hannoveranerin Marie Diot begeistert das Publikum in Berne mit subtilen Humor. Zur Begleitung am Mini-Keyboard singt sie mit eher verhaltener Stimme von grotesken Dingen des Alltags. Da geht es etwa um einen Delfin auf den typischen 3-D-Postkarten, der erst zum Vorschein kommt, wenn man besagte Karte in die Schräglage bringt und über den man sich dann mehr freue, „als wenn er nicht da wäre“. Die Ulknudel mit der charakteristischen Dreadlock-Ananas-Frisur – „viele fragen mich, ob das ein Hut ist“ – lässt den erfrischenden Dadaismus und die hinreißenden Absurditäten der Neuen Deutschen Welle wieder aufleben.

In „Dümmlich schauender Riesenhund“ geht es um die vermeintliche erste große Liebe. „Als du mir sagtest, du liebst mich, da hab ich dir sofort geglaubt, doch neulich las ich auf deinem Handy: Du liebst Lisa auch.“ In „Heizkörper“ aus ihrem Debütalbum „Pinguin im Tütü“ heißt es: „Du hast so kleine Löckchen, ist das eine Mikrowelle, die du trägst? Du siehst so heiß aus, du trägst einen Heizkörper“. Zwischen den Titeln scherzt Marie Diot mit dem Publikum. „Ihr habt hier sogar ‚ne Ampel, oder? Wir haben bei uns einen großen Stein, der ist wirklich sehr groß“, weiß sie über ihr Heimatdorf Rahden im „nördlichsten Zipfel von NRW“ zu berichten.

Wie aus dem Maschinengewehr kommen die Wortsalven von Florian Wintels. Der gebürtige Paderborner bestritt 2009 seinen ersten Poetry-Slam und wurde schon bald dreifacher Landesmeister in dieser Kategorie. Die „rappende Slam-Maschine“ setzt „beim Hunderennen auf das falsche Pfed“, wird „Panzerlieferant bei der Bundeswehr“ und bittet das Publikum, über eine negative Eigenschaft nachzudenken und diese „positiv abzuwickeln“. Zu seinem Lieblingsthema Fußball rappt er in atemberaubendem Tempo. Immer wieder wird Wintels bei seinen gerappten Beiträgen vom Gelächter des Publikums unterbrochen. „Alle Schuhe sind noch auf, denn keiner weiß, wie Schleifen gehen“, weiß der Wortakrobat. In einer Nummer muss das Publikum auf sein Geheiß hin wie verabredet „Nein!“ rufen und wird somit ungewollt zum Komplizen und Erfüllungsgehilfen bei der Aufzählung seiner Enttäuschungen im Leben. Eine Anekdote berichtet von einem etwas ungeschickten Mitschüler, der keine Bälle fangen konnte. Als ein Schlägertyp diesem in einer Diskothek gedroht habe: „Geh mal weg, sonst fängst du dir eine!“, sei der besagte Mitschüler standhaft geblieben: „Denn der konnte ja gar nicht fangen.“ Oft werde er gefragt „Sag mal, Flori, ist das eigentlich alles so passiert? Ja, das ist alles real!“, antworte er dann und kündigt selbstbewusst den „besten Text der Welt“ an. Mit Gesche Gloystein betritt eine plattdeutsche Poetry-Slammerin die kleine Bühne unter freiem Himmel. „Schnackt ihr och op Platt?“ will sie wissen und weiht das Publikum erst einmal ein, wie denn die vier Basisvokabeln auf Plattdeutsch lauten. „Erstens ,Moin‘, dann ,Jo‘, drittens ,Ne‘ und viertens ,Mutt ja‘, belehrt die Siegerin des NDR Comedy-Contests das amüsierte Publikum. Es folgt eine plattdeutsche Analyse über Klimaaktivisten wie Greta Thunberg.

