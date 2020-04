Ilse von Seggern ist eine der Näherinnen, die für das Zulieferer-Unternehmen der Messe- und Eventbranche, Procedes aus Lemwerder, "Mutmasken" für Kliniken, Altenheime, Kleinbetriebe und Privatpersonen näht. (Bianka Ludwig / Procedes)

Lemwerder. Die Corona-Krise hat Procedes, einen Zulieferer der Messe- und Veranstaltungsbranche, kalt erwischt. „Unser Umsatz ist schlagartig auf null zurückgegangen“, sagt Geschäftsführer Alexander Beilken am Telefon. Doch das, was das Unternehmen kann, ist derzeit gefragt: nähen. Vor circa zwei Wochen haben laut Beilken erste Kliniken und Altenheime angeklopft, um zu erfahren ob die Lemwerderaner statt großformatiger Banner für Messestände auch kleine Schutzmasken für Pflegekräfte nähen können. Sie können – und erhalten dadurch Arbeitsplätze.

„Normalerweise produzieren und nähen wir großformatige Drucke für Messen, Veranstaltungen oder die Einrichtung von Läden. Doch die derzeitige wirtschaftliche Krise, verursacht durch das Coronavirus, hat die komplette Nachfrage in unserer Branche zusammenbrechen lassen“, schildert Beilken die Lage des Unternehmens. „Die Produktion der Masken soll unter anderem dabei helfen, dass Arbeitsplätze während und nach der Krise erhalten bleiben und unsere Kapazitäten sinnvoll genutzt werden.“ Mithilfe der neuen Aufgabe wolle sein Unternehmen „Ängste nehmen und Hoffnung schüren. Wir wollen denjenigen den Rücken stärken, die sich um die Zukunft sorgen“. Deshalb – und weil die Masken nicht zertifiziert sind – sprechen die Lemwerderaner von „Mutmasken“ und nicht von Mundschutz.

Ginge es rein nach der Nachfrage, könnten Procedes und seine beiden Projektpartner groß ins Geschäfts des Maskennähens einsteigen. „Wir haben Anfragen für 400 000 Masken“, sagt Alexander Beilken. Erst am Donnerstagmorgen sei bei ihm eine neue Anfrage über 200 000 Masken eingegangen, berichtet der Lemwerderaner. „Das wollen und können wir aber nicht leisten.“

Die Krise schafft Allianzen. Im Fall der Mutmasken schweißt sie sogar Konkurrenten zusammen. „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, sagt Beilken. Weil dem so ist, kooperieren Procedes und die Kölner Tochterfirma „ppdigital“ mit dem im sauerländischen Lennestadt ansässigen Mitbewerber Moss. „Zusammen schaffen wir es, 75 Arbeitskräfte zu reaktivieren“, freut sich Beilken. „Mutmasken herzustellen sichert Arbeitsplätze.“

Die Zielgruppe des Bündnisses sind nicht große Wiederverkäufer. Die Mitarbeiter aus Lemwerder und ihre Kooperationspartner produzieren für Endverbraucher – für Kliniken, Pflegeheime, kleine Firmen und Privatpersonen. Dem Standard medizinischer Schutzkleidung entsprechen die Masken aus Lemwerder zwar nicht. Doch Beilken betont: „Gut anliegende Masken vor Mund und Nase können vor allem helfen, selber nicht zum Überträger zu werden. Ob beispielweise bei der Pflege von Bedürftigen oder beim Einkauf im Supermarkt – das Tragen einer Mutmaske gibt dem Träger selbst und Menschen um ihn herum hoffentlich ein besseres Gefühl, und sorgt so für ein wenig mehr Leichtigkeit im Miteinander.“ Selbstverständlich gelte weiterhin, dass Abstand gehalten und auf Kontakte verzichtet werden solle.

Eine Mutmaske kostet 9,50 Euro. Im Dutzend wird es günstiger. Verdienen wollen die Hersteller an den Produkten nicht, betont Unternehmer Beilken. „Was nicht in Löhne und Material fließt, spenden wir an den Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes.“ Zu bestellen sind die Masken über den eigens gegründeten Onlineshop mutmasken.de.

Trotz des großen Interesses wird die Produktion der Mutmasken für die nächsten Tage auf Eis gelegt. Die Kooperationspartner haben einen Auftrag über 5500 Operationsmasken angenommen. Der Auftraggeber, ein Klinikum, besitzt ein Zertifikat, sodass die nähenden Mitarbeiter aus Lemwerderaner sowie ihre Kollegen in Köln und Lennestadt jetzt erst einmal Masken für medizinisches Personal herstellen.

Weitere Mitarbeiter entwickeln zudem spezielle Trennwände für Büroräume. Diese textilen Abtrennungen sollen unter anderem als Spuckschutz dienen.

Hausinternes Nachhaltigkeitsprojekt

Im Zuge der Corona-Krise ist bei Procedes in Lemwerder allerdings vorübergehend ein Projekt in den Hintergrund geraten, das auf Nachhaltigkeit abzielt. Sowohl Mitarbeiter als auch Kunden des Digitaldruck-Dienstleisters sollen für dieses Thema besonders sensibilisiert werden. „Es ist der Versuch, Mitarbeiter zu animieren, etwas für die Umwelt zu tun“, sagt Jasmin Winkler. Die Auszubildende aus der Grafikabteilung ist Teil des sechsköpfigen sogenannten Green-Teams, das monatlich spezielle Projekte koordiniert. Neben Winkler und Geschäftsführer Beilken gehören dem Team David Opitz, Patrick Büchler, Olivia Braun und Annalena Grotkop an.

Die Idee zum Nachhaltigkeitsprojekt stammt aus der „Procedes Academy“, einem Workshop für angehende Führungskräfte. Als sozial nachhaltig hat sich die erste Aktion, der Azubi-Tag, herausgestellt. Einen Tag lang lernten sich Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Nachwuchskräfte beim Paddeln auf der Wümme näher kennen. Ökologisch nachhaltig war hingegen das Projekt „CO2 reduzierte An- und Abreise“. 47 Arbeitnehmer kamen mit Rad, zu Fuß oder in Fahrgemeinschaften zum Dienst. „Auch Kollegen aus Lindau und Köln haben bei diesem Projekt mitgemacht“, freut sich Patrick Büchler.

Nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden beteiligen sich mittlerweile am Nachhaltigkeitsprojekt. „Wir haben mit unserem größten Kunden ein Leihsystem für die Aluminiumträger entwickelt“, berichtet Alexander Beilken. Des Weiteren würden die LEDs aus LED-Wänden wiederverwertet und aus dem Polyester zahlreicher Großformatdrucke Taschen entstehen. Firmenintern werden Sendungen anders verpackt als früher. „So benötigen wir weniger Verpackungsmaterial“, freut sich Beilken. Der Geschäftsführer spricht in diesem Fall von der dritten Säule, „der wirtschaftliche Nachhaltigkeit“.

Kurz vor Weihnachten hatte die Gruppe Green im Unternehmen Honig aus der Region verkauft. Den Erlös aus der Aktion „Honey for Help“, den die Geschäftsführung auf 1500 Euro aufgestockt hat, spendeten die Procedes-Mitarbeiter jüngst an die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Lemwerder. Vor der Corona-Krise hatte die Geschäftsleitung mit der Initiative Viva con Agua zudem ein Konzert geplant. Allerdings konnte die für Ende März in der neuen Halle des Unternehmens geplante Veranstaltung nicht stattfinden.