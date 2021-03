Gül Aykanat hat kürzlich ihre Einbürgerungsurkunde bekommen. Sie fühlte sich immer als Deutsche, nun ist sie es auch offiziell. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Ein wenig kürzer und einfacher hatte Gül Aykanat sich den Weg bis zu ihrer Einbürgerung schon vorgestellt. Zumal die 44-Jährige mit türkischen Wurzeln in Bremen geboren und aufgewachsen ist und sich schon immer als Deutsche gefühlt hat, wie sie betont. Um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, musste sie etliche Male zum türkischen Generalkonsulat in Hannover und zum Migrationsamt in Bremen fahren und zahlreiche Unterlagen einreichen. In dieser Woche hat sie es nun aber geschafft: Nach 16 Monaten wurde ihr jetzt ihre Einbürgerungsurkunde ausgehändigt.

„Ich freue mich“, sagt Gül Aykanat und lacht. Jahrelang war ihr die Einbürgerung nicht besonders wichtig und schien ihr auch nicht notwendig zu sein. „Ich habe mich nie darum bemüht. Eine Kollegin hat mich dann darauf gebracht.“ Heute ist die Nordbremerin froh, den Weg gegangen zu sein und sie sieht in der deutschen Staatsbürgerschaft etliche Vorteile. „Bei Reisen muss ich kein Visum mehr stellen“, nennt sie ein Beispiel. „Außerdem dachte ich mir, es könnte mir beruflich vielleicht mal helfen, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe.“

Durch die Einbürgerung benötigt Gül Aykanat nun auch keine Aufenthaltserlaubnis mehr und muss nicht mehr extra nach Hannover fahren, um ihren Pass zu verlängern. Mit 44 Jahren darf sie in Deutschland nun außerdem erstmals politisch mit entscheiden und wählen gehen. „Auch darauf freue ich mich, obwohl ich kein besonders politischer Mensch bin“, sagt sie.

Die Nordbremerin ist in Blumenthal zur Schule gegangen, hat eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten gemacht. Heute arbeitet sie als Luftsicherheitsassistentin für einen Sicherheitsdienst, der im Auftrag der Bundespolizei am Flughafen tätig ist. Vor allem, weil sie ihr gesamtes bisheriges Leben in Deutschland verbracht hat, war Aykanat davon ausgegangen, dass die Überprüfung ihrer Unterlagen, darunter Lohnabrechnungen, Zeugnisse und Urkunden, schneller gehen würde. Doch der gesamte Ablauf dauerte dann doch länger, als sie angenommen hatte. Den Antrag auf Einbürgerung habe sie im Oktober 2019 gestellt, erzählt sie.

Längere Bearbeitungszeit

Nach Angaben der Innenbehörde kann derzeit aufgrund von gestiegenen Antragszahlen, begrenzten personellen Kapazitäten und Einschränkungen, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben, über Einbürgerungsanträge nicht so schnell entschieden werden wie sonst. Aykanat erzählt: „Ich musste mehrmals nach Hannover zum türkischen Konsulat fahren. Nachdem ich die Einbürgerungszusicherung der Bundesrepublik hatte, habe ich sie dort abgegeben und musste dann wieder eine Weile auf die Bescheinigung über die Aufgabe der türkischen Staatsangehörigkeit warten.“ Auch die sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfung habe eine Weile gedauert. „Das hat mich gewundert, weil ich am Flughafen arbeite“, so Aykanat. Letztlich hat sich der Aufwand jedoch gelohnt, findet die 44-Jährige.

Ihre Eltern, die beide als türkische Staatsangehörige ebenfalls seit mehr als 44 Jahren in Deutschland leben, sehen ihre Entscheidung ebenfalls positiv. „Meine Familie findet das gut, obwohl meine Eltern sich in ihrem Alter nicht mehr einbürgern lassen wollen.“ Schade findet es Gül Aykanat, dass wegen der Corona-Pandemie womöglich auch die nächste Einbürgerungsfeier im Rathaus Bremen nicht stattfinden kann. „Da wäre ich auf jeden Fall gerne dabei.“

Zuletzt hatte Innensenator Ulrich Mäurer im Januar vergangenen Jahres Neubürgerinnen und Neubürger zur Einbürgerungsfeier in die obere Rathaushalle eingeladen. Diese Tradition sollte im September zum 27. Mal fortgesetzt werden. Wegen der Pandemie fiel die geplante Feier jedoch aus und konnte auch in diesem Jahr nicht wie vorgesehen stattfinden. Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer gratulierten den Neubürgerinnen und Neubürgern, die zwischen September 2020 und Januar 2021 eingebürgert wurden, stattdessen mit einem Schreiben. Gül Aykanat hat ihre Einbürgerungsurkunde am 4. März abgeholt. „Wenn es später eine Feier geben sollte, gehe ich natürlich hin.“

Nach Angaben der Innenbehörde zählte das Bremer Migrationsamt für das Jahr 2020 insgesamt 1379 Einbürgerungen. Davon waren 710 männliche, 669 weibliche und 235 Personen unter 16 Jahre alt. Die im vergangenen Jahr eingebürgerten Bremerinnen und Bremer kommen aus 95 Ländern. Die größten Gruppen sind dabei aus der Türkei (180 Einbürgerungen), gefolgt von Syrien (159), Iran (94), Afghanistan (63), Polen (50), Irak (44), Großbritannien (35), Libanon (33), Nigeria (31) und Ghana (28).

Seit dem Referendum in Großbritannien im Juni 2016 wurden bis zum 31. Dezember 2020 insgesamt 370 britische Staatsangehörige eingebürgert. Allein im vergangenen November und Dezember haben laut Innenbehörde 50 Bremerinnen und Bremer mit britischer Staatsangehörigkeit die Einbürgerung beantragt.

Zur Sache

Das Einbürgerungsverfahren

Wer sich einbürgern lassen möchte, sollte zunächst ein Beratungsgespräch mit der Einbürgerungsbehörde vereinbaren, das ist das Migrationsamt an der Stresemannstraße 48. Zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus hat die Einbürgerungsbehörde derzeit weitestgehend auf ein schriftliches Verfahren umgestellt. Beratungen sind zudem telefonisch oder per E-Mail möglich (04 21 / 36 18 86 30, office@migrationsamt.bremen.de). Nach der Beratung wird der Antrag gestellt. Mit dem Antrag müssen alle zur Bearbeitung notwendigen Unterlagen eingereicht werden. Die Unterlagen und Angaben überprüft das Amt im Austausch mit verschiedenen Behörden. Wenn alles in Ordnung ist, erhalten Antragsteller, die ihre Staatsangehörigkeit aufgeben müssen, eine Einbürgerungszusicherung. Nachdem der Antragsteller den Verlust seiner Heimatstaatsangehörigkeit nachgewiesen hat, oder wenn er diese gar nicht aufgeben muss, bekommt er seine Einbürgerungsurkunde vom Migrationsamt. Die Gebühr für die Einbürgerung beträgt für Erwachsene in der Regel 255 Euro.