Der Ulenweg in St. Magnus führt dicht an einem Abhang und den Bahngleisen vorbei. Die Bäume, die die Deutsche Bahn an der Strecke gefällt hat, wirkten bisher wie ein Schutzwall. (Berens)

Für hochgefährlich halten Anwohner in St. Magnus die aktuelle Verkehrssituation am Ulenweg. Seit dort die Bäume am Straßenrand gefällt wurden, trennt nur ein schmaler Randstreifen die Fahrbahn von einem Abhang. Unten liegen die Bahngleise. Bisher funktionierten die Bäume wie ein Schutzwall für Auto- und Radfahrer. Doch seit der großen Fällaktion der Deutschen Bahn an der Bahnstrecke (wir berichteten), ist die natürliche Straßenbegrenzung weg. Die Befürchtung: Autos könnten den Abhang hinab und auf die Gleise rutschen.

Rainer Hook wohnt in St. Magnus und fährt den Ulenweg beinahe täglich entlang. "Die Straße ist ziemlich schmal. Bei Gegenverkehr ist man gezwungen, ziemlich nahe an den Abhang heranzufahren", beschreibt er. Besonders gefährlich könnte es seiner Einschätzung nach bei Glätte werden. "Wenn da ein Auto ins Rutschen kommt, steht es schnell auf den Gleisen." Er frage sich, warum die Bahn die Bäume nicht einfach auf zwei Meter herunter gestutzt hat. "Dann hätte es keine Gefahr für die Oberleitungen bei Sturm gegeben. Die Bäume wären wieder ausgetrieben und es hätte sich eine Art Hecke gebildet", glaubt er. Aus Sicherheitsgründen müsse nun dringend eine Leitplanke aufgestellt werden, meint Hook.

Egbert Meyer-Lovis, Pressesprecher der Deutschen Bahn, teilt auf Anfrage mit: "Die Maßnahmen werden immer mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Der Vegetationsrückschnitt dient der Sicherheit des Bahnverkehrs sowie unserer Reisenden." Bäume seien keine Sicherungsmaßnahmen für den Fahrzeugverkehr, so Meyer-Lovis. Und dies sei auch nicht Aufgabe der Deutschen Bahn.

Das Amt für Straßen und Verkehr hatte allerdings keine Kenntnis von der Situation am Ulenweg. Pressesprecher Martin Stellmann versichert auf Nachfrage, dass Mitarbeiter der Abteilung Straßenerhaltung die Straße in St. Magnus kurzfristig in Augenschein nehmen werden. "Wenn sich dort eine neue Situation ergeben hat, müssen wir sie bewerten und schauen, ob wir als Straßenbaulastträger Maßnahmen ergreifen müssen. Und wir müssen gucken, ob sich dort nach aktuellen Richtlinien sogar ein Handlungszwang ergibt." Das könne unter anderem davon abhängen, wie hoch der Abhang sei, so Stellmann.

Bekomme das Amt für Straßen und Verkehr Hinweise auf gefährliche Verkehrssituationen, werde schnell reagiert, versichert der Sprecher. Der Ulenweg soll nach seinen Worten noch in dieser Woche in Augenschein genommen werden. Eine Absprache mit dem Umweltbetrieb Bremen, der für die Pflege öffentlichen Grüns und die Bäume der Stadt zuständig ist, war in diesem Fall nicht notwendig. "Der Grünstreifen zwischen Straße und Gleisen gehört dort komplett der Bahn", erläutert Kerstin Doty, Sprecherin des Umweltbetriebs, die Besitzverhältnisse am Ulenweg.