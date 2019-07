Im Fall des Dachstuhlbrandes in einer Kirche in Brake laufen die Ermittlungen in Richtung Brandstiftung. Genauere Angaben könnten aus Ermittlungsgründen zurzeit nicht gemacht werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Beamten suchen nun nach einem etwa zehn Jahre alten Jungen, der kurz vor der Brandentdeckung aus der Kirche gekommen sein soll. Nach Angaben der Polizei will das Versicherungsunternehmen für Hinweise, die zur Aufklärung des Brandes führen, 3000 Euro Belohnung zahlen.

Am vergangenen Donnerstag war im Dachstuhl der St.-Bartholomäus-Kirche ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden wurde auf mindestens 500 000 Euro beziffert. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Kirche im Ortsteil Golzwarden stammt aus dem 13. Jahrhundert. Für den vergangenen Samstag war ursprünglich der Festakt zum 300. Todestag des bedeutenden Orgelbauers Arp Schnitger geplant - die Kirche ist Schnitgers Taufstätte. Die Veranstaltung wurde abgesagt, ebenso das Gemeindefest der Kirchengemeinde. (dpa)