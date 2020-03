Die Sportgeräte des Schulzentrums Alwin-Lonke-Straße wurden unsachgemäß eingelagert und sind zu einem großen Teil verschimmelt und nicht mehr nutzbar. (Christian Kosak)

Die Schüler und Lehrer des Schulzentrums Alwin-Lonke-Straße freuen sich über ihre frisch sanierte Sporthalle. Ende Oktober war die Dreifach-Halle nach rund vier Jahren wieder eröffnet worden. Nachdem sich die Fertigstellung mehrfach erheblich verzögert hatte, steht die Halle Schule und Vereinen seither wieder zur Verfügung. Anders sieht es mit dem Inventar aus, das nach einer unsachgemäßen Einlagerung zu einem großen Teil verschimmelt und nicht mehr nutzbar ist. Nach einem halben Jahr Wartezeit ist nun aber Abhilfe in Sicht.

Nach Angaben von Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde, werden sich die Ressorts Soziales und Bildung die Kosten für die Neuanschaffung beziehungsweise Instandsetzung der Sportgeräte teilen. „Die Mittel werden in Kürze freigegeben“, sagte sie auf Nachfrage. 52.100 Euro stehen laut Kemp unter dem Strich auf der Rechnung. Die Firma Rosenberg Turn- und Sportgeräte GmbH hatte eine Bestandsaufnahme erstellt, in der die erforderlichen Neuanschaffungen und Instandsetzungsarbeiten aufgelistet sind. Bereits im Oktober hatte Schulleiter Wolfgang Stutzinger die Liste samt Rechnung an die Bildungsbehörde geschickt – und seither nichts gehört.

Nachdem der FDP-Ortsverband Burglesum die Schule kürzlich besucht hatte, thematisierte die FDP-Bürgerschaftsfraktion die unsachgemäße Einlagerung der Geräte in einer Anfrage für die Fragestunde in der Bürgerschaft. Eingelagert worden waren die Sportgeräte, darunter Matten, Kästen und Bänke, bereits im Jahr 2015. Damals war die Sporthalle zur provisorischen Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert worden.

Wolfgang Stutzinger erläutert: „Die Geräte sind in Überseecontainern auf dem Parkplatz gelagert worden.“ Als sie nach Abschluss der Sanierung vor einem halben Jahr wieder zum Einsatz kommen sollten, folgte die unschöne Überraschung. „Die Matten und die mit Leder bezogenen Springkästen waren verschimmelt, Trampoline korrodiert, Holzbänke beschädigt“, zählt der Schulleiter auf. Vermutlich seien Temperaturschwankungen und Kondenswasser in den Containern die Ursache. Zusätzlich können nach Angaben des Schulleiters auch die Bodenhalterungen für Badminton- und Volleyballnetze nicht mehr verwendet werden, weil sich nach der Sanierung nicht mehr passen. „Es hat da offenbar Veränderungen gegeben.“

Verzicht auf Gerätetraining

Während die Sportlehrer seit einem halben Jahr improvisieren, auf Gerätetraining verzichten und dafür mit den Schülerinnen und Schülern beispielsweise Ballspiele machen, hat sich der Schulleiter um Abhilfe bemüht. Er hatte die Information bekommen, dass die Zuständigkeit der Ressorts nicht geklärt sei, da die Sozialbehörde die Einlagerung veranlasst und die Liegenschaftsverwaltung Immobilien Bremen sie umgesetzt hatte. „Ich kann mich mit meinen Anliegen aber nur an die Bildungsbehörde wenden“, erläutert Stutzinger. Nun gibt es aber offenbar eine Lösung. Nach den Worten von Annette Kemp haben sich die Ressorts Soziales und Bildung darauf geeinigt, dass sie sich die Kosten teilen.

Die FDP-Bürgerschaftsfraktion hakt in ihrer Anfrage an den Senat indes nach und will unter anderem wissen, ob es bereits im Vorfeld Hinweise oder Warnungen gab, dass die Einlagerung unsachgemäß ist und zu Beschädigung am Material führen kann. Außerdem erkundigen sich die Liberalen, wer die Verantwortung trägt, inwiefern es daraus resultierende Haftungsansprüche gibt und wie aus so einem Fall für die Zukunft gelernt werden kann.