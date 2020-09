Der Blumenthaler Ortsamtsleiter Oliver Fröhlich will die Interessen im Stadtteil bündeln. (FOTOS: CARMEN JASPERSEN)

Oliver Fröhlich: In den ersten 100 Tagen bin ich vorrangig damit beschäftigt gewesen, viele Menschen kennenzulernen. Ich habe jeden Tag drei bis vier Termine, hier vor Ort, bei Initiativen, in der senatorischen Dienststelle in Bremen. Mit dem ein oder anderen spreche ich natürlich über Probleme, aber eben auch mit anderen über anstehende Projekte. Ich habe mir sechs Monate Zeit gegeben, mich zu sortieren.

Ich will keine Prioritäten hervorheben. Es gibt große Projekte wie den geplanten Berufsschulcampus auf dem Gelände der früheren Woll-Kämmerei, aber auch kleinere Probleme wie illegale Müllentsorgung auf der Bahrsplate oder an der Fresenbergstraße. Dann werden das Tanklager Farge und das Kraftwerk Farge weiterhin Themen sein. Das sind alles Schwerpunkte für mich. Zudem stellt sich für mich derzeit die Frage, was wir tun können, um Blumenthals kulturelle Seite mehr herauszustellen. Ich tue mich schwer damit, über ungelegte Eier zu reden, aber ich würde mir wünschen, dass wir mehr im kulturellen und musikalischen Bereich machen. Auch hier bestehen bereits Ideen wie zum Beispiel für eine musikalische Woche unter Einbindung aller Ortsteile mit einem Abschluss-Highlight ‚Folk im Park‘. Eine andere Möglichkeit ist auch, ob wir Vereinen eine Plattform bieten können, damit diese ihre Sportarten präsentieren können. Falls es etwas nicht gibt, das sich Jugendliche wünschen, könnte man externe Akteure nach Blumenthal holen. Es gibt viele neue Ideen, dieses sind nur ein paar.

Noch hat der Rundgang aus Zeitgründen nicht stattgefunden. Es werden sicherlich auch noch andere daran teilnehmen, wenn wir einen genauen Termin abgestimmt haben. Es ist ein Anliegen von mir, die Akteure zusammenzubringen, damit wir die verschiedenen Ideen zusammentragen und daraus eine gute Idee entwickeln.

Fröhlich will sich um große Projekte wie den Campus kümmern – und um kleinere Probleme wie die illegale Müllentsorgung auf der Bahrsplate oder an der Fresenbergstraße. (JASPERSEN)

Ich möchte definitiv nicht noch die gefühlt 16. Idee einbringen. Wir werden aber insgesamt darüber sprechen müssen. Es muss eine gemeinsame Variante aus Blumenthal heraus entwickelt werden. Das versuche ich zusammenzubringen. Wohnraum ist ein großes Thema. Auch kleinere Geschäfte und ein Café wären wünschenswert.

Mir ist wichtig, dass diejenigen, die es später betreiben werden, sagen was sie benötigen und wie groß etwas sein soll. Ich trage nun die verschiedenen Ideen, zum Beispiel das derzeitige Sparkassengebäude und das alte Rathaus, zusammen, um Eckdaten zu haben. Aber auch auf dem Campus ist so etwas für die Berufsschüler geplant. Mir ist es derzeit wichtig, die verschiedenen Projekte in Blumenthal aufeinander abzustimmen, so dass nachher eine Einzelentscheidung nicht wieder ein anderes Projekt umwirft. Bezüglich der Stadtteilbibliothek geht es mir nicht um „schnell“, sondern um „vernünftig“.

Es kommen immer wieder Leute zu mir, die mir vorschlagen, schon mal die eine oder andere leer stehende Hallen abzureißen, aber erst mal muss das Konzept stehen. Ich habe vergangene Woche mit Bildungssenatorin Claudia Bogedan ein Gespräch gehabt, um den Stand der Dinge zu erfahren, und mein Eindruck ist: Es geht voran. Man setzt sich bereits mit der ersten Berufsschule auseinander.

Mir wird viel berichtet, und das nehme ich auch ernst. Selbst augenscheinlich wahrgenommen habe ich das Problem bisher aber noch nicht. Aber es bestehen scheinbar Problemfelder und damit werde ich mich auch auseinandersetzen. Wir haben zwar die Gewaltenteilung, dennoch habe ich auch schon die Gelegenheit genutzt, um zum Beispiel mit der Quartiersmanagerin die Personen und die Situation in der George-Albrecht-Straße kennenzulernen.

Mehr zum Thema Stadtteil-Bibliothek für Blumenthal Standort-Suche zieht sich Vor zwei Jahren war es im Kulturförderbericht angekündigt worden: Blumenthal soll wieder eine ... mehr »

Das ist ein Thema, das ich ernst nehme. Wo ich Zugriff darauf habe, das sind die Umweltwächter, die den Müll auf der Bahrsplate beseitigen können. Hier finden sich ständig gelbe und blaue Mülltüten, die aufreißen und dann sieht es dort aus, wie es aussieht. Eine Paradelösung habe ich nicht, aber das ist ein Problem, was sich über Jahre entwickelt hat. Es wird Zeit in Anspruch nehmen, das zu lösen.

Der E-Day wird dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Ich werde aber demnächst mit den Initiatoren des bisherigen E-Days ins Gespräch kommen, weil ich das Projekt klasse finde. Ich stelle mir die Frage, wie wir zukünftig mit der Veranstaltung umgehen. Soll sie klein- bis mittelgroß bleiben oder ist das zukünftig das Pferd, auf das Blumenthal setzen sollte, um über die Stadtgrenzen hinaus zu ragen? Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema. Ich möchte bei den Initiatoren abklopfen, ob wir einen hauptamtlichen Akteur brauchen, um hier vielleicht sogar eine große Nachhaltigkeitsmesse hinzubekommen.

Zur Person

Oliver Fröhlich

hat im Juni 2020 Ortsamtsleiter Peter Nowack abgelöst. Der 38-jährige Diplom-Verwaltungswirt lebt mit seiner Frau und einem Kind in Beverstedt, wo er zuvor für den Bereich Bürgerservice zuständig war.