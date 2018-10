Laut Deutschem Wetterdienst kann es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Sturmböen in Bremen kommen. Die Windgeschwindigkeit kann um 65 km/h liegen. In exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis 80 km/h gerechnet werden.

Auch der Landkreis Wesermarsch hat eine Sturmwarnung für die Region herausgegeben. Das Katwarnsystem meldet mögliche Sturmböen für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Die Intensität des Sturms kann regional variieren, heißt es aus dem Kreishaus, doch sollten Bürger zwischen Dienstag, 30. Oktober, 22 Uhr, und Mittwoch, 31. Oktober, 7 Uhr, mit Sturmböen und eventuell herabstürzenden Ästen rechnen.