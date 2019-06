In der Nacht zu Mittwoch ist ein kurzes, heftiges Gewitter über Norddeutschland hinweg gezogen. (Julian Stratenschulte)

In der Nacht zu Mittwoch ist die Gemeindefeuerwehr Lemwerder gegen 1.30 Uhr zu einem Brand auf der Lürssen Werft alarmiert worden. Während eines kurzen, aber heftigen Gewitters über der südlichsten Wesermarschgemeinde soll ein Blitz in das Dach einer Halle an der Industriestraße eingeschlagen sein. Die Feuerwehr war mit allen drei Ortswehren vor Ort. Zusätzlich rückten Polizeikräfte, Rettungsdienst und die Drehleiter der Feuerwehr Brake an.

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte nahmen umgehend Kontakt zum Sicherheitsdienst der Werft auf. Von der Drehleiter aus kontrollierten sie die Wände der betroffenen Halle. Nachdem auch dabei kein Brand festgestellt wurde, rückten die Einsatzkräfte nach circa eineinhalb Stunden wieder ein. „Wir haben nichts gefunden, was nach einem Blitzeinschlag aussah“, berichtet Ortsbrandmeister Lars Prößler. „Vielleicht hat der Wind Staub aufgewirbelt, der dann die Brandmeldeanlage ausgelöst hat.“