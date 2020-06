Die Teilnehmer können die Vogel-, Insekten- und die Wasserwelt erforschen oder ihre Artenkenntnis auffrischen. (BUND Bremen)

Bremen-Nord. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bietet in den kommenden Wochen in Bremen-Nord ein Programm für Kinder und Familien in der Natur an. Die Teilnehmer können die Vogel-, Insekten- und die Wasserwelt erforschen oder ihre Artenkenntnisse auffrischen.

Umweltpädagogin Scarlett Gac erläutert, warum Naturerlebnisse für Kinder wichtig sind: „Für Kinder im städtischen Umfeld ist es schwer, Natur selbstständig zu erleben. Dabei ist es für eine gesunde körperliche und seelische Entwicklung wichtig, die Natur zu spüren und sich darin zu bewegen. Naturerlebnisse fördern die Gesundheit, die Entwicklung aller Sinne, schaffen Bewegungsreize und tun der Seele gut. Außerdem machen sie Kinder neugierig, wecken ihren Forscherinstinkt und führen zu Empathie für Tiere und Pflanzen.“ Naturerlebnisse seien unerlässlich, um Artenkenntnisse und Wissen über ökologische Zusammenhänge zu erlangen, so Gac. Das sei schließlich auch die Basis für einen nachhaltigen Natur-und Umweltschutz.

Folgende Programmpunkte bietet der BUND in Bremen-Nord an: Am Freitag, 19. Juni, lautet das Motto im Blindengarten und Knoops Park „Ab in die Welt der Krabbeltiere“. Von 15 bis 17 Uhr gehen die jungen Teilnehmer mit Sophie Buschmann mit Becherlupen auf Expedition, um Wildbienen, Wolfsspinnen oder Graswanzen zu finden. Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis zehn Jahren. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Kind, eine Ermäßigung ist möglich.

Vogelarten und ihre Besonderheiten

„Vögelchen, piep einmal“ lautet das Motto am Freitag, 3. Juli, von 15 bis 17 Uhr. In Begleitung von Sophie Buschmann suchen die Kinder „mit gespitzten Ohren und Ferngläsern“ Vögel im Blindengarten und in Knoops Park. Spielerisch lernen die Mädchen und Jungen verschiedene Vogelarten und ihre Besonderheiten kennen. Das Angebot ist ebenfalls für Kinder von sechs bis zehn Jahren gedacht und kostet sieben Euro pro Kind. Eine Ermäßigung ist möglich.

Am Sonnabend, 1. August, 12 bis 14 Uhr, können Kinder von sechs bis zehn Jahren in Knoops Park keschern gehen. Die Teilnehmer erfahren an diesem Vormittag, was am und im Wasser lebt. Mit Keschern, Wannen und Becherlupen ausgestattet, beschäftigen sie sich mit der Unterwasserwelt und nehmen die Wasserbewohner genauer unter die Lupe. Geleitet wird das Programm von Sophie Buschmann. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Kind, auch bei dieser Veranstaltung ist eine Ermäßigung möglich.

Von Montag bis Freitag, 20. bis 24. Juli, können sich Kinder von sechs bis acht Jahren eine ganze Ferienwoche lang auf die „Spuren der geheimnisvollen Wasserwelten“ begeben. Unter der Leitung von Vera Schöttler gehen die Mädchen und Jungen jeweils von 10 bis 13 Uhr im Blindengarten und Knoops Park auf die Pirsch. Mit Kescher und Becherlupe können sie herausfinden, welche Tiere und Pflanzen es im und am Wasser zu sehen gibt. Außerdem werden die Teilnehmer kleine Boote bauen und viele Bewegungsspiele machen. Die Kosten betragen 42,50 Euro. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter der Telefonnummer 04 21 / 7 90 02 14 oder per E-Mail an: anmeldung.kinder@bund-bremen.net.

An Erwachsene richtet sich eine Schulung, bei der es darum geht, Artenkenntnisse aufzufrischen. Für Dienstag, 14. Juli, laden Tanja Greiß und Scarlett Gac von 15 bis 18 Uhr auf die alte Streuobstwiese an der Großen Dunge im Werderland ein. Das Angebot richtet sich an alle in der Umweltbildung beim BUND tätigen Menschen und weitere Interessierte. Die Teilnehmer suchen, sammeln und bestimmen in Kleingruppen Insekten, Bäume, Kräuter, Tierspuren und vieles mehr. Sie tragen ihr Wissen zusammen, tauschen sich aus und frischen so ihre Artenkenntnisse auf. Die Teilnahme ist beitragsfrei, eine Spende wird jedoch gerne genommen. Weitere Informationen und Anmeldungen per E-Mail unter tanja.greiss@bund-bremen.net.

Alle Programmangebote des BUND für Bremen und Umgebung finden Interessierte auf der Internetseite unter www.bund-bremen.de. Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 04 21 / 7 90 02 42.