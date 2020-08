Die Visualisierung zeigt die beiden neuen Häuser, die an präsenter Stelle auf einem Eckgrundstück mitten im Lesum-Park entstehen. In das dreigeschossige Gebäude (rechts) ziehen das DRK mit seiner Rettungswache und die Procon Gruppe mit Büros. In dem zweigeschossigen Haus (links) wird das DRK eine Kita mit 120 Plätzen betreiben. (Illustration: PROCON Gruppe)

Lesum. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gibt im kommenden Jahr seine Rettungswache an der Borcherdingstraße in Vegesack auf und bezieht ein neu errichtetes Gebäude an der Charlotte-Wolff-Allee im Lesum-Park. Direkt daneben wird das DRK eine Kindertagesstätte mit 120 Plätzen betreiben. Der Bau der beiden Häuser auf dem letzten freien Grundstück im neuen Quartier hat bereits begonnen. Die Procon Gruppe errichtet beide Gebäude und wird das künftige Wache-Gebäude zum Teil auch selbst nutzen. „Wir verlegen unseren Standort von der Überseestadt in den Lesum-Park“, kündigt Thorsten Nagel, Geschäftsführender Gesellschafter der Procon Gruppe, an.

Das DRK hatte schon länger nach einem Ersatzstandort für die Wache in Vegesack gesucht. Das Gebäude, in dem der Rettungsdienst aktuell untergebracht ist, stammt aus dem Jahr 1863. Bis Mitte der 1950er-Jahre befand sich in dem Haus an der Borcherdingstraße die Stadtteilschule Alt-Aumund. Seit 1956 ist das DRK dort ansässig. Im Vergleich zu einer aufwendigen Sanierung, die in Vegesack über kurz oder lang angestanden hätte, bietet der Neubau im Lesum-Park viele Vorteile, erläutert Lübbo Roewer, Sprecher des DRK Kreisverbands Bremen.

„Der Lesum-Park ist gut angebunden und die Rettungszeiten können gut eingehalten werden“, sagt er. Die Wache wird zudem nach den Bedürfnissen des DRK gebaut und ausgestattet. Im Erdgeschoss des dreistöckigen Gebäudes entstehen drei Stellplätze und ein Waschplatz für die Rettungswagen, außerdem Duschen und Umkleideräume für die Mitarbeiter. In der ersten Etage werden Ruheräume und ein Büro für den Wachenleiter eingerichtet.

Zwei Rettungswagen und ein Ersatzfahrzeug stationiert das DRK nach Angaben von Lübbo Roewer an der neuen Wache in Lesum. Das entspricht der derzeitigen Ausstattung in Vegesack. Zur Stammbesatzung der Wache gehören aktuell zehn Notfallsanitäter, drei Rettungsassistenten, 14 Rettungssanitäter, ein Mitarbeiter für die Desinfektion und zwei Notfallsanitäter-Auszubildende. Sie wird in dieser Stärke erhalten bleiben. „Wir sind allerdings ständig auf der Suche nach weiteren Notfallsanitätern“, betont Roewer. Der Umzug der DRK-Wache, die 24 Stunden am Tag besetzt sein wird, ist laut dem Sprecher für August, September 2021 vorgesehen.

Platz zur öffentlichen Nutzung

Die erste Etage des Hauses teilt sich das DRK künftig mit der Procon Gruppe, die mit ihren drei Gesellschaften – Ingenieur-, Realisierungs- und Bauträgergesellschaft – Büroräume in dem Haus beziehen und auch die zweite Etage nutzen wird. Vor den beiden neuen Gebäuden, die an präsenter Stelle auf einem Eckgrundstück mitten im neuen Quartier entstehen, soll laut Thorsten Nagel ein Platz gestaltet werden, der öffentlich genutzt werden kann. „Mit Sitzgelegenheiten und vielleicht einer Boule-Bahn“, überlegt der Procon-Chef. „Wie genau der Platz aussehen soll, steht noch nicht fest.“

Das benachbarte zweigeschossige Gebäude mit einer Nutzfläche von etwa 1050 Quadratmetern und einem 1100 Quadratmeter großen Außenbereich hinter dem Haus bleibt indes allein der geplanten Kindertagesstätte vorbehalten, die das Deutsche Rote Kreuz betreiben wird. Als Dependance übernimmt das DRK zudem die Kita-Gruppen mit 30 Plätzen im Gebäude der Gesellschaft Vacances Mobiler Sozial- und Pflegedienst, die im Oktober dieses Jahres in der Charlotte-Wolff-Allee 9 eine Tagespflege mit 25 Plätzen eröffnet. Ursprünglich hatte Vacances mit einem anderen Kita-Träger geplant, die Zusammenarbeit kam laut Vacances-Geschäftsführer Holger Hegermann jedoch nicht zustande. Nun übernimmt das DRK die Trägerschaft.

Der Start für die erste Kita-Gruppe im Gebäude von Vacances ist laut Roewer für September 2020 geplant. Die neue große DRK-Kita mit insgesamt 120 Plätzen eröffnet zum Kita-Jahr 2021. Drei Krippengruppen und drei Gruppen für Kinder über drei Jahren sind dort geplant. Derzeit betreibt der DRK-Kreisverband Bremen sieben Kindertageseinrichtungen in der Hansestadt, die „Kinderhäuser“ genannt werden. Mit der Einrichtung im Lesum-Park kommt ein achtes Kinderhaus, das erste in Bremen-Nord, hinzu.

Ein zweites könnte im Ortsamtsbereich Vegesack entstehen. Wie berichtet, möchte das DRK wieder eine Kita in Aumund betreiben. Der Bauträger M-Projekt wird das frühere DRK-Gebäude an der Meinert-Löffler-Straße abreißen und eine neue Kita bauen. „Wir würden uns sehr freuen, wieder an dem Standort aktiv zu sein“, hatte DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Bernd Blüm bereits im Mai gegenüber unserer Redaktion gesagt.

Die Pläne für die Kita im Lesum-Park seien im Zuge der Planung für die Rettungswache entstanden, erläutert Lübbo Roewer. Den Bau einer Rettungswache hatte Procon schon seit Beginn des Projekts Lesum-Park geplant. Ursprünglich war der (ASB) als Nutzer im Gespräch gewesen, der seine Rettungswache von Ritterhude nach Lesum verlegen wollte. Die Pläne hatten sich jedoch zerschlagen.

Was mit dem Gebäude der jetzigen Rettungswache in Vegesack nach dem Auszug des DRK geschieht, steht noch nicht fest. Das Haus befindet sich in städtischem Besitz. Nach Angaben von Peter Schulz, Sprecher von Immobilien Bremen, würde das Gebäude nach einer Aufgabe durch das DRK gemeinsam mit dem nebenstehenden Wohnhaus „entwickelt und verwertet“ werden. Ob eine Erbpacht-Vergabe oder ein Verkauf infrage kommt, ist laut Schulz noch völlig offen.