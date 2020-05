Seit Anfang 2019 leitet er die Geschicke des Lesumer Hofs und legt auch als Geschäftsführer und gelernter Koch selbst Hand an: Jan-Dirk Niebank. (Christian Kosak)

Lesum. Von außen wirkt das Gebäude wie aus den 1970er-Jahren. Ein großer, gelber Schriftzug – „Lesumer Hof“ – leuchtet über der Eingangstür. Schaut man durch die bleiverglasten Fenster, die mit handgemalten Bildern unter anderem mit dem Bremer Schlüssel, den Stadtmusikanten und der Landesfahne verziert sind, kann man einen Blick in die Gaststube erhaschen. Auch im Innenbereich erinnert vieles an eine andere Zeit. „Das soll auch so bleiben. Ich würde sagen, dass uns gerade das ausmacht“, sagt Jan-Dirk Niebank, der die Gastwirtschaft im Januar 2019 übernommen hat und seitdem leitet.

Angefangen hat alles im Jahre 1958. „Die Mutter meiner Frau Marga startete mit einer Bahnhofsgaststätte. Nicht in dem Haus, wo der Lesumer Hof jetzt steht, sondern zwei Häuser weiter unten“, erinnert sich Hans Niebank, ehemaliger Geschäftsführer und Vater von Jan-Dirk. Anschließend zogen Dirk und Marga Behrens nach oben und eröffneten im Anbau gleichzeitig eine Post. „Nachdem Tod ihres Mannes machte Marga weiter, bis sie 1979 den Laden verpachtet hat. Im Juni 1986 haben meine Frau Angela und ich das Haus übernommen“, erzählt Hans Niebank. „Der letzte Pächter war über Nacht einfach abgehauen und dann wurden wir gefragt.“

Aus Kneipe wird Gastwirtschaft

Die Hotelfachfrau und Gastwirtschafsmeisterin Angela und ihr Mann Hans Niebank, der Fleischermeister ist, änderten von da an das Konzept des Lesumer Hofs komplett. „Bis auf die Kegelbahn haben wir vieles erneuert. Wir haben einen Partyservice angeboten, die Gäste konnten im Laden essen und wir haben die Konserven mit selbst gemachten Spezialitäten des Hauses eingeführt“, berichtet der ehemalige Geschäftsführer, der noch weitere Ideen für den Laden hatte. „Ich muss zugeben, ich habe ihn da ein bisschen gebremst. Wahrscheinlich hätte Hans sonst noch mehr gemacht“, gibt Angela Niebank, die Inhaberin des Lesumer Hofs war, schmunzelnd zu. Auch die Übernachtungsmöglichkeiten waren damals neu und gehören bis heute zum festen Bestandteil.

Knappe 30 Jahre leitete das Ehepaar die Geschicke der Gastwirtschaft. Dann folgte ein Schicksalsschlag, der alles veränderte. „Ich bekam einen Schlaganfall. Danach habe ich mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Letztendlich haben uns unsere Kinder überzeugt, in den Ruhestand zu gehen“, betont Hans Niebank, dem es damals nicht schwer fiel, den Betrieb in die Hände seines Sohnes zu geben. Ähnlich erging es seiner Frau Angela. „Ich hatte zu dem Zeitpunkt fast 30 Jahre hinter mir und als mein Mann den Schlaganfall hatte, kam das alles so plötzlich. Einfach ist mir das dennoch nicht gefallen“, gibt sie zu. Von der Bildfläche ist Angela Niebank im Lesumer Hof aber nicht ganz verschwunden. „Ab und an bin ich noch da und stehe den Kunden und natürlich auch den Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite.“

Als sein Vater den Schlaganfall erlitt, war Jan-Dirk Niebank gerade in Dresden und arbeitete als Bereichsleiter in der Systemgastronomie. „Rückblickend betrachtet war das der wichtigste Bestandteil als Vorbereitung auf meine Selbstständigkeit“, betont der 29-Jährige, der Ende des Jahres 2018 zurück nach Bremen zog und sich auf seine neue Aufgabe vorbereitete. „Was den Lesumer Hof betrifft, habe ich viel Unterstützung von meiner Familie und meiner Freundin bekommen“, schildert der Nordbremer, der in den Jahren zuvor an mehreren Stationen Erfahrungen sammelte.

Nach seiner Ausbildung zum Koch zog es den damals 21-Jährigen 2012 auf die MS „Europa“, er bereiste die ganze Welt. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Bremen zog er 2016 nach Dresden und absolvierte seinen Betriebswirt für Hotelerie und Gastronomie, ehe er anschließend nach Euskirchen und dann wieder nach Dresden ging.

Ähnlich wie eine Generation zuvor seine Eltern brachte er frischen Wind in den Lesumer Hof. „Ich wollte dem Laden zwar ein neues Gesicht geben, aber gleichzeitig die Identität beibehalten“, betont der 29-Jährige. Neben der Speisekarte, die ihren Bezug zur norddeutschen Küche beibehalten hat, wurden auch innerbetriebliche Änderungen vorgenommen.

„Mir ist es wichtig, dass beispielsweise die Mitarbeiter gefördert und gefordert werden, damit wollen wir zeigen, dass in unserem Betrieb viel Potenzial steckt“, erklärt Niebank. Der familiäre Charme und Bezug dürfe dabei aber nicht verloren gehen. „Das macht unseren Laden aus. Auch dass wir einen starken und engen Bezug zu unseren Gästen pflegen“, weiß er.

Knipp, Labskaus, Sauerfleisch sowie das Spanferkel gehören zu den Markenzeichen des Lesumer Hofs. Dennoch möchte Jan-Dirk Niebank demnächst etwas in die Breite gehen. „Wir wollen natürlich auch Vegetarier ansprechen und da unsere Gerichte bisher ziemlich fleischlastig sind, arbeiten wir gerade an der Breite unserer Speisekarte für das Catering sowie im Haus. Die Attraktivität soll hier eine große Rolle spielen.“ Auch dass die Zutaten aus Bremen oder Umgebung kommen, ist für den 29-jährigen Geschäftsführer wichtig. Was den Lesumer Hof aus Sicht von Jan-Dirk Niebank besonders macht?

„Mit dem Produktportfolio, das wir anbieten aus Catering, Konserven, Übernachtungsmöglichkeiten, Kegelbahn und Gastronomie unterscheiden wir uns von den Konkurrenten“, ist er sich sicher. Die Konserven hebt der 29-Jährige dabei besonders stark hervor. „Da steckt viel Handarbeit und vor allem Liebe drin. Alles wird selbst gekocht, anschließend einzeln verpackt und auch einzeln verschlossen. Im Kessel werden die Dosen dann zwei Stunden konserviert, ehe sie anschließend per Hand gesäubert und etikettiert werden“, erklärt er die Schritte.

Jüngeres Publikum

Grundsätzlich findet man im Lesumer Hof Gäste von jung bis alt. Aber er freue sich, dass auch seine Generation den Weg in die rustikale Gaststätte findet und den Charme mag", sagt Niebank. 13 Personen arbeiten derzeit im Lesumer Hof. "Durch das Coronavirus können die Aushilfen leider nicht berücksichtigt werden. Ich hoffe, dass es mit der kompletten Wiedereröffnung besser wird", blickt der Nordbremer vorsichtig voraus. Einbußen habe er durch die Pandemie zwar einstecken müssen. Doch durch den Abholservice und den Verkauf der Konserven konnten die Kosten zumindest abgefedert werden, sodass er keinem Mitarbeiter kündigen musste.

Nach etwas mehr als einem Jahr ist Jan-Dirk Niebank mit der bisherigen Entwicklung zufrieden. „Dennoch haben wir noch Luft nach oben“, räumt er ein. Auch wenn das Coronavirus für sehr viel Wirbel gerade in der Gastronomie sorgte, sieht er gleichzeitig eine Chance, die Gastronomie in Zukunft neu zu interpretieren. Wobei er davon überzeugt ist: „Ohne einen Niebank, kann es einen Lesumer Hof nur schwer geben.“