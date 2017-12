Dieses historische Bild zeigt den Bau der Tankbehälter in Farge. Die Kavernen fassen rund 320 Millionen Liter. (Christian Kosak)

Der nördlichste Zipfel Bremens könnte bald für Zukunftstechnologien stehen. Fachleute beschäftigen sich derzeit mit dem Gedanken, das ehemalige Tanklager in Farge als größtes Wärme-Speicher-Kraftwerk Norddeutschlands auszubauen. Für die Idee des Lesumers Harry Thaeder und dessen Kooperationspartner, eine Solar-Firma aus Ettlingen, hat sich Ortsamtsleiter Peter Nowack bereits erwärmt. Er hofft, dass neue Methoden, flüchtigen Wind- und Sonnenstrom zwischenzuspeichern, zahlreiche neue Arbeitsplätze im strukturschwachen Blumenthal nach sich ziehen.

Es ist nicht der erste unkonventionelle Vorschlag, den Peter Nowack für das Areal unterbreitet. „Warum nicht ein zweites „Tropical Island?“, fragte er im Jahr 2015, als die Frage aufkam, was mit dem alten Tanklager-Areal der Bundeswehr geschehen soll. Doch der aktuelle Vorschlag von einem Öko-Kraftwerk hat offenbar mehr Potenzial als ein tropischer Freizeitpark als touristisches Highlight.

„Bis jetzt hat das Ganze noch den Status einer Idee“, sagt Lothar Schaumburg, stellvertretender Leiter des 1969 erbauten Steinkohlekraftwerks Farge der Engie-Gruppe. „Ich habe das Thema allein durch die örtliche Nähe aufgenommen“, so Schaumburg weiter. Allerdings sei die Möglichkeit, Wärme einzuspeichern aus Effizienzgründen durchaus interessant. Zwar sei das Kraftwerk an der Grenze zu Niedersachsen ein reines Steinkohlekraftwerk. Die Engie-Aktiengesellschaft sei aber auch im Geschäft mit der Windenergie aktiv. „Wir haben das Know-how, wir haben die Anlagen“, sagt Schaumburg. Und das Kraftwerk habe Interesse daran, mehr sogenannte Green Watts zu erzeugen. „Wie und in welcher Form wir uns beteiligen, das zu sagen, ist noch zu früh.“ Zunächst müsse das Konzept der Firma Witt Solar AG vorliegen.

Konzept ist patentiert

Das Konzept für ein Wärme-Speicher-Kraftwerk (WSK) hat sich die Firma Witt Solar AG nach eigenen Angaben patentieren lassen. Das Unternehmen entwickelt derzeit unter anderem Projekte mit Multi-Effekt-Solarkraftwerken und gleichzeitiger Trinkwassergewinnung in verschiedenen Ländern. Sein Konzept eines Wärme-Speicher-Kraftwerks hatte es bereits 2014 bei einem Ideenaustausch zum Thema „Energiespeicher Farge“ einem größeren Kreis aus Fachleuten und Politikern in Bremen vorgestellt. Und so soll das Öko-Kraftwerk funktionieren: In Zeiten eines Energie-Überangebots wird der Überschuss-Strom, beispielsweise aus Windparks oder aus Abwärme, in die mit Wasser gefüllten Tanks gespeist. Laut Witt Solar AG kann das WSK bei aufgeladenem Wärmespeicher über einen Zeitraum von 24 Stunden eine Leistung von 50 Megawattstunden abgeben. Am ehemaligen Tanklager Farge könnte eine elektrische Speicherkapazität von 1200 Megawattstunden realisiert werden.

Ortsamtsleiter Peter Nowack hat hochgerechnet, dass mit der Energie, die ein Wärmespeicher-Kraftwerk in Farge pro Tag abgeben würde, das Ortsamt 195 Jahre lang mit Strom versorgt werden könnte. In einem Jahr könnte das Wärmespeicher-Kraftwerk rund 14 000 Haushalte mit Strom versorgen. „Die Speicherkapazitäten in Farge wären doppelt so hoch, wie wir sie derzeit in Deutschland haben“, sagt Nowack. Der Zeitraum der Leistungsabgabe bei herkömmlichen Pumpspeicherwerken beträgt nach Angaben von Fachleuten lediglich sechs bis acht Stunden.

Weil bisher niemand eine Machbarkeitsstudie für ein WSK in Farge finanzieren wollte, war das Thema zunächst vom Tisch. Die Idee kam jedoch erneut auf, als das Sturmtief Herwart tobte und die geplante Open-Air-Feier zur Eröffnung des Blumenthaler Busbahnhofs abgesagt werden musste. Das Gespräch der vom Sturm in die Kirche getriebenen Gäste sei auf die fehlenden Stromspeichermöglichkeiten in Deutschland gekommen, berichtet Blumenthals Ortsamtsleiter Peter Nowack.

An diesem Tag sei so viel Windenergie produziert worden, dass der Strompreis an der Leipziger Strombörse EEX ins Bodenlose gefallen sei: „Er lag zeitweise bei minus 81 Euro Megawatt. Das heißt, ich produziere Strom aus regenerativen Energiequellen und muss dafür noch teures Geld bezahlen, weil ich den Strom nicht einfach in den Boden leiten kann“, erklärt Nowack. Anders als in Österreich oder der Schweiz gebe es in Deutschland nicht genug Möglichkeiten, den Strom zu speichern.

Von der Idee des Lesumers Harry Thaeder (rechts) und dessen Kooperationspartner, eine Solar-Firma aus Ettlingen, ist Ortsamtsleiter Peter Nowack angetan. (Sebi Berens)

„Das“, sagt Nowack, „kostet das Zehnfache von dem, was eine Machbarkeitsstudie kosten würde.“ Die Kosten einer solchen Studie schätzte Nowack auf rund 250 000 Euro. Als mögliche Finanzgeber bei der Projektidee sieht Nowack die Bundeswehr, den Energieproduzenten, der ein WSK betreiben würde und nicht zuletzt die Wirtschaftsförderung. Die Kosten der Machbarkeitsstudie, ergänzt der Betriebswirt Harry Thaeder, würden auch nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was eine Betonverfüllung der alten Kavernen kosten würde. Die Tanks böten dafür eine einmalige Gelegenheit, das größte Speicherkraftwerk Norddeutschlands einzurichten. „Der Bedarf ist mit Sicherheit da“, sagt Thaeder. Dieses könnte komplett unterirdisch errichtet werden und würde als strategisches Reservekraftwerk in Zeiten immer wahrscheinlicher werdender Blackouts eine wichtige Rolle übernehmen. Ohne solche Speichermöglichkeiten könne die Energiewende in Deutschland nicht gelingen, ist Harry Thaeder überzeugt.

In den nächsten Wochen sollen weitere Gespräche für die Herrichtung eines WSK geführt werden. Die EWE Bremen/Oldenburg jedoch winkt ab: „Dass wir als regionale Energieversorger in Gedankenspielen vorkommen, ist nachvollziehbar, aber von unserer Seite aus gibt es hier keine Aktivität. Es ist aber auch nicht so, dass uns jemand eine Idee vorgestellt hätte“, sagt ein EWE-Sprecher. „Das hat hier keiner auf dem Tisch.“

Ob sich ein Wärmespeicher-Kraftwerk auf dem gut 300 Hektar großen Gebiet zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch realisieren lässt, ist ebenfalls noch offen. Denn die technische Stilllegung durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist bereits in vollem Gange. Nach Nowacks Kenntnis sollen die Tanks verfüllt werden. Der zuständige SPD-Abgeordnete in Berlin, Uwe Schmidt, prüft zurzeit, ob eine Anfrage zur Thematik „Tanklager Farge“ zielführend ist. „Inwiefern zum jetzigen Zeitpunkt eine alternative Nutzung der Tanks noch zu realisieren ist, kann Herr Schmidt aktuell nicht einschätzen“, heißt es aus dem Büro des Abgeordneten in Berlin.

Peter Nowack hatte erst unlängst ebenfalls von Stadt und Wirtschaftsförderung gefordert, kreativere Ideen für Blumenthal zu entwickeln. Im neuen Integrierten Struktur- und Entwicklungskonzept für Bremen-Nord steht, Konversion schaffe Zukunft, sagt Nowack. Gemeint sei aber lediglich die Anbindung des Denkorts Bunker Valentin an die Region.

Was den Ortsamtsleiter umtreibt, ist die Schaffung von Arbeitsplätzen. Ein weiterer Vorschlag von ihm ist in diesem Zusammenhang, in Blumenthal die größte Fabrik für E-Auto-Batterien auf dem Tanklager-Gelände entstehen zu lassen: „Weltweit ist hier ein Produktionszuwachs von 148 Gigawattstunden um 521 Prozent weltweit geplant. Es gibt bisher nur zwei Projekte in Europa: in Polen und in Sachsen-Anhalt.“

Der Standort des ehemaligen Tanklagers in Farge sei durch die Anbindung an Wasser, Gleise und Straßen optimal. In wenigen Stunden könnten Automobilhersteller, die Antriebsakkus benötigten, nicht nur in Bremen, sondern auch in Wolfsburg und Emden beliefert werden. Nowack: „Die Fabrik könnte CO2-freundlich mit Strom über das Speicher-Kraft-Werk versorgt werden.“