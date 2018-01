Die Lethe Exterior Doors GmbH baut in Nachbarschaft der Fliegerhalle und der Firma Marinetech auf dem Gelände der früheren Bremer Wollkämmerei einen neuen Firmensitz. (Christian Kosak)

Für das Land Bremen ist es ein Gräuel, wenn Unternehmen ins Umland umsiedeln. Coca Cola gehört zu den neuesten Desastern dieser Art. Die Firma geht nach Achim. In Bremen-Nord läuft es jetzt andersherum. Die Lethe Exterior Doors GmbH kommt von Schwanewede nach Blumenthal. Auf dem früheren Gelände der Bremer Wollkämmerei (BWK) wird ein neuer Firmensitz gebaut. Der bisherige Standort im Gewerbegebiet Schwanewede-Neuenkirchen soll aufgegeben werden.

Im Herbst hat das Schwaneweder Unternehmen, das sich als Tochterfirma der Hamburger Lethe-Gruppe auf wasserdichte Türen für Schiffe und besonders für Megajachten spezialisiert hat, von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) ein Grundstück in der Straße Marschgehren auf dem ehemaligen BWK-Gelände erworben. Einst stand hier eine Lagerhalle. Zurzeit wird in der Nachbarschaft der Firma „Marinetech Edelstahlhandel“ das Fundament für einen dreistöckigen Bürokomplex und eine Halle für die Produktion der Türen gebaut, deren Auftraggeber hauptsächlich Werften sind.

Vor allem mehr Platz

Laut Lethe-Niederlassungsleiter Axel ­Kruse spielte beim Kauf die Lage des gut 8200 Quadratmeter großen Grundstücks in unmittelbarer Nähe zur Weser keine Rolle. Es ging den Firmenleitern vor allem um mehr Platz. „Unsere jetzige Halle ist zu eng. Wir konnten auch nicht erweitern“, beschreibt Kruse die Misere am jetzigen Standort in Schwanewede. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren kreativ versucht, das Problem in den Griff zu bekommen, indem im Umfeld für die Konstruktion und Fertigung Flächen hinzugemietet wurden. Auf Dauer wurde es zu umständlich, ständig von einem Ort zum nächsten fahren zu müssen. „Es geht nicht mehr“, zieht Kruse das Fazit der Kapazitätsprobleme.

Also wurde die Unternehmensleitung ­aktiv und suchte ein neues Grundstück. Nach Auskunft des Niederlassungsleiters gab es Angebote aus Schwanewede. Doch dann habe die WFB das Grundstück in Blumenthal angeboten. Lage und Vorteile für die Firma und die Belegschaft haben dann doch auf andere Weise den Ausschlag gegeben. Maßgeblich sei gewesen: Der neue Standort sollte nicht allzu weit vom bisherigen Domizil entfernt liegen.

Hintergrund ist der Fachkräftemangel. Wie viele Unternehmen, so erklärt es Axel Kruse, ist auch der Spezialist für Schiffs­türen auf Fachkräfte und gute Leute angewiesen. Man sei davon ausgegangen, dass viele der Beschäftigten einen Firmenumzug weiter weg aufgrund längerer Fahrtzeiten nicht mitgemacht hätten. „Blumenthal hat also optimal gepasst“, begründet Kruse den Wechsel von Niedersachsen nach Bremen.

Eher organisatorische Probleme, an denen aber gearbeitet wird

Da schon im Vorfeld der Unterzeichnung des Kaufvertrages die Zusage signalisiert worden war, konnte von Firmenseite das Bauprojekt bereits in die Wege geleitet werden. Darum war im Dezember Baubeginn für ein dreistöckiges Gebäude mit 300 Quadratmetern Nutzfläche für Konstruktion und Verwaltung und die Produktionshalle mit der Größe von 1600 Quadratmetern.

Kruse geht davon aus, dass der Neubau im Spätsommer fertig sein könnte. Die Fundamente werden nach seiner Schätzung, wenn das Wetter mitspielt, in zwei bis drei Wochen gelegt sein. Momentan wird der Umzug vorbereitet. Da es keine großen Maschinen gibt, die von einem Ort zum anderen transportiert werden müssen, sei der Umzug überschaubar. Kruse meint damit, dass es keine logistischen Probleme geben wird. Eher organisatorische Probleme, an denen aber gearbeitet wird. Man müsse sich nach den terminierten Aufträgen richten.

Mit der Ansiedlung hat sich die für interessierte Investoren reservierte Fläche im ­Gewerbegebiet von 20.000 Quadratmetern um 8200 Quadratmeter reduziert. Insgesamt sind sechs Hektar auf dem früheren BWK-Gelände bereits für einen möglichen Verkauf erschlossen. Nach Auskunft der WFB gibt es aber noch Reserveflächen von gut 3,8 Hektar, die aber bei Bedarf noch erschlossen werden müssten.